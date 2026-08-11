Colombia declara el estado de emergencia tras el terremoto que deja 132 muertos mientras se busca a supervivientes
- El seísmo de 7,4 con epicentro en el Chocó deja más de 500 heridos y decenas de edificios derrumbados
- El Ejército despliega a 180 especialistas al tiempo que la comunidad internacional moviliza ayuda urgente
Colombia se enfrenta a una de sus horas más amargas. El último balance oficial de víctimas ofrecido por la embajada de Colombia en España tras el devastador terremoto que sacudió el noroeste del país este lunes eleva la cifra de fallecidos a 132 personas, mientras los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para hallar señales de vida bajo las toneladas de hormigón y ladrillo.
El Consulado de España en Bogotá y la Embajada de Colombia en España han informado que, por el momento, no se tiene constancia de españoles afectados, aunque mantienen abiertas todas las vías de emergencia para prestar asistencia a quienes lo necesiten.
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El seísmo, que alcanzó una magnitud de 7,4 en la escala de Richter y se originó a una profundidad de 107 kilómetros, ha dejado además más de 500 heridos y una estela de destrucción que todavía está siendo evaluada por las autoridades nacionales.
El epicentro se localizó en San José del Palmar, un municipio del departamento del Chocó situado en una zona estratégica entre las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali. El temblor se registró a las 07:34 hora local (las 14:34 en la España peninsular), un momento en el que el país comenzaba su actividad diaria, lo que incrementó el impacto emocional y físico entre la población. "El estallido ha sonado como una bomba", relataban algunos vecinos, describiendo un movimiento telúrico que se sintió con fuerza incluso en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá.
Rescate contrarreloj
La prioridad absoluta del Gobierno colombiano es ahora la localización de supervivientes. El Ejército ha movilizado a 180 rescatistas especializados, divididos en cinco pelotones, que han sido desplazados desde las bases de Bogotá y Tolemaida hacia las zonas con mayores reportes de daños. Estos equipos cuentan con tecnología de vanguardia, incluyendo drones, cámaras térmicas y sensores de movimiento, herramientas críticas para detectar cualquier indicio de vida entre los más de 80 edificios que han colapsado totalmente.
Tres de estos pelotones operan ya en el Eje Cafetero una región declarada Patrimonio de la Humanidad que ha sido especialmente castigada. Las otras unidades se reparten entre el Chocó, epicentro del desastre, y la ciudad de Cali. En esta última, el alcalde Alejandro Eder ha confirmado que todavía hay personas atrapadas en estructuras colapsadas, lo que mantiene en vilo a cientos de familias que esperan noticias en las inmediaciones de las zonas acordonadas.
Epicentro de la tragedia
Las cifras por regiones dibujan un mapa de dolor extenso. Pereira, la capital de Risaralda, se sitúa como la zona más golpeada con 60 fallecidos. La ciudad, motor económico y turístico de la zona cafetera, ha visto cómo numerosos edificios sufrían daños estructurales severos. En el Valle del Cauca, la cifra de muertos asciende a 35, concentrándose la mayoría en Cali, donde además se reportan cerca de 700 heridos y 188 desaparecidos.
Por su parte, en el Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba ha alertado sobre la gravedad de la situación en Quibdó, donde se contabilizan al menos 13 víctimas mortales. El miedo a las réplicas mantiene a miles de personas en las calles, temerosas de regresar a unas viviendas que, aunque sigan en pie, muestran grietas inquietantes. Según la Cruz Roja Colombiana, se estiman más de 1.500 viviendas dañadas en todo el territorio nacional.
Respuesta política y económica
Esta catástrofe ha puesto a prueba al nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, quien apenas llevaba tres días en el cargo cuando se produjo el seísmo. De la Espriella, que basó su campaña en la promesa de un ajuste fiscal severo y la congelación del gasto público, se ha visto obligado a dar un giro radical en sus primeras acciones de gobierno. "No los vamos a dejar solos", ha declarado el mandatario tras decretar la situación de emergencia nacional para agilizar el giro de recursos económicos de manera inmediata.
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Desde Cali, el presidente ha asegurado que los fondos necesarios para atender la tragedia están listos, a pesar de sus planes iniciales de austeridad. La magnitud del desastre, con aeropuertos como los de Pereira y Manizales operando con restricciones por daños en su infraestructura, ha obligado a una gestión de crisis que prioriza la asistencia humanitaria por encima de las promesas de campaña de reducir el aparato estatal.
