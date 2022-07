'Paz', un cómic solidario para ayudar a los refugiados de la guerra de Ucrania

62 autores se han unido en el cómic solidario PAZ | МИР, con el que quieren recaudar fondos para las ONGs World Central Kitchen (Chef José Andrés) y Médicos Sin Fronteras, para ayudarles en su trabajo a favor de los refugiados/as de Ucrania. Una campaña con la que se puede colaborar en la plataforma Verkami.

Un proyecto que partió del guionista David Braña, que nos comenta cómo surgió la idea: "Estaba dándole vueltas a la posibilidad de ayudar de alguna manera a los afectados por la invasión de Rusia a Ucrania, pero mis recursos como persona individual se me antojaban muy limitados. Así que se me ocurrió que el cómic podía ser un perfecto vínculo para unir fuerzas y conseguir un objetivo común solidario. Para ello, la mejor fórmula, sin duda, era una antología, donde el trabajo de diversos autores y autoras tuviese su espacio desde una perspectiva personal. Una manera de ayudar desde el talento y los recursos de la creatividad del noveno arte".

"La idea ya la tenía -continúa-, la capacidad para llevarla a cabo también, pues son ya muchos años y muchos vínculos los que me unen al cómic, me faltaba el apoyo estructural de una editorial. Y no fue difícil tomar la decisión de a quién proponérselo, porque conozco a Ángel Serrano, editor de Serendipia, desde hace tiempo, y su trabajo y línea editorial muchas veces enfocada a obras reivindicativas y de corte social, encajaba como un guante con lo que buscaba. Ángel no dudó ni un instante en involucrarse en el proyecto y aquí estamos... En lo referente al título, desde el comienzo lo teníamos claro, nos pareció un mensaje claro y directo de lo que queríamos transmitir con la antología".

Página de Kike Benlloch y Pedro Villarejo

"No estáis solos" Para ayudar a los refugiados, David nos recuerda que: "El agua y la comida son recursos básicos para todo ser humano y para su día a día, al margen de la situación en la que se encuentre. En una guerra todo se amplifica y, todo aquello que se da por hecho para la supervivencia, cobra mayor importancia si cabe. Y no solo el agua y la comida, el refugio al frío, al calor, a la destrucción que rodea el terreno, asistencia sanitaria... En resumen, apoyo humano en una situación absolutamente deshumanizada y terrorífica. Cualquier gesto, cualquier recurso, alimento, manta, euro... que se pueda hacer llegar, es un paso más hacia la protección y un mensaje claro que dice "no estáis solos". El aspecto psicológico también me parece muy importante en estos casos". Territorio 9 Hierba, Paz y El Joven Ludwig Escuchar audio

"La transparencia en las donaciones será absoluta" David asegura que el objetivo de la campaña es conseguir el los mayores ingresos posibles: "Hay que aclarar que los ingresos destinados serán los netos que salgan después de impuestos y ciertos gastos de impresión de la obra. La editorial, en otro claro gesto de apoyo y de lo involucrada que está, asumirá el 50% de esos gastos, los/las autores/as también ceden (cedemos) los porcentajes de royalties y todo lo conseguido con los facsímiles y/u originales será destinado íntegramente, por lo que la cifra final será bastante cercana a la que se consiga con la campaña de crowdfunding, que es justamente lo que queremos, una cifra lo más alta posible que reciban las oenegés". En cuanto a por qué han elegido esas dos ONGs, David nos explica: "Como es lógico, estuvimos estudiando distintas oenegés y Médicos Sin Fronteras y World Central Kitchen nos parecieron las mejores opciones por su implicación y conocimiento sobre el terreno. Sin desdeñar el trabajo del resto, que tiene nuestro absoluto respeto y confianza. Quiero dejar bien claro que la transparencia en el aspecto de las donaciones será absoluta y total, los mecenas recibirán un Certificado de Donación dando fe de ello. Este es algo que, tanto Ángel como yo, teníamos muy claro desde el comienzo, dado que es un aspecto delicado y la confianza que transmitamos en el proyecto debe ser total en todo momento. Página de de Montse Mazorriaga

Muchas de las historias se centran en los niños y las familias Preguntamos a David en qué se han centrado los autores a la hora de escribir las historias: "Para las historias tenía claro que había que conseguir cierto equilibrio entre lo que debía transmitirse con ellas y la libertad creativa para que los/las autores/as se sintiesen cómodos/as a la hora de afrontar sus trabajos. En lo único que, por decirlo de alguna manera, me he involucrado más directamente con respecto al trabajo ajeno, ha sido a la hora de revisar las sinopsis de las distintas historias, para intentar conseguir una línea lo más homogénea pero a la vez diversa (esto puede parecer un oxímoron pero no lo es), evitar coincidencias a la hora de plantear las historias. A partir de ahí, el estilo, contenido, acabado... del cómic quedaba en manos de sus autores, yo "estaba ahí" por si me necesitaban de forma puntual para resolver ciertas dudas que les pudiese surgir o sugerencias concretas". "Obviamente -añade David-, las historias tienen relación con los conflictos bélicos, algunos más centrados en el que nos ocupa en estos últimos meses, el de Rusia y Ucrania, pero otras hacen mención y reflejan guerras, opiniones, vivencias sociales, desde un punto de vista crítico y reivindicativo, sin centrarse en un conflicto concreto. Es curioso y comprensible que muchas de las propuestas han sido con niños/as y/o familias como protagonistas, la parte más frágil y desprotegida de la población en estas situaciones, reflejando de alguna manera hacia donde se enfoca la mayor preocupación no solo de los/la autores/as, sino de las personas en general". "Los/las niños/as y mujeres tienen un gran protagonismo -añade el guionista-, pero la variedad en el contenido de la antología está asegurado, los elementos han sido muy bien manejados, reflejo de la alta profesionalidad y dominio del lenguaje del cómic que tienen los/las autores/as". "En el caso de las ilustraciones -concluye-, la forma de trabajo ha sido igual que con los cómics, la antología cuenta con ilustraciones espectaculares que te encogen el corazón y te conducen a la reflexión, comenzando por la brutal portada del gran Santipérez". Portada de 'Paz', de Santipérez

