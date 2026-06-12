RTVE presenta el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, pionero en las corporaciones audiovisuales españolas

El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE ha celebrado este viernes su primera sesión plenaria y su primer acto público de presentación. Los responsables de la Corporación han dado a conocer este nuevo órgano estable de análisis, asesoramiento, propuesta y evaluación sobre la actuación de la Corporación en su actividad informativa, de programación y de producción audiovisual en materia de infancia y adolescencia.

El presidente de RTVE, José Pablo López

En el acto de presentación celebrado en Prado del Rey, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha marcado como objetivo del Observatorio “disputarle el terreno a la mentira con sus propias herramientas de comunicación”. Durante una etapa vital marcada por “la construcción de la autoestima, los miedos y la identidad moral”, ha señalado que los niños, las niñas y adolescentes habitan un contexto donde “las pantallas son el campo de batalla de la salud mental”, algo que preocupa a RTVE, según José Pablo López. “La desinformación planificada es uno de los actores más despiadados. En el vacío de verificación, las opciones populistas y extremistas instalan una fábrica de mentiras para inocular miedo, odio y desconfianza en las instituciones democráticas”, ha afirmado el presidente de RTVE.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado que en un ecosistema de desinformación y polarización creciente, cabe atender de forma primordial los derechos de niños, niñas y adolescentes: “No son un apéndice, no pueden quedar en los márgenes, forman parte de un país que piensa y decide qué presente y futuro quiere tener, deben ocupar un lugar central en las instituciones públicas”. Para ello, entiende que el papel de RTVE es clave como espacio de construcción de la identidad, y que el Observatorio garantiza que se tenga en consideración “su experiencia y criterio”.

En este sentido, la presidenta del Observatorio, Marta Ribas, ha asegurado que el órgano “no va a trabajar sin ellos y sin ellas”, sino que sus miembros van a “escuchar, consultar y contar con su participación”.

La presidenta del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE, Marta Ribas

En el acto también han intervenido Félix Ortega-Mohedano, director de la Cátedra RTVE–USAL Niñ@s, Jóvenes y Medios, y Teresa Martín, profesora e investigadora de la Universidad de Salamanca, que han abordado algunos de los principales desafíos que plantea el actual ecosistema mediático y digital para niños, niñas y jóvenes en la ponencia ‘La economía de la atención en la era del algoritmo. Libro Blanco Niñ@s, Jóvenes y Medios’. La presentación de la Cátedra RTVE–USAL la ha llevado a cabo Esteban Mayoral, subdirector del Centro de Innovación y Observación del Conocimiento de RTVE, y Mónica Armada, coordinadora del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE, ha sido la responsable de discurso de la clausura de la jornada.

Creado por unanimidad por el Consejo de Administración, el Observatorio está orientado a reforzar el compromiso de RTVE con los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como con la generación de contenidos audiovisuales de calidad que contribuyan a su desarrollo, bienestar y participación en la sociedad.