RTVE celebra 'El cine que somos'

RTVE ha reunido este martes a grandes figuras de la industria en el acto ‘El cine que somos’ para hacer balance de su compromiso con el cine español y avanzar los nuevos títulos en los que ha comprometido su apoyo y que llegan a las salas en 2026, entre ellas, la más inminente, ‘Amarga navidad’, de Pedro Almodóvar.

El cineasta y otros nombres imprescindibles del cine, como Alauda Ruiz de Azúa, Alejandro Amenabar, Daniel Monzón, Alberto Rodríguez, Marta Matute, Javier Fesser, Leonardo Sbaraglia, Paz Vega, Javier Gutiérrez, Alberto San Juan, Alba Flores o José Mota, han participado en el encuentro, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Miembros de la dirección RTVE en el acto de apoyo al cine

Conducido por Elena S. Sánchez y Pablo G. Batista, ha contado con la presencia de la ministra de Inclusión, Seguridad social y Migraciones y portavoz del Gobierno Elma Saiz; el presidente de RTVE, José Pablo López; el director de TVE, Sergio Calderón; el director de Cine, José Pastor; miembros del Comité de Dirección como Eduardo Fernández Palomares, Maribel Sánchez-Maroto, María Eizaguirre y Cristina Bravo, y el consejo de administración de la Corporación.

Las autoridades, con Almodóvar, que presentó en el acto su nueva película

Blanca Paloma, nominada al Goya por la canción ‘Caminar el tiempo’ de la banda sonora de la película ‘Parecido a un asesinato’, ha puesto el cierre musical a la velada.

Actuación de Blanca Paloma, este martes

‘Amarga navidad’, estreno el 20 de marzo El acto se ha abierto recordando el estreno más inminente, la esperada ‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar, que ha participado en el encuentro junto al protagonista, Leonardo Sbaraglia y su productor, Agustín Almodóvar. El director ha hablado de “incertidumbre” ante el estreno de su nueva película, aunque ha adelantado que al mostrarla a la prensa “la reacción esta siendo óptima, maravillosa, y eso me da tranquilidad”. Leonardo Sbaraglia ha coindido con él: “La prensa se ha entusiasmado y eso es una emoción, una alegría, y un orgullo tremendo”. Agustín Almodóvar ha agradecido el apoyo de RTVE en sus 40 años produciendo cine: “Ha sido un sustento desde el comienzo. Fue esencial en nuestro primer paso. Cuando no teníamos apoyo RTVE estuvo siempre ahí. Su papel en el cine de autor es esencialísimo. Una cadena pública es la que realmente debe mirar no sólo por el rendimiento popular o comercial, sino el valor artístico y cultural que implican las películas. De corazón os damos las gracias por el apoyo durante tanto tiempo”. Pedro y Agustín Almodóvar, con Leonardo Sbaraglia

2025: un año de éxitos La Corporación ha celebrado sus éxitos en la última temporada, cuyos ejemplos más recientes han sido los Goya, con 16 estatuillas y el Festival de Málaga. El cine participado también conectó con el público en 2025, con 10 títulos en el Top 20 de la taquilla y cinco de ellas en el Top 10 de cine español. Las películas apoyadas por RTVE han llevado a las salas a más de 5.500.000 personas, un 45,37 % de la cuota de mercado, y han recaudado más de 35 millones de euros, un 44,72% del total y muy por encima (diez millones más) de lo invertido. Son los mejores datos históricos para el cine de RTVE desde 2016. Además, RTVE es la cadena generalista que más películas españolas emite: 541 en 2025, con relevantes datos de audiencia para ‘El 47’, ‘El maestro que prometió el mar’, ‘El correo’, ‘Campeonex’, ‘Alimañas’ o ‘La navidad en sus manos’. Alauda Ruiz de Azua y su equipo de 'Los Domingos'

