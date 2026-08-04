Marlen Reusser y el 'Proyecto Dijon': crono, liderato y maillot "mostaza" en la cuarta etapa del Tour

Marlen Reusser (Movistar), campeona de Europa y del mundo en la especialidad de contrarreloj individual, tenía un plan desde hace meses: hacerse con el Maillot amarillo en la ciudad de la mostaza. Sí, habéis leído bien. Tal y como ha afirmado la propia ciclista, Dijon estaba marcado en rojo y no ha fallado en su papel de favorita al cruzar la línea de meta como la más rápida de la etapa 4 del Tour de Francia. No solo eso, sino que la suiza también se ha hecho con el liderato de la clasificación general.

La crono individual ha sido de 21 kilómetros y se ha desarrollado entre las localidades francesas de Gevrey-Chambertin y Dijon. Ya en la mitad de la prueba, Reusser ha rebajado el tiempo que mantenía Lieke Nooijen (Team Visma-Lease a Bike) en casi 20 segundos.

Ganadora de la etapa por cuatro segundos

Pese a ello, la insistencia de Nooijen hizo que las distancias se fuesen acortando poco a poco, lo que provocó un ajustado final con Reusser como ganadora por tan sólo 4 segundos. Con los dos primeros puestos ya adjudicados, faltaba cerrar el podio y fue para la también neerlandesa Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) a 17 segundos.

Ahora, la general pasa a ser liderada por Reusser, que por primera vez en su carrera se enfunda el maillot amarillo arrebatándoselo a Sigrid Haugset (Uno X- mobility) la joven noruega que ganó la etapa anterior. La suiza es líder con un tiempo total de 11:47:36, a 14 segundos está Vollering, segunda, y a 54 la francesa Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), tercera.

Por su parte, la española Paula Blasi (UAE Team L'IMAD), maillot blanco como la mejor joven del Tour, terminó undécima a 1:03 de la cabeza y se sitúa séptima en la general a 1:12 de la actual campeona del mundo contrarreloj.

Miércoles, en RTVE play la etapa 5

El miércoles tendrá lugar la quinta etapa, una ruta de 140 kilómetros entre Mâcon y Belleville-en-Beaujolais, una prueba de media montaña de gran exigencia con un desnivel acumulado superior a los 2.800 metros.