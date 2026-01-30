Abraham Mateo actuará en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026
- La gala se celebrará el jueves 12 de febrero en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm
- Podrá seguirse en directo en La 1, RNE, RTVE Play y las redes sociales de RTVE
- Chanel, Nebulossa y Blanca Paloma, artistas confirmadas para actuar en la gala final del 14 de febrero
- Compra tus entradas para asistir a las semifinales del Benidorm Fest
El artista del momento se suma a la celebración del quinto aniversario del Benidorm Fest. Después de colgar el cartel de todo vendido en el Movistar Arena, Abraham Mateo actuará como artista invitado de la segunda semifinal, que se celebrará el jueves 12 de febrero en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.
El artista gaditano vuelve a RTVE tras su especial de Nochebuena en La 1, en el que hizo un repaso por sus 20 años de carrera.
Abraham Mateo se suma así al gran cartel de artistas invitados que RTVE está preparando para conmemorar los cinco años del festival. Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, ganadoras del Benidorm Fest 2022, 2023 y 2024, ya han confirmado que actuarán en la gran final del sábado 14 de febrero.
El público aún puede adquirir sus entradas en la página web de Viva Ticket para asistir a las semifinales del Benidorm Fest.
“El festival que quieres”
El Benidorm Fest 2026 celebrará sus tres galas el 10, 12 y 14 de febrero. Podrán seguirse en directo en todos los canales de RTVE, con un gran despliegue durante toda la semana para poner en valor un festival que, con tan solo cinco años de vida, es ya la principal plataforma de promoción musical en España.
Este año el escenario del certamen alicantino acogerá 18 actuaciones. En cada una de las dos semifinales participarán nueve artistas. Solo seis de cada se clasificarán para la final que, con 12 actuaciones, será la más extensa de todas las ediciones del festival.
En la primera semifinal los artistas actuarán en este orden:
1. KITAI – ‘El Amor Te Da Miedo’
2. María León ft. Julia Medina – ‘Las Damas y el Vagabundo’
3. Luna Ki – ‘Bomba de amor’
4. Greg Taro – ‘Velita’
5. Izan Llunas – ‘¿Qué vas a hacer?’
6. Dora & Marlon Collins – ‘Rakata’
7. Tony Grox & LUCYCALYS – ‘T AMARÉ’
8. Mikel Herzog Jr. – ‘Mi Mitad’
9. Kenneth – ‘Los Ojos No Mienten’
La segunda semifinal seguirá el siguiente orden:
1. ASHA – ‘Turista’
2. KU Minerva – ‘No Volveré a Llorar’
3. Funambulista – ‘SOBRAN GILIPO**AS’
4. Dani J – ‘Bailándote’
5. The Quinquis – ‘Tú No Me Quieres’
6. Atyat – ‘Dopamina’
7. Rosalinda Galán – ‘Mataora’
8. MAYO – ‘Tócame’
9. Miranda! & bailamamá – ‘Despierto Amándote’
La propuesta ganadora alzará el trofeo de la sirenita y recibirá 150.000 euros. De esta cuantía, 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción.
Además, habrá dos nuevos premios: uno de los artistas viajará a Estocolmo para grabar un single en el estudio insignia de Spotify, y otro viajará a Miami, de la mano de Univisión, para promocionar su carrera en programas de televisión de máxima audiencia y grabar un single con un reconocido productor musical.