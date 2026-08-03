Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 3 y el 7 de agosto

El verano viene cargado de eventos deportivos. El Campeonato de Europa de deportes acuáticos, el Tour de Francia femenino, el Campeonato de Europa de atletismo, el Campeonato del Mundo de gimnasia rítmica o el Europeo de gimnasia artística, junto con la Vuelta Ciclista a España o el Mundial de baloncesto femenino serán las citas más destacadas de las próximas semanas, que se emitirán en directo y gratis en RTVE.

La semana del 3 al 7 de agosto, el Tour de Francia femenino y el Europeo de deportes acuáticos, con las competiciones de saltos, natación artística y natación en aguas abiertas, serán los eventos más destacados, que se podrán seguir por Teledeporte y RTVE Play. Pero no serán los únicos, ya que esta semana arranca otra de las citas más relevantes del calendario ciclista nacional: la Vuelta a Burgos, aperitivo de la ronda ciclista nacional. Y, en Oregón (EEUU), se disputará el Mundial Sub-20 de atletismo, que será emitido en directo por RTVE Play.

Después de un fin de semana intenso en cuanto a competición, el Europeo de deportes acuáticos seguirá durante toda la semana, con más finales en saltos de trampolín y plataformas, incluyendo la entrada en liza del espectacular high diving, una modalidad que incluye una plataforma fija a 20 metros de altura sobre el río Sena y que dejará algunas de las imágenes más espectaculares de esta edición. Entre el 7 y el 8 de agosto se disputarán las finales de high diving, en las que participará Carlos Gimeno, actual subcampeón del mundo de la especialidad.

Antes, en la piscina del Centro Acuático de París, se completará la competición de saltos y también de natación artística. El lunes 3 de agosto, desde las 09:00 horas, se podrá disfrutar de las finales de natación artística en las modalidades de solo libre (masculina y femenina) y ya por la tarde, la final de rutina libre por equipos. El martes será el turno de las finales técnicas (femenina y por equipos), y el miércoles 5 de agosto, todos los ojos estarán en la rutina acrobática de la selección nacional que ejecutará su ejercicio al ritmo de Barghain, de Rosalía.

Durante esta semana arranca también la competición de natación en aguas abiertas, que se desarrollará en el río Sena, con pruebas de 5 y 10 kilómetros, sprint de 3 kilómetros y los relevos 4x1.500 metros. Las finales empezarán el martes 4 de agosto a partir de las 10:00 horas.

En cuanto al Tour femenino, tras dos etapas por tierras suizas, la edición más dura de la historia de la ronda gala femenina desembarcará en Francia con siete etapas más, antes de llegar a la meta final en Niza, el domingo 9 de agosto. El martes 4 de agosto se disputará la única contrarreloj, de 21 kilómetros, entre Gevrey-Chambertin y Dijon. La etapa reina será la del viernes 7 de agosto, con final en el Mont Ventoux.

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