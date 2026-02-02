La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 2 de febrero con Leiva como invitado
El invitado de hoy en La Revuelta es uno de esos artistas que se abre en canal en las entrevistas y deja infinidad de grandes momentos y titulares en sus charlas con David Broncano. Leiva vuelve al programa con un nuevo documental bajo el brazo, Hasta que me quede sin voz, en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes disfrutar de todas las entrevistas, actuaciones, secciones y programas completos de La Revuelta, de forma gratuita y bajo demanda.
Leiva, el invitado total
El cantante y músico madrileño lo da absolutamente todo en cada una de sus visitas a La Revuelta. En su última aparición en el programa, Leiva dejó una curiosa reflexión al recordar cómo se había fraguado su colaboración el ya difunto Robe Iniesta, pero también rememoró una divertida y surrealista anécdota en la que intervienen la masturbación y el picante, además de continuar con su tradición de regalar a David Broncano una foto desnudo.
Pero su contribución al programa no quedó ahí. La música no podía faltar y Leiva brindó una de las mejores actuaciones que se han vivido en las dos temporadas de La Revuelta. Un espectacular coro de estrellas de la música compuesto por Dani Martín, Santi Balmes (de Love of Lesbian), Iván Ferreiro, Eva y Juan Aguirre de Amaral, Travis Birds, Dani Fernández y Rubén Pozo (ex Pereza), además de la presencia de su hermano Juancho, cantante y guitarrista de Sidecars, y los músicos del programa, Sergio Bezos, Ricardo Castella y Grison. En total, 19 personas sobre el escenario para una emocionante e irrepetible interpretación de “El polvo de los días raros”, una de las canciones más populares de su último disco, Gigante. ¿Qué sorpresas deparará su nuevo paso por La Revuelta?