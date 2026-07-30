Deportes acuáticos, ciclismo, tenis o un Mundial femenino de baloncesto: todo el deporte que ver en RTVE Play

El deporte no para ni en verano. Cuando medio país se va de vacaciones, algunos deportistas profesionales tienen su pico de actividad y las fechas marcadas en rojo en su calendario. Por eso, vamos a detallar los eventos deportivos que recomendarte para que veas en tu móvil o tableta mientras disfrutas de tus vacaciones:

Campeonato de España de Piragüismo Sprint: del 30 de julio al 2 de agosto En el lago de Trasona, en Asturias, se celebra este mismo fin de semana el Campeonato de España de Piragüismo en las distancias de sprint olímpico. Un anticipo del Mundial que se celebra en Poznan (Polonia) que veremos en RTVE Play, con ventanas especiales en Teledeporte.

Campeonato de Europa de Deportes Acuáticos: 31 de julio al 16 de agosto Ya no se puede decir Europeo de Natación, porque eso es tomar una parte por el todo. Es el Campeonato de Europa de Deportes Acuáticos, que se celebra en París en el Centro Acuático que albergó los mismos deportes en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024. Se disputará desde este viernes 31 al 16 de agosto e incluye las siguientes disciplinas: Natación artística : del 31 de julio al 5 de agosto

: del 31 de julio al 5 de agosto Saltos : del 31 al 6 de agosto

: del 31 al 6 de agosto Natación en aguas abiertas : del 4 al 8 de agosto

: del 4 al 8 de agosto Saltos de gran altura : 7 y 8 de agosto

: 7 y 8 de agosto Natación en línea: del 10 al 16 de agosto

W100 World Tennis Tour de Gran Canaria-Maspalomas: 1-2 de agosto Desde el 27 de julio se disputa el torneo W100 World Tennis Tour de Maspalomas, en Gran Canaria, un 'challenger' femenino de categoría ITF, en el que las promesas del tenis buscan puntuar de la mejor manera para subir en el ranking y disputar los torneos del circuito WTA en el cuadro principal. RTVE Play conectará con las semifinales y la final el fin de semana.

Tour de Francia femenino: 1-9 de agosto Desde el 1 al 9 de agosto Teledeporte y RTVE Play te ofrecen el Tour de Francia femenino, que transcurre entre la ciudad suiza de Lausana y Niza. Conectaremos con el desenlace de cada etapa a partir de las 15:45 horas en nuestros canales.

Campeonato de España de balonmano playa: 2 de agosto La playa cántabra de Laredo acoge los Campeonatos de España de balonmano playa en distintas categorías, reservando el domingo para las dos sénior, femenina y masculina, que se podrán ver en directo en RTVE Play a las 13:35 horas y 14:15 horas respectivamente.

Ciclismo - Circuito de Getxo: 2 de agosto El domingo 2 de agosto se disputa el circuito urbano de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa, el único circuito urbano integrado en el calendario UCI que este año celebra su 81ª edición. Consta de un recorrido de seis vueltas hasta completar 172 km. La salida será junto al Museo Guggenheim de Bilbao y la meta está situada en la Calle Los Fueros de Getxo. Conectaremos en directo a partir de las 15:00 en Teledeporte y RTVE Play.

Campeonatos de Europa de Atletismo (Birmingham): del 10 al 16 de agosto Con una de las mayores representaciones de atletas de su historia, España se presenta con esperanzas y serias opciones de medalla en Birmingham para la disputa de los Campeonatos de Europa. Te los ofreceremos en directo en Teledeporte y RTVE Play del 10 al 16 de agosto. María Pérez, Llopis y Attaoui, las principales figuras en la lista de la RFEA para el Europeo de Birmingham

Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica (Fráncfort): del 12 al 16 de agosto La ciudad alemana de Fráncfort se convertirá durante cinco días en capital de la gimnasia rítmica mundial. Finales por aparatos (aros, pelota, mazas y cinta), individuales, por equipos y concurso completo, en directo por Teledeporte y RTVE Play. Alba Bautista y Daniela Picó serán nuestras representantes individuales. El conjunto español se presenta con Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Lucía Muñoz, Andrea Fernández y Marina Cortelles.

Campeonato de Europa de Gimnasia Artística (Zagreb): del 13 al 23 de agosto La capital croata de Zagreb será el escenario del Campeonato de Europa de Gimnasia Artística. España acudirá con un equipo en el que figuran Alba Petisco, Marina Escudero, Carlota Armenta, Aitana Pacheco y Laia Font, en categoría femenina, más Joel Plata, Nicolau Mir, Ignacio Yockers, Unai Baigorri, Pau Jiménez y Ray Zapata en la masculina. Podrás verlo en Teledeporte y RTVE Play.

Vuelta Ciclista a España: del 22 de agosto al 13 de septiembre Con salida en Mónaco por primera vez en la historia y llegada en Granada, la edición más mediterránea de La Vuelta llega un año más para coronar el calendario veraniego de eventos en TVE y RTVE Play. De la mano de Carlos de Andrés y Perico Delgado como maestros principales de ceremonias, veremos quién sucede a Jonas Vingegaard como portador del jersey rojo.

Mundial de Remo (Amsterdam): del 24 al 30 de agosto El canal de Boosban en Amsterdam (Países Bajos) acoge el Mundial de remo, en el que habrá representación española. En RTVE Play con ventana en Teledeporte.

Mundial de Piragüismo en Aguas Tranquilas (Poznan): del 26 al 30 de agosto A kilómetros de Amsterdam, en la ciudad polaca de Poznan, se disputa el Mundial de Piragüismo en Aguas Tranquilas, en distancias de sprint olímpico. En RTVE Play con ventana en Teledeporte.

Copa Mundial Baloncesto femenina (Berlín): del 4 al 13 de septiembre La selección española regresa a una Copa Mundial femenina de baloncesto después de un torneo de ausencia, ocho años, y el mismo día 4 debuta contra la anfitriona Alemania, el rival más duro de su grupo. Las pupilas de Miguel Méndez deberán poner a prueba su carácter competitivo como vigentes subcampeona de Europa. Este es el calendario de 'La Familia' en la fase de grupos, en directo por Teledeporte y RTVE Play: España - Alemania, 17:45 horas

- Alemania, 17:45 horas Malí - España , 11:30 horas

, 11:30 horas Japón - España, 17:50 horas

Mundiales de Ciclismo en ruta (Montreal): del 20 al 27 de septiembre De Kigali a Montreal, en Canadá, el calendario del ciclismo se completa -a falta de clásicos como el Giro de Lombardía- con la disputa de los Mundiales en sus distintas categorías y sus dos disciplinas tradicionales: contrarreloj y fondo. Síguelo en Teledeporte y RTVE Play.

Finales de la Billie Jean King Cup (Shenzhen): del 22 al 27 de septiembre La ciudad de Shenzhen acoge las Finales a 8 de la Billie Jean King Cup, la antigua Copa Federación de tenis, que tiene a España en liza. El combinado de Carla Suárez se enfrenta el día 23 en su duelo de cuartos de final contra Kazajistán. Veremos su andadura en directo en Teledeporte y RTVE Play.

Finales World Triathlon Championship Series (Pontevedra): del 23 al 27 de septiembre En un claro homenaje al pentacampeón mundial Javier Gómez Noya, la temporada de las Series Mundiales de Triatlón se cierran este año en Pontevedra. Síguelo en Teledeporte y RTVE Play.