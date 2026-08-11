El fuego en Huelva no da tregua, en Huesca quema 3.600 hectáreas y los evacuados de Segovia regresan a sus casas

España afronta este martes otra jornada crítica en la lucha contra los incendios forestales. La situación de la España que arde amanece esta segunda semana de agosto con especial preocupación en las provincias de Huelva y Huesca, donde las llamas siguen activas y han obligado a mantener o ampliar los desalojos. Mientras que en Huelva el Gobierno central ha reforzado el despliegue con más de 500 efectivos para contener un incendio extremadamente complejo en Niebla, en Huesca el fuego de Riglos ya afecta a 3.600 hectáreas y mantiene evacuados cinco núcleos de población.

La nota positiva de la jornada está en Segovia donde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) ha autorizado el regreso de los vecinos evacuados de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael tras mejorar la evolución del incendio de Navas de San Antonio. Asimismo, otras comunidades como Murcia y Galicia reportan avances significativos en la estabilización y extinción de sus respectivos focos, permitiendo concentrar recursos en los puntos de mayor peligrosidad.

Quinto día del incendio en Niebla El incendio forestal declarado en Niebla (Huelva) el pasado jueves entra en su quinta jornada activa con un despliegue que supera ya el medio millar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil. El Gobierno ha ampliado los recursos materiales con la incorporación de cuatro nuevos buldóceres destinados a tareas de defensa en la retaguardia. El dispositivo se completa con brigadas forestales y medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica. ““ La situación técnica es de alta complejidad debido a "fenómenos convectivos" que generan grandes columnas de humo y nubes, provocando focos secundarios a una distancia de hasta 3,5 kilómetros. Estos saltos de fuego hacen ineficaces los cortafuegos y dificultan la labor de los aviones, ya que el agua a menudo no llega al terreno con eficacia. Actualmente, se mantienen 681 personas desalojadas y los equipos de extinción trabajan intensamente en el flanco derecho para evitar que las llamas avancen hacia el norte.

Más de 3.600 hectáreas calcinadas en Huesca En la comarca de la Hoya de Huesca, el incendio iniciado el lunes en las Peñas de Riglos ha mostrado un avance preocupante, afectando ya a 3.600 hectáreas. Esta evolución ha elevado a 170 el número de personas evacuadas de cinco núcleos: Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero y Arbués. Aunque el flanco derecho ha contenido su avance gracias a los cortafuegos, el flanco izquierdo ha alcanzado en varios puntos la carretera A-132 entre Villalangua y Puente la Reina. Para este martes se espera un cambio de viento a componente sur que podría complicar las labores de las brigadas terrestres y aéreas.

Regresan los evacuados de Segovia Tras los trabajos nocturnos del operativo INFOCAL, la situación en Segovia ha experimentado una notable mejoría. El CECOPI ha acordado a las 8:30 horas de este martes levantar las medidas de evacuación para los núcleos de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael. Los ciudadanos, que permanecían refugiados en El Espinar y Villacastín desde el domingo, ya pueden regresar a sus hogares. Además, se ha reabierto la carretera SG-722 y el Índice de Gravedad Potencial (IGP) ha descendido a nivel 1.

Estabilizado el incendio de Castellón El incendio forestal que se inició la tarde del pasado viernes en Tírig (Castellón) fue estabilizado a las 16:42 horas del lunes, tras afectar a 810 hectáreas, 617 de ellas forestales. El director técnico del Puesto de Mando Avanzado, Antonio Rodrigo explicaba que "el incendio está muy bien" y no queda "prácticamente ningún punto caliente". Aunque la población ha vuelto al municipio de Catí, se mantienen los efectivos y las medidas de seguridad en función de la climatología porque se esperan vientos de 80-90 kilómetros por hora. Tanto el conseller de Emergencias e Interior de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Valderrama, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, han destacado el trabajo "coordinado y leal" y "mano a mano incansablemente" entre las instituciones con el "fin fundamental de proteger a la población" y el territorio.