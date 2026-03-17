La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 17 de marzo, con Rosana como invitada

Después de mucho tiempo comentando la posibilidad, medio en broma medio en serio, se ha hecho realidad. Rosana Arbelo es la invitada de hoy en La Revuelta, donde la cantautora canaria presentará la docuserie "Mejor vivir sin miedo” interpretando la canción que lleva el mismo nombre. Puedes ver un nuevo programa de La Revuelta en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes disfrutar de todas las entrevistas, secciones de cómicos, actuaciones musicales y programas completos.

Luis Zahera, un “chungo” entrañable El actor gallego Luis Zahera visitó ayer La Revuelta por primera vez para presentar su nueva película, ZETA, y terminó abriéndose en canal para ofrecer anécdotas muy personales de su infancia y su familia. El ganador de dos premios Goya confesó que siempre le ha producido gran nerviosismo la violencia real, desde que los profesores les pegaban en el colegio hasta los combates de MMA, explicó el origen de su apellido artístico, Zahera, añadiéndole una H intercalada al apellido original de su madre, y se reconoció como “soltero perdido”, casado con su profesión. 49.24 min La Revuelta | Luis Zahera: "Me tocó la lotería con Sorogoyen"