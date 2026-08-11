Pepa Bueno, Premio Joan Ramón Mainat 2026 del FesTVal de Vitoria

Pepa Bueno, directora y presentadora del Telediario 2, ha sido galardonada con uno de los Premios Joan Ramón Mainat 2026 del Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz. El jurado ha distinguido a la periodista extremeña por su “dilatada y prestigiosa trayectoria de más de tres décadas repartida entre la radio, la prensa escrita y la televisión, marcada por el rigor, la solvencia y una voz propia en el análisis de la actualidad”.

Pepa Bueno Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Pepa Bueno comenzó su carrera en los Servicios Informativos de RNE en Extremadura, hasta ser nombrada jefa de informativos de RNE en Aragón y, después, en Madrid. En 1991 se incorporó a Televisión Española para dirigir y presentar el informativo regional de Andalucía, inicio de una trayectoria en la casa que la llevaría al informativo regional de Madrid, al magacín ‘Gente’ y al programa de entrevistas ‘Los Desayunos de TVE’, hasta asumir entre 2009 y 2012 la edición y presentación del Telediario 2. En 2012 dio el salto a la Cadena SER, donde presentó ‘Hoy por Hoy’ junto a Gemma Nierga y, desde 2019, dirigió ‘Hora 25’. En 2021 asumió la dirección de El País y se convirtió en la segunda mujer en ocupar el cargo en la historia del periódico, hasta junio de 2025. El 1 de septiembre de 2025 regresó a TVE, 13 años después de su marcha, para ponerse de nuevo al frente del Telediario 2. Su trayectoria está avalada por galardones como el Premio Ondas, el Micrófono de Oro o el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo, y en 2022 fue incluida en la lista Forbes de las 100 mujeres más influyentes de España.