'Paz': un cómic solidario para ayudar a los gazatíes que siguen luchando por sobrevivir

58 guionistas, dibujantes e ilustradores se han unido en un cómic solidario para ayudar a los gazatíes que siguen intentando sobrevivir en Gaza, donde las condiciones de vida continúan siendo inhumanas. Un proyecto que se titula Paz. Antología solidaria por Gaza, con el que podéis colaborar mediante un crowdfunding en la plataforma Verkami, y cuyos beneficios irán destinados a Médicos Sin Fronteras y UNRWA. Hemos hablado con el organizador de esta iniciativa, el guionista David Braña, que, hace unos años, ya creó un cómic similar para ayudar a los Ucranianos.

"El proyecto nace de la necesidad -nos comenta David-. La más obvia, la de que los gazatíes, el pueblo palestino en general, reciban todo el apoyo y toda la ayuda posible; y también la necesidad de hacer algo, en la medida de nuestras posibilidades, para intentar que no se olvide el genocidio y la situación que se sigue viviendo en la franja, aunque ahora ya no cope los informativos y no sea noticia de primera línea. La necesidad de ser humanos y convertir las palabras en hechos. Esos son nuestros objetivos: recaudar todo el dinero posible para poder donar la mayor cantidad posible a las oenegés y hacer algo de "ruido" después del silencio que ha cosechado un plan de paz comandado por Trump, que es un verdadero despropósito".

Página de 'El regalo', de César Herce & Ernesto Priego 5

"Con la anterior antología sobre Ucrania -añade el guionista-, comparte la motivación de los implicados e implicadas y la estructura de la publicación, una antología, un trabajo coral, que es una reivindicación por la paz y por el rechazo absoluto a los conflictos bélicos. Aunque hay una diferencia destacable, y es que mientras en la anterior antología los distintos cómics tenían relación con la guerra en general y solo algunas con Ucrania en particular, en esta la gran mayoría de historietas (hay alguna excepción, pero son mínimas) se centran en historias dentro del territorio de Gaza y/o Palestina. También, de alguna manera, el "grito" de paz se hace extensible al día a día, donde todo parece convulso, en tensión, con la sociedad polarizada. A eso también decimos "PAZ" y que las únicas armas que utilicemos sean la empatía, el diálogo, el humor, el arte, el respeto..."

"La recaudación de este proyecto será para Médicos Sin Fronteras y UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo -nos confirma David-. Ambas trabajan sobre el terreno prestando atención médica, ayuda de emergencia y apoyo a la población civil, y nos parecieron las mejores opciones. Con MSF ya habíamos colaborado con la anterior antología y con UNRWA la editorial Serendipia ya tenía trato antes".

Página de 'Un cuento imposible', de David Braña & Juanfer Briones 5

"Han conseguido acallar las voces más críticas" Aunque los informativos dediquen menos espacio a la franja de Gaza, lo cierto es que la situación sigue siendo muy complicad, como nos recuerda David: "Sí, como decía, el plan de paz que han propuesto Trump y Netanyahu es solo una cortina de humo para hacerse con el control del territorio y sacar provecho de él, sin tener en consideración al Estado palestino ni al pueblo palestino. Han conseguido acallar las voces más críticas y dejar la información de Gaza en un segundo plano e incluso como algo "residual", y es que así funciona la información hoy en día, entre los intereses económicos, la necesidad de conseguir unos buenos índices de audiencia y la competitividad con medios menos profesionales como son las redes sociales, donde la información se mueve a una velocidad vertiginosa sin contrastar". "La situación actual sigue siendo la misma -añade-, un pueblo que no tiene voz ni voto, que se siente preso en su tierra y que sigue muriendo a manos del ejército israelí. Palestina necesita que se reconozca su Estado, pero de forma real, no de "boquilla", que permita a los palestinos reconstruir su territorio y formar parte de las decisiones sobre su futuro. Necesita que una paz de verdad, duradera, se asiente allí. Y, por supuesto, a más corto plazo, de forma inminente diría, recibir ayuda humanitaria de todo tipo". "Es obvio -añade David-, que hay intereses económicos y geopolíticos que condicionan la reacción de la comunidad internacional y que el clamor popular, la reacción social, ha sido la que ha dado mayores lecciones de dignidad y humanidad. Estoy orgulloso de cómo se ha reaccionado en España, también por parte del Gobierno, pero hace falta mucha más unión y más contundencia". Página de 'El genocidio de Gaza en cifras', de Elkoko

