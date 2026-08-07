Niewiadoma aprovecha el marcaje de Reusser y Vollering para exhibirse en el Mont Ventoux y ponerse líder del Tour

La primera subida del Tour de Francia femenino al Mont Ventoux no ha defraudado. Ha confirmado que las tres mejores de este Tour lo eran, pero con los papeles invertidos. La polaca Kasia Niewiadoma, ganadora del Tour de Francia 2024, ha pasado de invitada de lujo de Demi Vollering y Marlen Reusser a la favorita a ganar la Grande Boucle. Un ataque a 10 kilómetros de la cima del Gigante de la Provenza y la pasividad de las dos primeras cediéndose la obligación de seguir a la polaca fueron suficiente para encender los fuegos artificiales para una exhibición de Niewiadoma.

“🌙 𝐄𝐬𝐭𝐚́ 𝐭𝐨𝐜𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐧𝐚



Último kilómetro de ascenso, de esfuerzo

UNO, solo le queda uno a Niewiadoma para ser la reina del Mont Ventoux#TourRTVE7a https://t.co/SO5EwKE8Lr pic.twitter.com/PBMb9iCJOc“ — Teledeporte (@teledeporte) August 7, 2026

El Ventoux no decide el Tour de Francia La tarea de desgaste de los múltiples puertos que había antes del Mont Ventoux hizo su trabajo. La fuga multitudinaria no duró demasiado, siendo comida por el pelotón a 20 kilómetros de meta. El Ventoux esperaba a la más fuerte de la general con un premio de regalo, la victoria de etapa. La subida al coloso de 15 kilómetros y más del 8% de desnivel fue una carrera de eliminación, con Pauline Férrand - Prévot siendo una de las primeras descartadas de la pelea final, confirmando su mal Tour, en el que defendía reinado. “😳 ¡Esto es una locura!



Comienzan los 15 de ascenso al Mont Ventoux

Toma el mando la francesa Célia Gery#TourRTVE7a https://t.co/SO5EwKE8Lr pic.twitter.com/o7GTpiP4Ab“ — Teledeporte (@teledeporte) August 7, 2026 Fue Vollering la que inició las hostilidades a 12 kilómetros de meta, en una de las múltiples rampas duras del Ventoux. No tardó en dirimirse el destino de la carrera, con Reusser y Niewiadoma acepando el envite de la neerlandesa, formando un grupo trase con Longo Borghini, Blasi, Kerbaol y Niedermayer, que ha defendido con éxito su maillot blanco de mejor joven ante la española.

Segundo a segundo hasta el liderato del Tour de Francia 2026 Con las tres liderando la carrera, fue Niewiadoma quien atacó con el 'beneficio' de llevar más de un minuto perdido con Vollering y Reusser. Ambas se miraron, se cedieron la responsabilidad y la polaca emprendió su camino. El subidón para la de Canyon fue tal que los segundos iban creciendo y creciendo, con las dos primeras de la general dándose cuenta algo tarde de que si no colaboraban el Tour se les escapaba. “Vollering 🆚 Reusser



⚔️ La batalla está servida#TourRTVE7a https://t.co/SO5EwKE8Lr pic.twitter.com/apHmAZEHS8“ — Teledeporte (@teledeporte) August 7, 2026 Kilómetros después la diferencia llegaba al minuto, con el 1:17 respecto a Reusser y 1:01 con Vollering en el aire con la posibilidad de la polaca de ponerse líder del Tour. Las dos ciclistas se hundían ante las referencias que tenían de la polaca, que volaba con cada metro que pasaba hacia esa especie de ''terreno lunar'' que caracteriza al Mont Ventoux. La diferencia subía hasta el 1'50'', con olor a golpe definitivo al Tour.