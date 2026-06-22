El TD explora los riesgos y las oportunidades de la IA en el TelediArio del futuro

La inteligencia artificial lo está cambiando todo y, por eso, el Telediario 2 le dedica una edición especial. ¿Qué es real? ¿Qué es fake? Hoy en día, ver algo en una pantalla con nuestros ojos no garantiza nada. La IA fabrica imágenes, voces y personas idénticas a las reales y pone en cuestión nuestra capacidad de distinguir la verdad y la mentira.

El especial, conducido por Pepa Bueno, usa la IA para explicarla desde dentro, entender cómo funciona y vislumbrar sus riesgos y sus oportunidades. Repasa la evolución de esta herramienta desde sus inicios hasta las aplicaciones (y retos) actuales.

La primera batalla hombre-máquina El 10 de febrero de 1996, un ordenador llamado Deep Blue logró derrotar por primera vez al campeón del mundo de ajedrez, Garri Kasparov. Aunque el ruso acabaría imponiéndose en aquel duelo histórico (4-2) en Filadelfia, muchos intuyeron entonces que la inteligencia artificial había llegado para quedarse. Para aquella batalla, el fabricante de Deep Blue, IBM, recurrió al informático y ocho veces campeón de España de ajedrez Miguel Illescas. Fue uno de los encargados de entrenar durante un año al superordenador que acabaría cambiando la historia tecnológica. "El año que viene tenemos que jugar con Kasparov... ¿qué posibilidades tenemos? Y dije: ninguna. Si yo le he ganado, Kasparov la va a destrozar", recuerda en una entrevista con RTVE. 01.21 min Transcripción completa Aunque la historia de la inteligencia artificial arranca a mediados del siglo XX, es en los años 90 cuando nos deslumbró a todos al comprobar... ...que una máquina podía ganar al mejor jugador de ajedrez del mundo Nadie creía que fuera posible pero en 1996 un ordenador Deep Blue ganó la partida a Kasparov. Mucho más que un juego, la evidencia de que la IA podía retarnos.. más allá del tablero. Y para esa batalla entre el hombre y la máquina, hace 30 años IBM pensó en él. Miguel Yescas, un español.. de carne y hueso. El año que viene tenemos que jugar con Kaspadov. ¿Qué posibilidades tenemos? Dije, ninguna. Si yo le he ganado, Kasparov la va a destrozar. De momento empate a uno cuando acaba de comenzar la tercera partida Informático y campeón de España de ajedrez en ocho ocasiones, entrenó todo un año a Deep Blue y no lo hizo mal. Fue la primera vez que una máquina no solo jugaba bien, sino que entendía. Cásparo se tropezó con algo que le parecía demasiado humano para ser verdad. En aquel momento yo creo que la gente fue el primer hack jaque mate fue el principio de una nueva era Deep Blue vs. Kasparov: la primera batalla hombre-máquina