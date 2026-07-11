Hora, dónde ver en TV y claves del Sexto Encierro de San Fermín 2026

El 12 de julio a las 08:00 horas (hora peninsular) tiene lugar en Pamplona el Sexto Encierro de las fiestas de San Fermín 2026. Tras los primeros encierros, los portones de Santo Domingo se abren de nuevo para dar paso a los seis toros de La Palmosilla y sus cabestros. Comienza así una carrera frenética por el casco viejo pamplonés hasta llegar al coso taurino. Durante los 875 metros de recorrido, cientos de corredores desafían al peligro en apenas unos minutos, regalándonos el instante más emocionante y cargado de adrenalina de todo el festival.

El domingo es el día de La Palmosilla, un hierro gaditano que ha irrumpido con fuerza en el ciclo pamplonés. Sus toros, de tamaño medio, musculosos y con gran movilidad, destacan por una combinación de nobleza y temperamento que asegura rapidez y espectáculo en cada metro del recorrido. Propiedad de Javier Núñez, esta ganadería ha cautivado al público por ofrecer encierros muy ajustados y llenos de vida.

Hora, canal y dónde ver el Sexto Encierro de San Fermín 2026 El sexto encierro de San Fermín 2025 desde Pamplona podrá verse este domingo 12 de julio a partir de las 8:00 horas en La 1, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante la primera jornada de Sanfermines y la última hora en RNE y en el minuto a minuto de RTVE.es. Por la tarde, los matadores Fortes, Fernando Adrián y Samuel Navalón cerrarán la lidia de estos poderosos astados antes de los dos encierros finales.