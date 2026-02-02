La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 2 de febrero con Leiva como invitado

El invitado de hoy en La Revuelta es uno de esos artistas que se abre en canal en las entrevistas y deja infinidad de grandes momentos y titulares en sus charlas con David Broncano. Leiva vuelve al programa con un nuevo documental bajo el brazo, Hasta que me quede sin voz, en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes disfrutar de todas las entrevistas, actuaciones, secciones y programas completos de La Revuelta, de forma gratuita y bajo demanda.

Además, te recordamos que puedes conseguir las entradas para asistir como público a la grabación de La Revuelta rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.