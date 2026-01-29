Rosalía irrumpe por sorpresa en el concierto benéfico 'Act X Palestine' de Barcelona

Rosalía ha salido este jueves por sorpresa al escenario del concierto benéfico 'Act X Palestine' que se ha celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

No estaba anunciada la presencia de la popular artista catalana, lo que ha elevado la ovación de las miles de personas que disfrutaban del concierto.

"Bona nit, Barcelona", son las primeras palabras que ha dicho la cantante en un pequeño parón mientras interpretaba "La perla", uno de los grandes éxitos de su último disco, "Lux". Ha destacado el honor y el agradecimiento por pisar ese escenario.

El acto en apoyo al pueblo palestino se ha podido seguir en directo por La 2 de Televisión Española, comentado por Consol Sáenz de Radio 3 y en La 2Cat, con los comentarios de Xavi Martínez de Ràdio 4. Este concierto-manifiesto es el último evento de una campaña solidaria internacional por la que, en los últimos meses, se han celebrado multitud de actos en varios países.

Además de Rosalía, el concierto contaba con las actuaciones de una veintena de artistas, entre ellos Amaia, Bad Gyal, Morad, Oques Grasses, Mushka, Yerai Cortés, Fermín Muguruza o Xavi Sarrià, además de con la colaboración o participación de otras figuras del mundo de la cultura como Lluís Llach, Gemma Humet, Alguer Miquel, La Fura dels Baus o Eduard Fernández.

En la introducción del concierto, el entrenador del Manchester City, el catalán Josep Guardiola, ha abierto el acto con una petición: "Tenemos que no mirar hacia otro lado e implicarnos".

Con un pañuelo palestino al cuello, Guardiola ha recordado que cuando ve imágenes de niños en Gaza entre los escombros piensa que los hemos dejado "solos y abandonados", mientras que los poderosos están en sus casas. Y ha afirmado que las bombas "quieren provocar silencios", por lo que ha llamado a dar un paso adelante.

También ha dicho que cada sonido del concierto recordará no perder la memoria de décadas de falta de libertad del pueblo palestino.

El entrenador de fútbol Pep Guardiola interviene este jueves durante el Concierto-Manifiesto x Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona Alberto Paredes Alberto Paredes / Europa Press

Como preludio al concierto, ha habido una actuación de Sol Band y una conversación entre el actor Eduard Fernández y el palestino Kayed Hammad, quien ha explicado que en Gaza los drones no abandonan el cielo y "no hay un metro cuadrado seguro".

Fernández ha asegurado que este concierto-manifiesto es una "respuesta desde la cultura y con la cultura como herramienta", un aspecto con el que ha coincidido Kayed Hammad.

‘Act X Palestine’ es un llamamiento colectivo que, a través de la música, la palabra, el arte y la imagen, reivindica la cultura como un espacio de resistencia y de toma de conciencia, vinculando la realidad de Palestina con las grandes luchas actuales. Está impulsado por organizaciones palestinas de derechos humanos, ayuda humanitaria y cultura, junto con redes europeas de construcción de paz y organizaciones catalanas.

Los fondos que se recauden por el acto van a ir destinados a organizaciones de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.