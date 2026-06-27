Sanfermines 2026: Multas de hasta 60.000 euros para sancionar conductas temerarias en los encierros

Los encierros de San Fermín son la parte central de una de las fiestas más reconocibles y mediáticas de nuestro país. En ellos, confluyen miles de personas, tanto locales, como de otros puntos de España y del extranjero. Ante la magnitud del evento, la organización y las fuerzas de seguridad establecen un estricto régimen sancionador para garantizar la integridad física de los corredores y del público, castigando con cualquier conducta que ponga en riesgo la fiesta desde dentro.

Multas de hasta 600 euros para las infracciones leves La ordenanza municipal de los encierros establece una serie de infracciones, diseñada para filtrar los comportamientos que comprometen la seguridad. Su sanción se rige por la escala recogida en la Ley Foral del Gobierno de Navarra. El grueso de las conductas sancionables se agrupa bajo las infracciones leves, con multas de hasta 600 euros. Aquí la normativa pone el foco en el respeto a los límites y la prohibición de elementos ajenos a la carrera: desde llevar calzado inadecuado o mochilas, hasta desbordar los límites marcados por los agentes o situarse en zonas prohibidas como ángulos muertos. También se incluyen actos como emitir música antes de las ocho y media de la mañana, obstruir las labores de limpieza o, simplemente, ignorar las indicaciones del personal sanitario. Son comportamientos que, aunque puedan parecer menores, son fundamentales para evitar los tapones y accidentes que han marcado la historia reciente de los encierros.

Entorpecer el desarrollo de la carrera, infracción grave En un escalón intermedio se encuentran las infracciones graves, con multas de entre 601 y 6.000 euros. Este bloque sanciona acciones que entorpecen el desarrollo fluido de la carrera o ponen en riesgo la seguridad colectiva: desde correr hacia las reses o tocarlas, hasta el uso de drones o dispositivos de grabación no autorizados en el trazado del encierro. También se castiga la presencia de personas bajo los efectos del alcohol o drogas, el bloqueo de portales fuera de horario y la colocación de elementos que invadan el espacio del recorrido. En definitiva, cualquier acción que interfiera significativamente en el trabajo de los especialistas o en la trayectoria natural de los toros se considera una vulneración grave de las normas. Cientos de personas celebran las fiestas de San Fermín en Pamplona GETTY

En conductas temerarias las multas pueden llegar a los 60.000 euros Por último, las consideradas infracciones muy graves pueden acarrear elevadas multas de entre 6.001 y 60.000 euros. Se reservan para aquellos que rozan la temeridad, como participar en el encierro usando medios mecánicos, tales como patines o bicicletas. También se castiga cualquier actitud que genere un peligro inminente para la integridad física propia o de terceros. A estas se suma, como criterio corrector, la reincidencia en faltas graves, lo que eleva el castigo de forma automática ante quienes ignoran el aviso previo de la autoridad. La Subdirección de Urgencias de Navarra lanzará el Chupinazo de los Sanfermines 2026 tras ganar la votación popular Santiago Riesco Pérez