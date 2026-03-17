En directo, 'El cine que somos', el homenaje de RTVE al cine español

RTVE celebra su implicación con el cine el 17 de marzo con la gala El cine que somos, un evento, onducida por Elena S. Sánchez, directora del programa Historia de nuestro cine, y Pablo G. Batista, presentador de Shukha., en el que reivindica el papel de la filmografía española.

El cine español en 2025 ha dado grandes títulos: Los domingos, La cena, Romería, Los tigres... y todos tienen en común la participación de RTVE. De hecho, cinco de ellas han estado entre las diez más vistas a nivel nacional. 2026 no se quedará atrás. Uno de los estrenos más inminentes es Amarga Navidad, la última película de Pedro Almodóvar, pero también llegarán Lapönia, Arriba tutto o Ruega por nosotros.

Los premios también han ensalzado el cine español participado por RTVE. De forma más reciente, el Festival de Málaga ha premiado Yo no moriré de amor, Iván & Hadoum y Pioneras, solo querían jugar, que se han hecho con los principales galardones. Muchas de ellas podrán disfrutarse próximamente en la plataforma de streaming gratuita RTVE Play.

En el sector, las mujeres cada vez están más presentes en todo tipo de categorías: dirección, interpretación, producción, etc. Como muestra de su apuesta por la igualdad, RTVE se ha comprometido a elevar al 40% su financiación mínima de obras audiovisuales dirigidas o creadas por mujeres. Además, ha sumado al Observatorio de Igualdad al comité de selección de proyectos de no ficción.

La animación, hasta ahora una gran desconocida, también se abre camino en el cine español . En 2025 se estrenaron Olivia y el terremoto (nominada a los Goya y a los Premios del Cine Europeo EFA) y 200% Wolf, pero en este 2026 llegarán otras como Evolution, Superthings y Little Bastards, que harán las delicias de mayores y pequeños.