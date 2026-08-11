Pepa Bueno, Premio Joan Ramón Mainat 2026 del FesTVal de Vitoria
- Su carrera está “marcada por el rigor, la solvencia y una voz propia en el análisis de la actualidad”, señala el jurado
- La periodista de RTVE dirige y presenta desde 2025 el Telediario 2, tarea que también desempeñó entre 2009 y 2012
Pepa Bueno, directora y presentadora del Telediario 2, ha sido galardonada con uno de los Premios Joan Ramón Mainat 2026 del Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz. El jurado ha distinguido a la periodista extremeña por su “dilatada y prestigiosa trayectoria de más de tres décadas repartida entre la radio, la prensa escrita y la televisión, marcada por el rigor, la solvencia y una voz propia en el análisis de la actualidad”.
Pepa Bueno
Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Pepa Bueno comenzó su carrera en los Servicios Informativos de RNE en Extremadura, hasta ser nombrada jefa de informativos de RNE en Aragón y, después, en Madrid. En 1991 se incorporó a Televisión Española para dirigir y presentar el informativo regional de Andalucía, inicio de una trayectoria en la casa que la llevaría al informativo regional de Madrid, al magacín ‘Gente’ y al programa de entrevistas ‘Los Desayunos de TVE’, hasta asumir entre 2009 y 2012 la edición y presentación del Telediario 2.
En 2012 dio el salto a la Cadena SER, donde presentó ‘Hoy por Hoy’ junto a Gemma Nierga y, desde 2019, dirigió ‘Hora 25’. En 2021 asumió la dirección de El País y se convirtió en la segunda mujer en ocupar el cargo en la historia del periódico, hasta junio de 2025.
El 1 de septiembre de 2025 regresó a TVE, 13 años después de su marcha, para ponerse de nuevo al frente del Telediario 2.
Su trayectoria está avalada por galardones como el Premio Ondas, el Micrófono de Oro o el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo, y en 2022 fue incluida en la lista Forbes de las 100 mujeres más influyentes de España.
Temporada de éxito en el Telediario 2
Pepa Bueno cerró la temporada 2025-2026 al frente del TD2 con el crecimiento de audiencia más pronunciado en la historia de este informativo. Promedió 1.550.000 espectadores y un 14% de cuota de pantalla, 2.2 puntos más que en la anterior temporada y mejor dato en 14 años. Este pasado mes de julio también lo ha cerrado con su mayor crecimiento histórico y ha sido líder de su franja, con una media de 1.531.000 espectadores y un 17,9% de cuota, superando el dato de julio de 2025 en 6.6 puntos y anotando sus mejores datos en este mes desde 2008.
A lo largo de esta temporada, Pepa Bueno ha estado al frente de varias ediciones especiales del Telediario 2. El más reciente fue el aplaudido ‘TeledIArio’, que abordaba las posibilidades y los riesgos de la inteligencia artificial de cara al futuro y que gozó de gran repercusión tanto en redes sociales como en audiencias televisivas.
Además, con motivo del segundo aniversario del ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre, Pepa Bueno se desplazó con el equipo del Telediario 2 a la ciudad de Ramala, en Cisjordania, para trasladar de primera mano los testimonios de la población civil. Y en septiembre de 2025, tras la devastadora ola de incendios del verano pasado, Pepa Bueno presentó el Telediario 2 desde San Vicente de Leira, en Ourense, para contar las dificultades de la reconstrucción.
Esta temporada Pepa Bueno también ha estrenado el videopodcast ‘La semana’, un innovador formato de radio y televisión dedicado al análisis de temas de actualidad, con protagonistas y expertos que conversan con la periodista para entender el contexto. La primera temporada cuenta con nueve episodios que tratan temas como las terapias con psicodélicos para la depresión, la criminalización de migrantes en EE.UU., el fervor católico entre la juventud o el impacto de los mercados de predicciones. Están disponibles en RTVE Play, RNE Audio y YouTube.
Premios Mainat para RTVE
Otros profesionales y formatos de RTVE galardonados en anteriores ediciones del FesTVal con el premio Joan Ramón Mainat han sido Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de TVE (2025); Ramón García, presentador de ‘El Grand Prix del verano’ (2024); ‘Saber y Ganar’ (2022); ‘MasterChef’ (2021); Ana Blanco, presentadora del Telediario (2019); Anne Igartiburu, presentadora de ‘D Corazón’ (2017); María Escario, periodista, presentadora, Defensora de la Audiencia y directora de Comunicación de RTVE (2015); ‘Cuéntame cómo pasó’ (2014) o ‘Informe Semanal’ (2013).