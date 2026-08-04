Iris Tió maravilla y gana la final de solo técnico del Europeo de natación artística de París 2026
- La nadadora se reivindica con una gran actuación y da a España el primer oro en el campeonato
- Europeo de Deportes Acuáticos, del 31 de julio al 16 de agosto en Teledeporte y RTVE Play
Iris Tió se ha reivindicado con su victoria en la final de solo técnico de natación artística del Europeo de París 2026. La española ha impresionado con su ejercicio al ritmo de la canción Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía y la logrado su cuarta medalla y el primer oro para España en este campeonato.
Tió ha causado sensación con esta rutina pasional que estrenó hace unas semanas en la Copa del Mundo de Pontevedra y ha aventajado por solo 0,2433 puntos a la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que se ha quedado con la plata. El bronce ha sido para la alemana Klara Bleyer.
Iris, que el año pasado fue la mejor nadadora del mundo, ha demostrado por fin su extraordinario nivel en este Europeo, donde la competencia está siendo muy grande. Ha sido la mejor valorada en impresión artística y aunque su ejercicio tenía 3,9000 puntos de dificultad que el de Khandoshka en el elemento híbrido, la depurada técnica de la barcelonesa le ha servido para ganar. Ella misma ha dicho que estado "muy concentrada" para clavar los movimientos en el agua.
“🗣️ "ES UNA RUTINA QUE ME EMOCIONA INCLUSO A MÍ" 🥹— Teledeporte (@teledeporte) August 4, 2026
Así describe Iris Tió la rutina que le ha dado el oro 🏅 en solo técnico en los #EuropeanAquatics de #Paris2026 @RFEN_Oficial
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La celebración del oro
Cuando en anteriores pruebas España perdió puestos en el podio por unas décimas, este martes ha resultado al fin favorecida en la clasificación. Es la sexta medalla para el equipo en nueve pruebas y para Iris Tió la cuarta después de las platas que logró en el dúo libre con Lilou Lluis y en el mixto libre con Dennis González y el bronce en el solo libre.
Vitoreada por sus compañeros desde la grada, la líder del equipo ha celebrado con un gesto de rabia el título al anunciarse los resultados en la piscina del Centro Olímpico Acuático de la Metrópolis de París, en Saint Denis.
“¡¡SIIIÍ!! ERES LA MEJOR NADADORA ARTÍSTICA— Teledeporte (@teledeporte) August 4, 2026
🥇 Iris Tió, campeona de Europa en solo técnico
La española ha ganado al resto de favoritas en la final del #EuropeanAquatics
Y en breve, la ceremonia de medallas en Teledeporte y @rtveplay: https://t.co/DvvghGUWHV pic.twitter.com/bKLI6pSr4c“
Este título llega después de que la víspera la selección de Andrea Fuentes se quedara muy cerca del primer puesto en la final libre de equipos, prueba que ganó el equipo ruso con una actuación que generó cierto malestar en las nadadoras españolas, que acusaron a su rival de copiar el último elemento clave del ejercicio.