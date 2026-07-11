López se batirá con Ayuso en las autonómicas y Maroto y Enma López irán a primarias del PSOE para el Ayuntamiento

El PSOE de Madrid calienta ya motores para las elecciones previstas para mayo del próximo año en la Comunidad y en los ayuntamientos de la región. Óscar López, ministro para la Transición Digital y Función Pública, ha sido proclamado este domingo candidato para disputar a Isabel Díaz Ayuso el gobierno autonómico. Pero en el ámbito de la capital habrá partido, ya que tanto la exministra Reyes Maroto como la concejal Enma López han presentado también este domingo los avales necesarios para concurrir a las primarias que determinarán quién se medirá con el alcalde, José Luis Martínez Almeida.

Óscar López se ha impuesto este sábado tras lograr más de 4.400 avales, frente a los 2.092 requeridos que corresponden al 15% del censo de militantes, afiliados directos y miembros de Juventudes Socialistas de Madrid.

Silvia López Quivira, abogada militante de base de la agrupación de Chamartín, había intentado disputarle las primarias por encabezar la listga del PSOE a la Comunidad de Madrid, pero no ha logrado su cometido al no reunir dichos avales. El plazo de presentación de precandidaturas terminó este viernes y la recogida de avales ha tenido lugar desde el pasado 4 hasta este sábado.

Con todo, su precandidatura y también la de Enma López para las listas del Ayuntamiento habían sido toda una sorpresa en buena parte del PSOE y no han gustado en Ferraz, que daba por hecho que el tándem entre Óscar López y Reyes Maroto seguiría la estela de los ministros del Gabinete de Pedro Sánchez que darían la cara por el partido en sus respectivos ámbitos. De hecho, el ministro dio su apoyo a Maroto durante la marcha del Orgullo la semana pasada, cuando apeló a ella para "cambiar" Madrid en 2027.

Pero está pendiente aún conocer cuándo dejará Óscar López su puesto en el Gobierno de España para dedicarse exclusivamente a la labor de candidato. Un sendero que seguirán también la candidata a la Generalitat Valenciana y ministra de Ciencia, Diana Morant, el ministro de Política Territorial y de la Función Pública, Angel Víctor Torres (Canarias), y que en el último ciclo electoral ya recorrieron Pilar Alegría (Aragón) y María Jesús Montero (Andalucía).

Óscar López: "La alternativa empieza a teñirse de rojo" "Quiero para esta región un gobierno de progreso que se centre en los verdaderos problemas de la mayoría de sus habitantes y no en los intereses de unos pocos", ha señalado Óscar López en su intervención desde Fuenlabrada, según una nota difundida por el PSOE. El ya candidato socialista ha prometido valentía y arrojo para llevar a cabo el cambio que necesita Madrid, centrántose sobre todo en la vivienda y en los servicios públicos como la sanidad y la educación. El líder de los socialistas ha prometido un gobierno "para todos" y no para los del "club privado". "La alternativa de la izquierda empieza a teñirse de rojo. Ya está en marcha el cambio que necesita Madrid para lograr un gobierno en favor de la mayoría social", ha destacado López en su intervención, en la que ha destacado que Madrid "lleva más de treinta años gobernada por una derecha insolidaria, injusta y corrupta que privatiza los servicios públicos para favorecer el negocio de unos pocos": "Eso está a punto de terminar". "Madrid necesita un cambio. Madrid necesita que seamos valientes", ha sentenciado el líder de los socialistas porque, señala, "Madrid merece mucho más".

Enma López dará la batalla a la exministra Maroto en la capital Enma López, que ya dirigió la campaña de Reyes Maroto en las elecciones municipales de 2023, sí dará la batalla contra Reyes Maroto, la actual portavoz del Grupo Municipal Socialista, tras presentar cerca e 1.000 avales (más de los 823 que le hacían falta). Las precandidatas del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto y Enma López De esta forma, la batalla se prolongará hasta el próximo domingo, cuando tendrá lugar la votación en las primarias y se conocerá quién será la aspirante a arrebatar el bastón de mando a José Luis Martínez Almeida. A su llegada a la sede regional del PSOE, Reyes Maroto ha agradecido los avales para una candidatura "que ha demostrado que tiene raíces, que tiene equipo" y "que tiene un proyecto para ganar Madrid en el año 2027". Sin especificar cuántos avales ha presentado, ha dicho: "Hoy no solo traemos avales, traemos también la confianza y la ilusión de cientos de militantes que están comprometidos con el cambio en Madrid. Y tenemos también esperanza. La esperanza de un partido, del Partido Socialista, que está preparado para devolver la ilusión a la ciudadanía madrileña y ganar la alcaldía en el año 2027". Sobre si contaría con Enma López en caso de resultar la ganadora de las primarias, Maroto ha puesto en valor la "mucha valía" de su contrincante y, aunque prefiere ir "partido a partido", ha asegurado que contará "con las mejores personas" en su equipo. Por su parte, López, ha destacado que los avales demuestran que hay "muchísima confianza" en su candidatura. "Hemos sumado una ola de ilusión gigantesca que estoy segura de que nos va a llevar a Cibeles", ha afirmado, recordando que el PSOE lleva 37 años sin gobernar la capital, y ha sentenciado que para la formación "ya toca" recuperar la alcaldía. Respecto a la futura relación con su rival tras la votación del proceso interno, Enma López ha confirmado que integraría a Reyes Maroto, a Mar Espinar y a los miembros "del otro proyecto" en su equipo. "Las primarias fortalecen las estructuras y el día dos tenemos que estar todos unidos. Este partido no puede permitirse el lujo de desperdiciar talento", ha concluido.