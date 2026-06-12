RTVE presenta el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, pionero en las corporaciones audiovisuales españolas
- Nace para impulsar una mirada responsable y comprometida con la infancia y la adolescencia en los contenidos audiovisuales y digitales
- El acto ha contado con la participación del presidente de RTVE, José Pablo López; la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; y la presidenta del Observatorio, Marta Ribas
- El Auditorio de Prado del Rey ha acogido este viernes la puesta del largo del nuevo órgano
El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE ha celebrado este viernes su primera sesión plenaria y su primer acto público de presentación. Los responsables de la Corporación han dado a conocer este nuevo órgano estable de análisis, asesoramiento, propuesta y evaluación sobre la actuación de la Corporación en su actividad informativa, de programación y de producción audiovisual en materia de infancia y adolescencia.
En el acto de presentación celebrado en Prado del Rey, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha marcado como objetivo del Observatorio “disputarle el terreno a la mentira con sus propias herramientas de comunicación”. Durante una etapa vital marcada por “la construcción de la autoestima, los miedos y la identidad moral”, ha señalado que los niños, las niñas y adolescentes habitan un contexto donde “las pantallas son el campo de batalla de la salud mental”, algo que preocupa a RTVE, según José Pablo López. “La desinformación planificada es uno de los actores más despiadados. En el vacío de verificación, las opciones populistas y extremistas instalan una fábrica de mentiras para inocular miedo, odio y desconfianza en las instituciones democráticas”, ha afirmado el presidente de RTVE.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado que en un ecosistema de desinformación y polarización creciente, cabe atender de forma primordial los derechos de niños, niñas y adolescentes: “No son un apéndice, no pueden quedar en los márgenes, forman parte de un país que piensa y decide qué presente y futuro quiere tener, deben ocupar un lugar central en las instituciones públicas”. Para ello, entiende que el papel de RTVE es clave como espacio de construcción de la identidad, y que el Observatorio garantiza que se tenga en consideración “su experiencia y criterio”.
En este sentido, la presidenta del Observatorio, Marta Ribas, ha asegurado que el órgano “no va a trabajar sin ellos y sin ellas”, sino que sus miembros van a “escuchar, consultar y contar con su participación”.
En el acto también han intervenido Félix Ortega-Mohedano, director de la Cátedra RTVE–USAL Niñ@s, Jóvenes y Medios, y Teresa Martín, profesora e investigadora de la Universidad de Salamanca, que han abordado algunos de los principales desafíos que plantea el actual ecosistema mediático y digital para niños, niñas y jóvenes en la ponencia ‘La economía de la atención en la era del algoritmo. Libro Blanco Niñ@s, Jóvenes y Medios’. La presentación de la Cátedra RTVE–USAL la ha llevado a cabo Esteban Mayoral, subdirector del Centro de Innovación y Observación del Conocimiento de RTVE, y Mónica Armada, coordinadora del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE, ha sido la responsable de discurso de la clausura de la jornada.
Creado por unanimidad por el Consejo de Administración, el Observatorio está orientado a reforzar el compromiso de RTVE con los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como con la generación de contenidos audiovisuales de calidad que contribuyan a su desarrollo, bienestar y participación en la sociedad.
Creciendo contigo
Desde hace décadas, RTVE forma parte de la vida de millones de niños, niñas y adolescentes, acompañándolos en algunas de las etapas más importantes de su crecimiento. El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia nace con la voluntad de reforzar ese vínculo histórico y proyectarlo hacia el futuro, adaptándolo a los retos de una sociedad cada vez más digital, diversa y conectada.
Inspirado en los valores de servicio público que definen a RTVE y en una imagen que simboliza cercanía, confianza y acompañamiento, el Observatorio aspira a convertirse en un espacio de escucha, reflexión e innovación permanente. Bajo el lema ‘Creciendo contigo’, expresa el compromiso de RTVE con unos contenidos de calidad, seguros y enriquecedores, que contribuyan al desarrollo personal, educativo y social de niños, niñas y adolescentes.