Solidaridad internacional
Ante la dimensión del suceso, la comunidad internacional no ha tardado en reaccionar. La Unión Europea ha activado el sistema de satélites Copernicus para ofrecer imágenes en tiempo real que faciliten las labores de socorro, además de proporcionar financiación a través de la Cruz Roja. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, ha confirmado también la activación del mecanismo de asistencia consular para apoyar a los ciudadanos de la UE que se encuentren en la zona del desastre.
bueno pueden imaginar
ahora. Bueno, antes de nada quiero que sepan
ustedes que hay numerosos problemas de comunicación con Colombia,
especialmente
con la zona afectada por el terremoto.
De hecho hay mucha incertidumbre porque hay áreas que permanecen incomunicadas
el gobierno, los rescatistas están intentando dar con esas zonas para
conocer el número de afectados que puede haber
por eso ya de antemano les pedimos disculpas porque las comunicaciones no
son como nos gustaría, pero la importancia que da el testimonio
es lo que hacen que hoy estén aquí en Antena.
María Camila, muy buenos días de
nuevo. Buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo estás tú después del terremoto?
bueno realmente fue digamos que un día ha devastado en colombia es la vez que
ha devastado en colombia es la vez que más fuerte hemos tenido el terremoto
más fuerte hemos tenido el terremoto una magnitud de 7.4 a
una magnitud de 7.4 antes de las ocho de la mañana me despertó el terremoto
mi casa salí corriendo porque
se empezó a mover muy fuerte, escuché que todo se caía, que todo se movía,
cogí mi perro, escalas abajo
y empezamos a ver que se caiga en las partes de las paredes me encontré
comités nos afuera veíamos
perros corriendo despavoridos intentamos cogerlos y era a veces casi
imposible
Hay muchos perros desaparecidos, más de cinco fallecidos, edificios colapsados
totalmente y todavía estamos en búsqueda de desaparecidos precisamente
por
este asunto te quería preguntar, nos cuentas unas escenas de caos lógicas
después de un terremoto de 7,4 grados
Claro, el problema que se están encontrando es que hay que buscar aún
bajo los escombros.
Se sabe que hay al menos
132 fallecidos, que hay más de 570 heridos, pero se sigue buscando
desaparecidos
¿Cómo se están organizando las autoridades?
¿Cómo se estáis organizando los vecinos para poder echar una mano?
digamos que ahorita en la noche tenemos toque queda en el día se están moviendo
Está la zona de bomberos que también está dando atención.
y
Tenemos tres albergues en la ciudad
para recibir personas que no pueden estar en sus casas ahora o que
perdieron su vivienda tenemos puntos
de acopio, de recolección y tenemos por las redes sociales, pasan toda la
información de los desaparecidos
de los perros perdidos, de los albergues que tenemos y de los centros
de acopio has podido hablar con tus familiares estáis todos bien sigue
desde dios yo logré sacar mi carro del parqueadero
es donde se puede ver que la pared de atrás estaba casi que por completo
sé
destruida pero logré sacar mi carro y
mis familiares estaban bien y es lo más importante que estemos bien y que
si
estamos a
después de ese gran temblor de 7,4 en la escala de Richter se llegó a
réplica posterior?
mira que llegaron mucho de las réplicas digo que hubo una pero muy baja
registrar alguna
entonces no se volvió a tener como un movimiento tan fuerte por el país y que
me desuela fue tan fuerte porque hubo el doble
réplica posterior
llegado a registrar a centenares de kilómetros en Bogotá un temblor y un
fuerte
temblor dicen que el hecho de que el epicentro del seísmo estuviese a 90
kilómetros de profundidad y no más cercano a la
superficie ha hecho que el número de afectados sea menor.
¿Qué información tenéis allí en Colombia?
bueno realmente en bogotá y Medellín también tembló la gente salió de vapor
pero la
ciudades principalmente afectadas, pero más que todo Pereira, Banizales, parte
del Chocó, Armenia..
que fueron como donde hubo más, el Chocó, el Chocó fue el epicentro y
Pereira, una de las ciudades que también tuvo
mayor afectación y después de Pereira, Manizales, que es mi ciudad, el
departamento de Caldas
María Camila, nos alegramos de que todo ello ha ido bien.
Tenemos el corazón allí en Colombia.
Un abrazo enorme
Muchísimas gracias.
Estados Unidos, por su parte, ha ofrecido una ayuda inicial de 15,5 millones de dólares —unos 13 millones de euros— destinada a refugios, alimentos y equipos de protección. Incluso países vecinos que atraviesan sus propias dificultades, como Venezuela —que aún se recupera del doble terremoto sufrido en junio—, han prometido el envío de brigadas de rescatistas para colaborar en el terreno. Ecuador también ha puesto a disposición 47 especialistas y perros entrenados para operar de forma autónoma durante una semana.