Un cómic por la paz En cuanto a los temas que tratan en las historias, David resalta: "El mensaje "no negociable" en esta obra es el de paz, el mensaje antibelicista. A partir de ahí, los autores y autoras han tenido libertad absoluta para plantear las historias. Las hay más duras, irónicas, metafóricas, como una fábula o un cuento... Pero todas reivindican la paz, como no podía ser de otra manera". Un cómic para el que han contado con importantes colaboradores: "La colaboración más directa es con Salah El Sousí, de 75 años, nacido en Gaza pero que actualmente vive en un pueblo de Sevilla y que nos concedió una entrevista que será incluida en la antología. También tenemos a Marcos Méndez, reportero de Mediaset que, durante varios meses, estuvo sobre el terreno, informando, y que se ocupa del prólogo". Página de 'Humanidad', de Alba De Evan, Enkaru & Maca Robles

El cómic como instrumento de denuncia David destaca las capacidades del cómic para este tipo de iniciativas humanitarias: "El cómic es un medio maravilloso que permite contar todo tipo de historias, incluidas las de denuncia y reivindicación, como ya han demostrado grandes obras como Maus, Persépolis, Los surcos del azar, El arte de volar... Lo que necesita el cómic, de todo tipo, es mayor visibilidad y que se le considere ARTE, así, en mayúsculas, por un sector mucho más amplio de la población". En cuanto a los autores que participan en el cómic David nos comenta: Al comenzar la campaña éramos 55, luego se nos sumaron 3 ilustradores más que nos pidieron colaborar tras conocer el proyecto y aún había hueco para ellos. Así que en total, si no me fallan las cuentas, somos 58 autores y autores implicados. Todos con un nivel profesional contrastado, algunos con más recorrido que otros, como pueden ser el gran Enrique S. Abulí, Sergio Bleda, Raule, Fran Mariscal, Enkaru, Javirroyo o la encargada de ilustrar la preciosa portada, Arianna Calabretta. Pero no me gusta destacar a nadie por encima del resto, creo que todos han hecho un trabajo maravilloso, se han volcado en el proyecto y ha sido un verdadero placer trabajar con ellos. Solo puedo darles las gracias por estar disponibles desde el minuto 1. En total, quienes se hagan con la obra, podrán disfrutar de 24 cómics y 12 ilustraciones. Y, por supuesto, agradecer también al editor de Serendipia, Ángel Serrano, por dejar de nuevo, al servicio de este hermoso proyecto, toda la infraestructura de la editorial". Página de 'Palabra de dios', de Rafael Jiménez & Meik Estos son los autores que participan en el cómic: Adolfo R. Taboada, Adrián Monferrer, Alba de Evan, Alberto Cimadevilla, Arianna Calabretta, Aure Muncho, Borja Martín, César Herce, Carlos Correia, Carolina Corvillo, Damián, David Braña, David Buceta, Eduardo G., Enkaru, Enrique S. Abulí, Ernesto Priego, Éire Sánchez, Fernando Llor, Félix Pérez, Fidel Martínez, Fran Mariscal, Iria Aldegunde, I. L. Escudero, Javi Mora, Javirroyo, Javier Trigales, Jesús C. Gan, Jessica Silván, Jos, Juan Alcudia, Juan Alberto Hernández, Juan Carlos Ramos, Juan Moreno, Juanfer Briones, Kepa de Orbe, Maca Robles, María Vilar, Meik, Miguel Hernández, Pedro Parrilla, Rafael Jiménez, Ramón Gardón, Raúl Balen, René Merino, Raule, Roc Calvet, Rocío Sánchez, Román López Cabrera, Santi Selvi, Sergio Bleda, Sergio Covelo y Zerkkal. Página de 'Una canción de esperanza', de Javi Mora & Román López Cabrera 5