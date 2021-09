"El talismán de tu piel me ha dicho...". ¿Sabrías continuar la canción?

Es difícil responder "no" aunque se haya nacido después del fenómeno Rosana que arrasó en los 90 con "El talismán", una de las canciones que más contribuyó al arrollador éxito de la cantautora canaria.

El tema se eligió como primer sencillo de Lunas rotas, el disco debut más exitoso de nuestra música, producido por José A. Romero.

El 31 de agosto de 1996, en la primera semana tras su lanzamiento, llegó al número 1 en la lista de Los 40 Principales, donde se mantuvo 14 semanas más.

Sonó tanto y tuvo tanta repercusión mediática que en alguna ocasión Rosana ha confesado haberle cogido cierta manía, "quizá por haberlo escrito pensando en otra persona", confesaba la cantante hace años en una entrevista en El Mundo. Y esa otra artista a quien iba dirigida la canción y nunca se la hizo llegar "por pudor" era Ana Belén. Ya que la tenía escrita la cantante de Lanzarote hizo caso a su círculo más cercano, que le insistió en que grabara ella el tema, y así lo hizo y lo incluyó en una maqueta que acabó en Universal Music (por entonces MCA).

护身符, es decir, "El talismán", en chino

La artista también triunfaba fuera de España. Tan solo dos años después de haber publicado Lunas rotas, Rosana había vendido más de dos millones de discos en una treintena de países, entre ellos México, Brasil, EE. UU., Francia, Alemania y otros tan lejanos física y culturalmente como Japón, Corea del Sur o China.

El tema lo han interpretado otros artistas como Sole Giménez o el cantautor panameño Rubén Blades que lo cantó a dúo con Rosana en su recopilatrio 8 lunas. "No quería un disco de grandes éxitos al uso", explicó la cantautora en una entrevista en Las mañanas de RNE con Alfredo Menéndez. "Si no tengo nada que aportarle al talismán, si no me lo puedo traer a esta época no lo voy a meter. Para que esté si Rubén Blades dijera que sí, estaría", confesó en 2013. Y estuvo con Blades y un nuevo arreglo musical.

María Dolores Pradera también pidió a Rosana interpretar este éxito juntas, en esta ocasión para incluirlo en Gracias a vosotros el disco que la artista, fallecida en 2018, publicó en 2013.

Hasta Quentin Tarantino cayó rendido a "El talismán" y la incluyó en la banda sonora de su película Curdled (en español, Tu asesina que nosotros limpiamos la sangre). También se puede escuchar en esa cinta del director estadounidense "Lunas rotas", el tema que daba título a ese primer disco con el que arrasó Rosana.

Esta canción abrió paso al éxito posterior de otras creaciones de la cantautora como "A fuego lento", "Sin miedo" o la balada "Si tú no estás" que también fueron número 1 y Rosana incluyó años después en su recopilatorio 8 lunas (2013) que presentó en Abierto hasta las dos, donde recordó todo el éxito que obtuvo "El talismán" y el resto de canciones de su primer trabajo.