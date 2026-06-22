El TD explora los riesgos y las oportunidades de la IA en el TelediArio del futuro
- La segunda edición del Telediario reúne a decenas de expertos para reflexionar sobre los usos de la IA
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La inteligencia artificial lo está cambiando todo y, por eso, el Telediario 2 le dedica una edición especial. ¿Qué es real? ¿Qué es fake? Hoy en día, ver algo en una pantalla con nuestros ojos no garantiza nada. La IA fabrica imágenes, voces y personas idénticas a las reales y pone en cuestión nuestra capacidad de distinguir la verdad y la mentira.
El especial, conducido por Pepa Bueno, usa la IA para explicarla desde dentro, entender cómo funciona y vislumbrar sus riesgos y sus oportunidades. Repasa la evolución de esta herramienta desde sus inicios hasta las aplicaciones (y retos) actuales.
La primera batalla hombre-máquina
El 10 de febrero de 1996, un ordenador llamado Deep Blue logró derrotar por primera vez al campeón del mundo de ajedrez, Garri Kasparov. Aunque el ruso acabaría imponiéndose en aquel duelo histórico (4-2) en Filadelfia, muchos intuyeron entonces que la inteligencia artificial había llegado para quedarse.
Para aquella batalla, el fabricante de Deep Blue, IBM, recurrió al informático y ocho veces campeón de España de ajedrez Miguel Illescas. Fue uno de los encargados de entrenar durante un año al superordenador que acabaría cambiando la historia tecnológica.
"El año que viene tenemos que jugar con Kasparov... ¿qué posibilidades tenemos? Y dije: ninguna. Si yo le he ganado, Kasparov la va a destrozar", recuerda en una entrevista con RTVE.
Aunque la historia de la inteligencia artificial
arranca a mediados del siglo XX, es en los años 90 cuando nos deslumbró a
todos al comprobar...
...que una máquina podía ganar al mejor jugador de ajedrez del mundo
Nadie creía que fuera posible pero en 1996 un ordenador Deep Blue ganó
la partida a Kasparov.
Mucho más que un juego, la evidencia de que la IA podía retarnos..
más allá del tablero.
Y para esa batalla entre
el hombre y la máquina, hace 30 años IBM pensó en él.
Miguel Yescas, un español..
de carne y hueso. El año que viene tenemos que jugar con
Kaspadov.
¿Qué posibilidades tenemos?
Dije, ninguna. Si yo
le he ganado, Kasparov la va a destrozar.
De momento empate a uno cuando acaba de comenzar la tercera partida
Informático y campeón de España de ajedrez en ocho ocasiones, entrenó todo
un año a Deep Blue y no lo
hizo mal. Fue la primera vez que una máquina no
solo jugaba bien, sino que entendía.
Cásparo se tropezó con algo que le parecía demasiado humano para ser
verdad.
En aquel momento yo creo que la gente fue el primer
hack
jaque mate fue el principio de una nueva era
La IA y el futuro
La inteligencia artificial puede cambiar quién hizo qué, eliminar o modificar personas u inventarlas. Por ello, el TeledIArio del futuro explora las luces y las sombras de esta herramienta y reflexiona sobre cómo ha cambiado el mundo laboral, nuestra creatividad o el funcionamiento de nuestro cerebro.
El especial aborda el uso de la IA para el fraude bancario, pero también sus aplicaciones en los conflictos y guerras actuales. Además, explora otras aplicaciones, como la detección y reparación de daños en obras de arte; y se pregunta qué efectos tendrá en nuestro cerebro que la inteligencia artificial haga tareas o tome ciertas decisiones por nosotros.
El futuro de la IA dependerá de la política, de las decisiones que los ciudadanos tomemos en sociedades democráticas, de las reglas que se creen para fomentar su buen uso. El mundo que nos espera depende de cuánto estemos dispuestos a entregarle a la inteligencia artificial.