Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 3 y el 7 de agosto
- Te contamos todos los eventos deportivos que podrás ver gratis en Teledeporte y RTVE Play
El verano viene cargado de eventos deportivos. El Campeonato de Europa de deportes acuáticos, el Tour de Francia femenino, el Campeonato de Europa de atletismo, el Campeonato del Mundo de gimnasia rítmica o el Europeo de gimnasia artística, junto con la Vuelta Ciclista a España o el Mundial de baloncesto femenino serán las citas más destacadas de las próximas semanas, que se emitirán en directo y gratis en RTVE.
La semana del 3 al 7 de agosto, el Tour de Francia femenino y el Europeo de deportes acuáticos, con las competiciones de saltos, natación artística y natación en aguas abiertas, serán los eventos más destacados, que se podrán seguir por Teledeporte y RTVE Play. Pero no serán los únicos, ya que esta semana arranca otra de las citas más relevantes del calendario ciclista nacional: la Vuelta a Burgos, aperitivo de la ronda ciclista nacional. Y, en Oregón (EEUU), se disputará el Mundial Sub-20 de atletismo, que será emitido en directo por RTVE Play.
Después de un fin de semana intenso en cuanto a competición, el Europeo de deportes acuáticos seguirá durante toda la semana, con más finales en saltos de trampolín y plataformas, incluyendo la entrada en liza del espectacular high diving, una modalidad que incluye una plataforma fija a 20 metros de altura sobre el río Sena y que dejará algunas de las imágenes más espectaculares de esta edición. Entre el 7 y el 8 de agosto se disputarán las finales de high diving, en las que participará Carlos Gimeno, actual subcampeón del mundo de la especialidad.
Antes, en la piscina del Centro Acuático de París, se completará la competición de saltos y también de natación artística. El lunes 3 de agosto, desde las 09:00 horas, se podrá disfrutar de las finales de natación artística en las modalidades de solo libre (masculina y femenina) y ya por la tarde, la final de rutina libre por equipos. El martes será el turno de las finales técnicas (femenina y por equipos), y el miércoles 5 de agosto, todos los ojos estarán en la rutina acrobática de la selección nacional que ejecutará su ejercicio al ritmo de Barghain, de Rosalía.
Durante esta semana arranca también la competición de natación en aguas abiertas, que se desarrollará en el río Sena, con pruebas de 5 y 10 kilómetros, sprint de 3 kilómetros y los relevos 4x1.500 metros. Las finales empezarán el martes 4 de agosto a partir de las 10:00 horas.
En cuanto al Tour femenino, tras dos etapas por tierras suizas, la edición más dura de la historia de la ronda gala femenina desembarcará en Francia con siete etapas más, antes de llegar a la meta final en Niza, el domingo 9 de agosto. El martes 4 de agosto se disputará la única contrarreloj, de 21 kilómetros, entre Gevrey-Chambertin y Dijon. La etapa reina será la del viernes 7 de agosto, con final en el Mont Ventoux.
¡Consulta nuestra agenda para no perderte ningún evento!
Programación deportiva en Teledeporte y RTVE Play
Lunes 3 de agosto
- 09:00 horas. Campeonato de Europa de deportes acuáticos. Natación artística. Final femenina solo libre y final masculina solo libre (París, Francia). Teledeporte y RTVE Play
- 15:45 horas. Ciclismo. Tour de Francia femenino. 3º Etapa. Gèneve – Poligny (156,5 kilómetros). Ondulada. Teledeporte y RTVE Play
- 16:00 horas. Campeonato de Europa de deportes acuáticos. Natación artística. Final equipo libre (París, Francia). Teledeporte y RTVE Play
- 19:00 horas. Campeonato de Europa de deportes acuáticos. Saltos. Final sincro masculina de trampolín de 3 metros y final femenina de plataforma de 10 metros (París, Francia). Teledeporte y RTVE Play
Martes 4 de agosto
- 09:00 horas. Campeonato de Europa de deportes acuáticos. Natación artística. Final femenina solo técnico. (París, Francia). Teledeporte y RTVE Play