Apoyo a las mujeres cineastas Las mujeres sostienen gran parte del cine de RTVE y algunas de sus representantes más destacadas se han dado cita en este acto: los equipos de ‘Los domingos’ de Alauda Ruiz de Azúa, ‘Sorda’ de Eva Libertad, ‘Ana no’ de Paz Vega o ‘No soy universal’ de Celia de Molina; cuatro productoras de próximos estrenos (Mercedes Gamero de ‘Cronos’ y ‘El director’, María Luisa Gutiérrez de ‘Tierra de Nadie’, ‘El sastre del rey’ y ‘Leones de invierno’, Sandra Tapia de ‘La reina’ y Merry Colomer de ‘La luz’); y directoras noveles como Lucía Casañ junto a la actriz Alba Flores por ‘Bypass’, y Nerea Castro con ‘Canción animal’. Para reforzar el compromiso con la Igualdad en el audiovisual, la Corporación acaba de aprobar que el Observatorio de Igualdad forme parte del comité de selección de proyectos de no ficción, y que RTVE aumente su mínimo de inversión en obra creada y dirigida por mujeres hasta el 40%. Para Alauda Ruiz de Azúa “es ilusionante ver que han cambiado muchas cosas pero queda mucho por hacer, aunque me siento afortunada de haber vivido ese cambio y ese apoyo de RTVE para que yo y otras cineastas o técnicas hayan tenido esa oportunidad”. Alba Flores y Lucia Casañ 5 Recién llegada de Málaga con su Biznaga de Oro, Marta Matute también ha agradecido esta financiación recibida de RTVE para ‘Yo no moriré de amor’: “La película es muy honesta y por eso ha conectado con la gente” ha contado sobre este drama en torno al cuidado familiar. Paz Vega está a punto de embarcarse en el rodaje de ‘Ana no’, basada en la novela de Agustín Gómez Arcos, al que ha reivindicado: “Uno de los grandes del siglo XX con sus personajes anclados a la tierra. El reto está en trasladar eso a un guion y llevar todo esa fuerza a la gran pantalla”. Otra de historia creada por mujeres será ‘Bypass’, de Lucía Casañ, con Alba Flores como protagonista: “Leer el guión ha sido una de la experiencias más particulares que he vivido al leer un guion y también rodarlo, nunca había vivido nada igual”. Natalia de Molina se pone a las órdenes de su hermana Celia en la película ‘No soy universal’: “gracias a mi hermana y a rodar en familia voy a cumplir mi sueño de rodar un musical”. La maternidad es el tema en torno al que gira la historia, “un tema que es todo un mundo. Trato de desmitificar todo lo que se ha dicho que es universal”, ha explicado Celia de Molina.

Los grandes nombres del cine español están en RTVE En el acto también han participado Alejandro Amenábar, que ha logrado con ‘El cautivo’ el segundo puesto de la taquilla de 2025; Raquel Guerrero, protagonista de otro “taquillazo”, ‘El casoplón’; y Javier Gutiérrez en representación de ‘Rondallas’, primer gran éxito de 2026, con más de dos millones de euros recaudados. Alejandro Amenábar ha valorado volver a trabajar en RTVE: “en un proyecto como éste tenía mucho sentido. RTVE apuesta por la protección del cine español entendido como patrimonio cultural”. De las novedades de 2026, RTVE ha reunido a los equipos de ‘Laponia’ (David Serrano, Natalia Verbeke y Julián López); ‘El último mono’ con Juan Dávila; ‘Arriba Tutto’ (José Mota y Karra Elejalde); ‘Cronos’ (Fernando G. Molina y Diana Gómez); ‘Ruega por nosotras’ (Daniel Monzón, Zoe Bonafonte y Manuela Calle); o ‘La Luz’ y ‘El director’, ambas con Alberto San Juan. Y ya están calentando el rodaje los nuevos ‘Campeones’, dirigida por Víctor García Léon, con Javier Fesser como productor; o ‘El Malentendido, la nueva comedia de Álex de la Iglesia. José Mota, presentando con sus actores su primera película, como director, 'Arriba Tutto' La primera en llegar a las salas será 'Laponia', que aunque ambientada en Navidad “es la película menos navideña de la historia de las películas navideñas. Puede hundir la infancia de los niños que la vean”, ha advertido su director David Serrano. En ‘Arriba Tutto’, José Mota se pone al otro lado de la cámara con una historia antibelicista que protagoniza Karra Elejande: “He puesto la comedia al servicio de un cómico con alma de Don Quijote, alguien que declara su amor a la vida y la guerra a la guerra”. Fernando Franco ha explicado que ‘La Luz’ “plantea el debate de cómo se gestiona el tema de los abusos de la Iglesia católica, plantea que no hablamos de pecados sino de delitos”. Y Alberto San Juan ha definido ‘El director’ como “un thriller periodístico que habla de lo difícil que es compatibilizar democracia con poderes realmente existentes”. De la tercera entrega de ‘Campeones’ han hablado sus actores, Gloria Ramos y Sergio Olmo, y su nuevo director, Víctor García León “Que te invite Javier (Fesser) a la fiesta es un honor y un placer enorme, estoy deseando hacerla y que la veáis”. Fesser, en su papel de productor, ha subrayado la importancia de RTVE como “compañero fundamental” en la trayectoria de la saga y ha agradecido el “entusiasmo” que mostró la corporación con esta historia desde el principio. Los 'Campeones' ya preparan la tercera entrega de la saga

RTVE Play: ‘Mes cuatro’ Desde el área de Cine de RTVE se va a dar un decidido impulso a RTVE Play: acogerá algunas producciones a partir del cuarto mes de su estreno en cines y producirá proyectos de cortometrajes de ficción, documentales y animación que tendrán en Play su primera ventana. RTVE Play es la primera plataforma de AVOD en España y la mejor garantía para llegar a un público amplio, con más de 14 millones de usuarios registrados y 700 millones de visualizaciones el año pasado. El canal FAST de cine español es el más visto en la plataforma, con 450.000 usuarios únicos y más de 140.000 horas consumidas. Y la portada ‘Somos Cine’ cuenta con más de 270 películas y es el tercer espacio más seguido, con 3 millones de usuarios y 12,7 millones de visualizaciones.