Ciudades bajo toque de queda
La seguridad se ha convertido en otra preocupación mayor para los alcaldes de las ciudades afectadas. En Cali y Pereira, se ha decretado el toque de queda nocturno y la militarización de ciertos sectores para prevenir posibles saqueos en los comercios. "Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado la militarización", justificaba el alcalde de Cali para proteger lo que queda de la actividad comercial tras el impacto.
Mientras tanto, en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán ha enviado un mensaje de relativa calma, informando que, aunque el seísmo se sintió con gran intensidad provocando grietas en algunos edificios, no se tiene reporte de daños estructurales graves ni víctimas en la capital. Aun así, la sensación de vulnerabilidad es compartida por todo el país, que observa con angustia cómo las cifras de víctimas podrían seguir creciendo a medida que se retiran los escombros.
Testimonios del horror
Detrás de las cifras hay historias humanas de supervivencia y trauma. El periodista Santiago Uribe ha narrado a RTVE el momento del seísmo como algo "paralizador", describiendo la impotencia de no poder moverse mientras protegía a sus dos bebés. Otros testimonios, como el de Ana María Tabares en Quindío, relatan desmayos y crisis de ansiedad ante la violencia del movimiento. "Las piernas no me daban", confesaba tras ser reanimada por un familiar.
Pues tenemos ahora ocasión de conectar en directo con Colombia.
Pereira, en el oeste del país, es otra de esas zonas más afectadas por el
terremoto y desde allí nos atiende Santiago Uribe, que
es periodista colombiano que vive en Pereira.
Así que muchísimas gracias, Santiago, por atendernos en estos momentos
complicados y entiendo también de trabajo
Muchísimas gracias, claro que sí, la verdad es que es una tragedia que nos
sorprendió de repente, yo estaba acá en mi casa, tengo 20
mellizos de dos meses de nacido, así que te podrás imaginar el susto por el
que pasamos, porque
se movió esto de manera impresionante, yo también viví el terremoto
de 1999 acá en pereira risaralda esto como bien lo decías es en el occidente
del país
Y este de hoy fue muchísimo más duro, o lo sentí mucho más duro, y
de hecho creo que los números así lo hablan, fue mucho más difícil el de hoy
que el del
1999, que prácticamente destruyó Armenia, una ciudad que queda muy cerca
a unos 45
minutos de Pereira.
Santiago, nos comentabas eso, como lo habéis sentido de forma..
muy notable, ¿qué habéis hecho en ese momento?
No sé si habéis salido a la calle, ¿cuál ha sido
esos primeros minutos, esas primeras reacciones?
Bueno, no, la verdad es que las reacciones de la gente son muy
diversas, ¿no?
En nuestro caso, la verdad es que nos quedamos paralizados
debajo del marco de la puerta.
No nos podíamos mover con los dos bebés en brazos del susto porque
era tanto el movimiento que nos daba también miedo carnos con los bebés por
las escaleras de la casa,
Yo afortunadamente vivo en casa, pero pues quienes viven en edificios también
video
lo sienten mucho más.
alto y se siente muchísimo
Hace poco tuvimos uno
afortunadamente pudimos salir y ponernos a salvo.
Te voy a preguntar cómo está
la situación ahora mismo en Pereira.
No sé si has tenido ocasión de recorrer..
las calles. Entiendo que también, por supuesto, de
hablar con allegados, con conocidos.
Descríbenos un poco
cómo se encuentra en este post-terremoto tu ciudad.
Por supuesto
Yo estoy en una zona que está, digamos, en la zona un poquito hacia afuera,
Cerrito, se llama
hacia Cali, de Pereira, hacia la ciudad de Cali.
Entonces yo no estoy en el casco urbano, estoy como a unos 5 o 7
kilómetros
digamos, del centro de Pereira.
Yo no he subido como tal al centro de Pereira, pero obviamente muchos amigos
y
familiares me han enviado diversos vídeos donde se ven edificios
derrumbados colapsó de hecho el edificio
que está al lado de la alcaldía de Pereira en España.
No recuerdo cómo se llama al..
quien gobierna la ciudad, bueno, de hecho el edificio al lado, claro, el
edificio al lado se derrumbó y justo ahí en ese edificio es donde en la
parte de abajo se
ubican muchos loteros de los que venden lotería, se ubican muchos revisteros y
ese edificio se derrumbó y hay personas, por ejemplo, atrapadas allí y
eso pues sin contar numerosos daños
otros edificios colapsados en diferentes zonas.