Una portada que muestra "la crudeza de la guerra" Respecto a esa portada, que nos recuerda a Saturno devorando a sus hijos, de Goya, Santipérez (Santiago Pérez Domínguez) nos comenta: "Cuando David Braña, nuestro coordinador, me propuso colaborar en este proyecto solidario para ayudar a las víctimas de la guerra de Ucrania, no me lo pensé dos veces. Y si me lo propusieran para ayudar a otras víctimas de las innumerables guerras que hay silenciadas por el mundo, tampoco me lo pensaría". "Solo tuve una duda -añade el dibujante-, y así lo hablamos David y yo, y fue que, por mi tendencia hacia el género del terror, no diera con el mensaje o con el enfoque adecuado. David me dijo que no había ningún problema y que confiaba en mí". "El resultado fue esta ilustración con prácticamente nada de dibujo de base, sin el lastre de cánones anatómicos…, todo pintado a guache con una paleta muy limitada entre el azul y el amarillo. El hecho de no tener un dibujo de referencia dio libertad a los pinceles para expresarse, buscar la crudeza de la guerra, el horror, la ira, el odio…, lo peor del ser humano, la destrucción, la muerte, la sinrazón donde todos perdemos y donde nunca nadie gana". "Una vez terminada -confiesa-, a todos, y a mí el primero, nos pareció que podría resultar muy dura y desagradable, y causar un gran desasosiego, pero que nada comparado con lo que realmente el conflicto nos estaba enseñando cada día. Así que el contraste entre la desgarradora imagen enfrentada al mensaje de paz, que era el alma del proyecto, finalmente nos pareció que podría funcionar". Boceto y portada final de 'Paz', de Santipérez

Un reto bonito e importante para los autores En cuanto a los autores que participan en la antología, David nos comenta: "Como os decía más arriba, son muchos años los que me unen a la industria del cómic. Mi actividad más importante, por decirlo de alguna manera, es la escritura de guiones, me considero guionista por encima del resto de otros aspectos que me vinculan al cómic. Pero también he realizado labores de editor, coordinador, corrector de textos... En estos años son muchos los/las autores/as que he conocido, muchas la relaciones que he tenido y tengo, esa ha sido una de las razones que me ha dado fuerza a la hora de implicarme tanto en este proyecto, tener la certeza de que hay muchos/as autores/as con talento y receptivos/as ante un reto tan bonito e importante como el que les iba a plantear. Por supuesto, me he encontrado con algunos/as que no han podido o no han querido sumarse al proyecto, pero la gran mayoría me dieron el "sí, quiero" enseguida, con absoluto convencimiento, y les estoy enormemente agradecido a todos/as". Los 62 autores que aprticipan en estas 29 historietas y 10 ilustraciones son: Adolfo R. Taboada, Adrián M. García, Adrián Monferrer, Aguilar Sutil, Alberto Aguado, Alberto Cimadevilla, Alejandro Pérez Mesa, Álex Ogalla, Alfonso Bueno, Alicia Palmer, Ángel Bernuy, César Verdúguez, Claudio Cerdán, Conrado “Entiman” Martín, Damián, David Braña, David Buceta, David Guti, Desiree Bressend, Edgar Max, Fran Fuego, Gonzalo Conradi, Israel L. Escudero, Jagoba Lekuona, Javier Hernández Guerrero, Jesús C. Gan, Jordi Zapata, Jorge Villena, Jos, Juan Alberto Hernández, Juan Alcudia, Juanjo RYP, Kike Benlloch, Kike Benlloch, Laura Tejedor, Luis Roldán, Manu M. Vidal, Manuel Gutiérrez, Manuel Romero, Marc Garreta, Marta Alonso, Meik, Mer Hidalgo, Miguel Almagro, Miguel Carmona, Miguel Fernández, Montse Mazorriaga, Óscar Bermejo, Pablo Rodríguez, Paco Zarco, Pedro Villarejo, Rafael Jiménez, Raquel Díez, Raúl Balen, Roberto Corroto, Rubén Gil, Santi Selvi, Santipérez, Sheila García, Weronika Hanczik, Xabier y Martín Etxeberria, Zerkkal. Página de Raúl Balen y Alejandro Pérez Mesa