La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 17 de marzo, con Rosana como invitada
- La artista lanzaroteña presenta su nueva docuserie en La Revuelta, a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Luis Zahera y M-Clan como invitados
Después de mucho tiempo comentando la posibilidad, medio en broma medio en serio, se ha hecho realidad. Rosana Arbelo es la invitada de hoy en La Revuelta, donde la cantautora canaria presentará la docuserie "Mejor vivir sin miedo” interpretando la canción que lleva el mismo nombre. Puedes ver un nuevo programa de La Revuelta en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes disfrutar de todas las entrevistas, secciones de cómicos, actuaciones musicales y programas completos.
Luis Zahera, un “chungo” entrañable
El actor gallego Luis Zahera visitó ayer La Revuelta por primera vez para presentar su nueva película, ZETA, y terminó abriéndose en canal para ofrecer anécdotas muy personales de su infancia y su familia. El ganador de dos premios Goya confesó que siempre le ha producido gran nerviosismo la violencia real, desde que los profesores les pegaban en el colegio hasta los combates de MMA, explicó el origen de su apellido artístico, Zahera, añadiéndole una H intercalada al apellido original de su madre, y se reconoció como “soltero perdido”, casado con su profesión.
M-Clan, historia del pop-rock español
A lo largo de sus 30 años de trayectoria (33, en realidad), M-Clan ha tenido tiempo para todo. Desde producir éxitos atemporales como “Carolina”, “Miedo”, Llamando a la tierra” o “Quédate a dormir”, la canción que interpretaron en La Revuelta, hasta enfrentarse a los nuevos desafíos de la actualidad, como la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos de creación artística. La banda murciana se posicionó a favor de las tecnologías como herramienta, pero manteniendo siempre la esencia y la verdad para evitar convertirse en “artistas de marca blanca. La gente huele cuando es mentira. Duki no habría arrasado si no fuera de verdad”, comentaron en su entrevista con David Broncano, que recordó una ocasión en la que “se picó” secretamente con el vocalista del grupo, Carlos Tarque.