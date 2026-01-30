Abraham Mateo actuará en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026

El artista del momento se suma a la celebración del quinto aniversario del Benidorm Fest. Después de colgar el cartel de todo vendido en el Movistar Arena, Abraham Mateo actuará como artista invitado de la segunda semifinal, que se celebrará el jueves 12 de febrero en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.

El artista gaditano vuelve a RTVE tras su especial de Nochebuena en La 1, en el que hizo un repaso por sus 20 años de carrera.

Abraham Mateo se suma así al gran cartel de artistas invitados que RTVE está preparando para conmemorar los cinco años del festival. Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, ganadoras del Benidorm Fest 2022, 2023 y 2024, ya han confirmado que actuarán en la gran final del sábado 14 de febrero.

El público aún puede adquirir sus entradas en la página web de Viva Ticket para asistir a las semifinales del Benidorm Fest.