- 10:00 horas. Campeonato de Europa de deportes acuáticos. Natación aguas abiertas. Final masculina de 10 kilómetros (París, Francia). Teledeporte y RTVE Play
- 14:00 horas. Campeonato de Europa de deportes acuáticos. Natación aguas abiertas. Final femenina de 10 kilómetros (París, Francia). Teledeporte y RTVE Play
- 15:00 horas. Ciclismo. Vuelta a Burgos masculina. 1º Etapa. Gumiel de Izán – Burgos (165 kilómetros). Media Montaña. Teledeporte y RTVE Play
- 15:45 horas. Ciclismo. Tour de Francia femenino. 4º Etapa. Gevrey Chambertin – Dijon (21 kilómetros). Contrarreloj individual. Teledeporte y RTVE Play
- 16:00 horas. Campeonato de Europa de deportes acuáticos. Natación artística. Final equipo técnico (París, Francia). Teledeporte y RTVE Play
- 19:00 horas. Campeonato de Europa de deportes acuáticos. Saltos. Final sincro masculina de plataforma de 10 metros y final femenina de trampolín de 3 metros (París, Francia). Teledeporte y RTVE Play
Miércoles 5 de agosto
- 10:00 horas. Campeonato de Europa de deportes acuáticos. Natación aguas abiertas. Final masculina de 5 kilómetros (París, Francia). Teledeporte y RTVE Play
- 13:35 horas. Ciclismo. Tour de Francia femenino. 5º Etapa. Mâcon – Belleville en Beaujolais (140 kilómetros). Ondulada. Teledeporte y RTVE Play
- 14:30 horas. Campeonato de Europa de deportes acuáticos. Natación aguas abiertas. Final femenina de 5 kilómetros (París, Francia). Teledeporte y RTVE Play
- 15:00 horas. Ciclismo. Vuelta a Burgos masculina. 2º Etapa. Arcos de la Llana – Pineda de la Sierra (178 kilómetros). Montaña. Teledeporte y RTVE Play
- 15:00 horas. Campeonato de Europa de deportes acuáticos. Natación artística. Final rutina acrobática (París, Francia). Teledeporte y RTVE Play
- 18:30 horas. Campeonato de Europa de deportes acuáticos. Saltos. Final sincro mixto desde plataforma de 10 metros y final masculina de trampolín de 3 metros (París, Francia). Teledeporte y RTVE Play
- 03:00 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo Sub-20. Sesión Vespertina. Oregón (EEUU). RTVE Play
Jueves 6 de agosto
- 15:00 horas. Ciclismo. Vuelta a Burgos masculina. 3º Etapa. Merindad de Montija – Balneario de Concorte (184 kilómetros). Alta montaña. Teledeporte y RTVE Play
- 15:45 horas. Ciclismo. Tour de Francia femenina. 6º Etapa. Montbrison – Tournon Sur Rhône (153,4 kilómetros). Ondulada. Teledeporte y RTVE Play
- 17:30 horas. Campeonato de Europa de deportes acuáticos. Saltos. Final sincro femenina de trampolín de 3 metros y final masculina de plataforma de 10 metros (París, Francia). Teledeporte y RTVE Play
- 03:00 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo Sub-20. Sesión Vespertina. Oregón (EEUU). RTVE Play
Viernes 7 de agosto
- 09:00 horas. Campeonato de Europa de deportes acuáticos. Natación en aguas abiertas. Final femenina de 3 kilómetros knockout sprint (París, Francia). Teledeporte y RTVE Play.
- 11:15 horas. Campeonato de Europa de deportes acuáticos. Natación en aguas abiertas. Final masculina de 3 kilómetros knockout sprint (París, Francia). Teledeporte y RTVE Play.
- 13:30 horas. Campeonato de Europa de deportes acuáticos. Saltos de gran altura. Final femenina de 20 metros. Ronda 1 y 2 (París, Francia). Teledeporte y RTVE Play
- 15:00 horas. Ciclismo. Vuelta a Burgos masculina. 4º Etapa. Palazuelo de Muñó - Briviesca (178 kilómetros). Llana. Teledeporte y RTVE Play
- 15:45 horas. Ciclismo. Tour de Francia femenina. 7º Etapa. La Voulte Sur Rhône – Mont Ventoux (146,8 kilómetros). Montaña. Teledeporte y RTVE Play
- 16:00 horas. Campeonato de Europa de deportes acuáticos. Saltos de gran altura. Final masculina de 20 metros. Ronda 1 y 2 (París, Francia). Teledeporte y RTVE Play
- 03:00 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo Sub-20. Sesión Vespertina. Oregón (EEUU). RTVE Play