Iris Tió maravilla y gana la final de solo técnico del Europeo de natación artística de París 2026

Iris Tió se ha reivindicado con su victoria en la final de solo técnico de natación artística del Europeo de París 2026. La española ha impresionado con su ejercicio al ritmo de la canción Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía y la logrado su cuarta medalla y el primer oro para España en este campeonato.

Tió ha causado sensación con esta rutina pasional que estrenó hace unas semanas en la Copa del Mundo de Pontevedra y ha aventajado por solo 0,2433 puntos a la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que se ha quedado con la plata. El bronce ha sido para la alemana Klara Bleyer.

Iris, que el año pasado fue la mejor nadadora del mundo, ha demostrado por fin su extraordinario nivel en este Europeo, donde la competencia está siendo muy grande. Ha sido la mejor valorada en impresión artística y aunque su ejercicio tenía 3,9000 puntos de dificultad que el de Khandoshka en el elemento híbrido, la depurada técnica de la barcelonesa le ha servido para ganar. Ella misma ha dicho que estado "muy concentrada" para clavar los movimientos en el agua.

“🗣️ "ES UNA RUTINA QUE ME EMOCIONA INCLUSO A MÍ" 🥹



Así describe Iris Tió la rutina que le ha dado el oro 🏅 en solo técnico en los #EuropeanAquatics de #Paris2026 @RFEN_Oficial



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