La Comunidad de Madrid compra un ático para que Ayuso lo use como "oficina" mientras dure la reforma de su despacho

La Comunidad de Madrid ha comprado un ático en el distrito de Chamberí para que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, lo use como "oficina" mientras dure la reforma de su despacho y de buena parte del edificio de la Real Casa de Correos, ubicada en la Puerta del Sol. Tiene 485 metros cuadrados, 200 de ellos de terraza,

En un comunicado, el Gobierno autonómico cree que la compra es una "oportunidad" para tener un espacio para reuniones y recepción de visitas mientras duren dichas reformas. "En ningún caso está previsto que este inmueble sea residencia oficial de la Presidencia de la Comunidad, ya que, como es sabido, la Comunidad de Madrid no tiene residencia para ningún miembro del Gobierno", indican fuentes a RTVE.

Isabel Díaz Ayuso ha lamentado que esta compra, avanzada por El País, se ha dado a conocer en un momento concreto para que se convierta en "una campaña de desprestigio". "Están a ver si se me echa la gente encima, en un momento en el que la gente ha perdido sus casas (a causa de los incendios" y resulta que a mí me compran un inmueble", ha criticado Ayuso este miércoles en rueda de prensa.

La presidenta de la región ha insistido en que ella no cuenta con residencia oficial, como sí que tienen otros cargos públicos. "No voy a tener residencia oficial como tantos ministros y otros presidentes de comunidades autónomas. Estamos buscando el desprestigio", ha insistido. "No es para mí, no es mi casa, no es mi residencia. Yo no me estoy comprando nada, es falso", ha dicho.