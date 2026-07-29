La Comunidad de Madrid compra un ático para que Ayuso lo use como "oficina" mientras dure la reforma de su despacho
- Más Madrid y PSOE piden explicaciones por la compra de esta vivienda para "uso personal" de Ayuso
- La presidenta habla de "campaña de desprestigio" después de que mucha gente haya perdido su casa por los incendios
La Comunidad de Madrid ha comprado un ático en el distrito de Chamberí para que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, lo use como "oficina" mientras dure la reforma de su despacho y de buena parte del edificio de la Real Casa de Correos, ubicada en la Puerta del Sol. Tiene 485 metros cuadrados, 200 de ellos de terraza,
En un comunicado, el Gobierno autonómico cree que la compra es una "oportunidad" para tener un espacio para reuniones y recepción de visitas mientras duren dichas reformas. "En ningún caso está previsto que este inmueble sea residencia oficial de la Presidencia de la Comunidad, ya que, como es sabido, la Comunidad de Madrid no tiene residencia para ningún miembro del Gobierno", indican fuentes a RTVE.
Isabel Díaz Ayuso ha lamentado que esta compra, avanzada por El País, se ha dado a conocer en un momento concreto para que se convierta en "una campaña de desprestigio". "Están a ver si se me echa la gente encima, en un momento en el que la gente ha perdido sus casas (a causa de los incendios" y resulta que a mí me compran un inmueble", ha criticado Ayuso este miércoles en rueda de prensa.
La presidenta de la región ha insistido en que ella no cuenta con residencia oficial, como sí que tienen otros cargos públicos. "No voy a tener residencia oficial como tantos ministros y otros presidentes de comunidades autónomas. Estamos buscando el desprestigio", ha insistido. "No es para mí, no es mi casa, no es mi residencia. Yo no me estoy comprando nada, es falso", ha dicho.
La oposicion piden explicaciones por la compra de esta vivienda
La compra de este ático ha generado las críticas de la oposición en la región. Más Madrid y PSOE ya han pedido explicaciones a la Comunidad por adquirir la vivienda en Chamberí para "uso personal" de Ayuso. La diputada de Más Madrid Marta Carmona ha registrado varios escritos ante la Mesa de la Asamblea para que se debata en Pleno de este asunto y se responda a preguntas cómo si plantea la presidenta hacer "un uso personal" de este ático "adquirido el 14 de abril por la empresa pública Planifica Madrid".
En declaraciones a los medios, Carmona se ha preguntado porqué se ha seleccionado esta vivienda: "Después del piso de lujo en el que vive, del ático de lujo en Chamberí a cargo de Quirón y a nombre de su novio Alberto Quirón, ahora necesita un tercer piso en Chamberí para que le haga de oficina durante unas supuestas obras en la Real Casa de Correos de las cuales no teníamos noticia hasta ahora. Si esas obras existen de verdad, ¿por qué no utiliza despachos vacíos como el que tiene en la Asamblea de Madrid?".
Desde el PSOE, su secretario general en la Comunidad y ministro, Óscar López, ha lamentado que el Gobierno regional haya "ocultado" esta compra. En una entrevista en TVE, López critica que Ayuso se haya gastado "cuatro millones de euros a comprar otro ático con el dinero de todos los madrileños", sin "dar ninguna explicación".
Óscar López también se ha preguntado en las redes sociales si "hacen falta 200 metros de terraza para unas oficinas". Desde el Gobierno, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado a Ayuso de "cahondearse" de "todo el mundo".