Cristóbal Ruitiña, nuevo director de RTVE en Asturias

El periodista asturiano Cristóbal Ruitiña Testa (Cangas del Narcea, 1977) es el nuevo director del centro territorial de RTVE en Asturias. Sustituye en el cargo a Luis Fernando Martínez, a quien RTVE agradece su labor al frente de esta delegación durante los últimos ocho años.

Ruitiña asume el cargo para “dar al centro territorial un giro de 180 grados que permita incrementar la presencia de Asturias en la actualidad nacional al tiempo que mantenga a los asturianos informados de los temas fundamentales de su propio territorio”. “Queremos aprovechar el cambio generacional propiciado por la última convocatoria de oposiciones para relanzar un centro territorial que fue uno de los primeros en comenzar a funcionar allá por los años 70”, explica Ruitiña.

“Por su histórica y elevada tasa de lectura de periódicos, por exitosas iniciativas enraizadas en el mundo de la comunicación como los Premios Princesa y por los destacados nombres que ha dado al mundo del periodismo, Asturias siempre ha sido referencia en el campo de la comunicación y queremos que siga siéndolo”, añade el nuevo director de RTVE Asturias.

Licenciado en Periodismo por la UAB y doctor con una tesis sobre la televisión en Asturias, ha presentado y editado el informativo territorial Panorama Regional. Hasta su incorporación como redactor por oposición a RTVE el pasado mes de noviembre, fue redactor por oposición de Radiotelevisión del Principado de Asturias desde los inicios del canal en 2005. En TPA presentó informativos, especiales y llegó a ser jefe de sección de Asturias, Nacional e Internacional. Antes de incorporarse a RTPA, puso en marcha y coordinó la emisora municipal Radio Narcea.

Además, ha sido profesor de Empresa Informativa y Sector Audiovisual en las universidades Carlos III, Camilo José Cela y UOC. En 2020 diseñó, puso en marcha y dirigió hasta 2025 un Grado en Periodismo especializado en Datos, Verificación y Medios Sociales. Es autor de media docena de libros sobre empresa, información y democracia.