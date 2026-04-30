RTVE Play estrena la cuarta temporada de 'Está el horno para bollos' el lunes 4 de mayo con Sara Torres y Paula Usero

El exitoso videopodcast de Playz ‘Está el horno para bollos’ vuelve con su cuarta temporada el próximo lunes 4 de mayo a RTVE Play. La periodista y comunicadora Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral siguen descubriéndonos mujeres lesbianas y bisexuales inspiradoras y temas relevantes para el colectivo LGTBIQ+.

‘Está el horno para bollos’ se podrá seguir en directo todos los lunes a las 19:30 horas, en el nuevo canal EN PLAY. Además, tendrás los programas disponibles en RTVE Play, RNE Audio, el canal de YouTube de Playz y Spotify.

Uno de los podcasts de lesbianas y bisexuales más importantes La escritora Sara Torres y la actriz Paula Usero abren esta nueva temporada de ‘Está el horno para bollos’. Un primer episodio en el que se charlará sobre sus carreras, sobre el amor, el deseo, la amistad y un sinfín de temas que seguro nos mostrarán otras formas de pensar. ‘Está el horno para bollos’ se ha consolidado como uno de los podcasts de lesbianas y bisexuales más importantes de España, suma más de 38 millones de visualizaciones en Social Media y se ha colado en las listas de los videopodcast más escuchados de Spotify de nuestro país. Centrado en experiencias, perspectivas y temas de interés para mujeres que se identifican como lesbianas o bisexuales, da voz a mujeres de diferentes generaciones que triunfan en campos muy diversos como el cine, la música, la literatura, la Historia, el deporte, el humor y las redes sociales, entre otros.