Sanfermines 2026: Multas de hasta 60.000 euros para sancionar conductas temerarias en los encierros
- Tocar las reses o correr bajo los efectos del alcohol conlleva una multa de hasta 6.000 euros
- Las infracciones muy graves son algunas como participar en el encierro usando patines o bicicletas
Los encierros de San Fermín son la parte central de una de las fiestas más reconocibles y mediáticas de nuestro país. En ellos, confluyen miles de personas, tanto locales, como de otros puntos de España y del extranjero. Ante la magnitud del evento, la organización y las fuerzas de seguridad establecen un estricto régimen sancionador para garantizar la integridad física de los corredores y del público, castigando con cualquier conducta que ponga en riesgo la fiesta desde dentro.
Multas de hasta 600 euros para las infracciones leves
La ordenanza municipal de los encierros establece una serie de infracciones, diseñada para filtrar los comportamientos que comprometen la seguridad. Su sanción se rige por la escala recogida en la Ley Foral del Gobierno de Navarra. El grueso de las conductas sancionables se agrupa bajo las infracciones leves, con multas de hasta 600 euros. Aquí la normativa pone el foco en el respeto a los límites y la prohibición de elementos ajenos a la carrera: desde llevar calzado inadecuado o mochilas, hasta desbordar los límites marcados por los agentes o situarse en zonas prohibidas como ángulos muertos. También se incluyen actos como emitir música antes de las ocho y media de la mañana, obstruir las labores de limpieza o, simplemente, ignorar las indicaciones del personal sanitario. Son comportamientos que, aunque puedan parecer menores, son fundamentales para evitar los tapones y accidentes que han marcado la historia reciente de los encierros.
Entorpecer el desarrollo de la carrera, infracción grave
En un escalón intermedio se encuentran las infracciones graves, con multas de entre 601 y 6.000 euros. Este bloque sanciona acciones que entorpecen el desarrollo fluido de la carrera o ponen en riesgo la seguridad colectiva: desde correr hacia las reses o tocarlas, hasta el uso de drones o dispositivos de grabación no autorizados en el trazado del encierro. También se castiga la presencia de personas bajo los efectos del alcohol o drogas, el bloqueo de portales fuera de horario y la colocación de elementos que invadan el espacio del recorrido. En definitiva, cualquier acción que interfiera significativamente en el trabajo de los especialistas o en la trayectoria natural de los toros se considera una vulneración grave de las normas.
En conductas temerarias las multas pueden llegar a los 60.000 euros
Por último, las consideradas infracciones muy graves pueden acarrear elevadas multas de entre 6.001 y 60.000 euros. Se reservan para aquellos que rozan la temeridad, como participar en el encierro usando medios mecánicos, tales como patines o bicicletas. También se castiga cualquier actitud que genere un peligro inminente para la integridad física propia o de terceros. A estas se suma, como criterio corrector, la reincidencia en faltas graves, lo que eleva el castigo de forma automática ante quienes ignoran el aviso previo de la autoridad.
Las otras multas en San Fermín
Al margen de los encierros, tanto el Bando de San Fermín como la Ordenanza Municipal sobre Promoción de Conductas Cívicas y Protección de Espacios Públicos exigen el respeto de los espacios públicos y del patrimonio de la ciudad de Pamplona. Por ello, existen una serie de sanciones para aquellos cuyo comportamiento incívico suponga un ataque a la convivencia.
El balance de la pasada edición, ofrecido por el Ayuntamiento de Pamplona, desvela que la Policía Nacional recogió 105 denuncias por orinar en la vía pública, lo que supuso un 28% menos que el año anterior, en 2024. También en el apartado de las sanciones administrativas, se interpusieron 57 denuncias por infringir la Ley de seguridad ciudadana (4/2015).
Llevar animales de compañía sin correa o cadena, acampar sin autorización o colocar cualquier elemento en los espacios públicos sin la misma, están consideradas infracciones leves y conllevan una sanción económica de entre 60,10 y 150,25 euros. Es el precio más bajo a pagar por incumplir las normas en el marco de estas fiestas, pues en las restantes faltas leves la multa puede ascender hasta los 750 euros. Estas incluyen acciones como bañarse en fuentes o estanques públicos; causar daños en árboles o jardines; u orinar, defecar o arrojar basura en la vía pública.
En las infracciones consideradas más graves, la sanción se eleva a una cuantía entre los 750,01 y los 1.500 euros. Estas son las que perturben considerablemente el normal funcionamiento de los servicios públicos o generen riesgos de insalubridad.
Las sanciones más elevadas están reservadas para infracciones muy graves, las que afecten de manera inmediata y directa a los legítimos derechos de otras personas, a la salud pública o a la seguridad ciudadana. En este caso, las cuantías de la multa oscilan entre los 1.500,01 y los 3.000 euros.