Pero digamos que la mayor parte obviamente
está muy bien porque, sobre todo luego del terremoto del 99, las normas
de construcción se pusieron muy severas para que no ocurran precisamente
tragedias con este tipo de
eventualidades, pero obviamente no había señal de celular de algunas
empresas de telefonía celular, no había
señal, se cayó el internet, el tráfico estaba totalmente colapsado, todavía
debe estarlo hacia Pereira
hacia Cali, de pronto está un poquito más fluido, pero definitivamente el
tráfico hacia Pereira estaba
totalmente colapsado, así que sí pude salir un rato allí unos dos kilómetros
arriba y yo
obviamente ahí fue cuando vi que el tráfico estaba totalmente imposible.
Y se veía,
o te cuentan también, en esa zona más afectada, que ha sufrido sobre todo
derrumbes o colapso de..
edificios, que entiendo que están los equipos de emergencia trabajando ahora
problema? ¿Cuál es el problema de derrumbes o
mismo sobre el
sobre el terreno
colapso de
él había comprado. Entonces, las afectaciones son
múltiples, porque en el centro de la ciudad de afectaciones, en algunos
barrios, como en la Circunvalar,
en la Iglesia, en la Catedral de San José, también se cayó parte de la
estructura, así como
en otros lugares de la ciudad, diferentes barrios que hay alrededor,
se han caído diferentes, algunos edificios, algunas
paredes, porque a veces no es todo el edificio, sino ya en parte paredes,
entonces ya el edificio queda obviamente
invivible. Entonces sí, y hablan de muertos, se
hablaba hasta hace un rato de 18,
pero sin duda, estoy seguro que esa cifra lamentablemente, sin duda, va a
ascender, porque además no es solo acá en Pereira,
también se sintió en Cali, tengo un amigo que se le cayó parte de la pared
del apartamento en Cali, también por
supuesto en Medellín, en Armenia, me han hablado diferentes familiares de
diferentes ciudades y lo han sentido
de distintas formas también en otras localidades.
Sí, de momento podríamos decir que las estimaciones van siendo
muy poco a poco lógicamente contrastando todos esos datos son son
conservadoras
podemos hablar en este momento de más de 70 muertos, pero es verdad que
precisamente la ciudad de Pereira
era de las ciudades afectadas la primera en comunicar y confirmar más
número de muertos, efectivamente esa cifra que nos comentabas tú, Santiago
Sí que quiero también por trasladar un poco a los espectadores que nos ubiquen
y dime si estoy equivocada, creo que Pereira no es la..
área que
recibe muchísimo turismo.
No sé si también entiendo que en estas fechas también
Correcto. Bueno, Pereira es la ciudad más poblada
del eje cafetero.
El eje cafetero que llaman lo comprenden 300
ciudades, Armenia, Pereira y Manizale.
Digamos que Pereira está en la mitad de ambas, está a 45
minutos de armenia y a 50 minutos de manizales y pereira es la más grande
de las tres, y obviamente esta es una zona súper turística, no solamente
porque está el Parque del Café,
para nada, que hay diferentes atractivos alrededor del café y del
turismo, y obviamente aquí vienen visitantes de todo
el mundo y de hecho el aeropuerto en este momento obviamente está no está en
operación
la pista sufrió afectaciones según me dijeron hace poco y hay vídeos
algunos de los que ustedes pasaron ahorita, allí en el resumen, es el
video del aeropuerto Matecaña de Pereira, que
es un aeropuerto internacional, van vuelos a Miami, a diferentes lugares,
así que ese aeropuerto
está bloqueado y los de la zona.
De hecho, el presidente quería venir acá a Pereira, el presidente que..
por cierto se posicionó el sábado y mira el tema ya con el que le tocó
enfrentarse, lamentablemente, no había designado hasta hace pocas horas, no
había tenido tiempo,
literalmente de designar a quien esté al mando de la unidad de gestión de
riesgos y mira esta tragedia
que nos sacude, el aeropuerto como te decía ha afectado y no sabemos entonces
cómo se va a trasladar, tendría que
aterrizar el avión presidencial de una ciudad cercana y venirse en helicóptero
porque el aeropuerto en este momento no está en uso
y me dicen que el de Armenia y Manizales tampoco están en uso por el
tema del terremoto
aeropuerto en este momento no está en uso y me dicen que el de Armenia y
Simplemente, Santiago, una pregunta más, aprovechando que tenemos la suerte
de poder hablar con un periodista en
Manizales tampoco están en uso por el tema del terremoto
esta característica de sorpresa, ¿tiene sensación de caos o más o menos
está organizando bien esta primera atención tan necesaria y urgente?
no el caos es el caos es tremendo en las zonas donde se
derrumbaron los edificios.
El colombiano tiene una particularidad que es muy extremadamente solidario.
No le digo que en otras partes del mundo no lo sean,
pero el colombiano se caracteriza mucho por eso.
Y afortunadamente, bueno, Estados Unidos ya nos ofreció ayuda de
diferentes
países porque claramente en las zonas donde hay afectación, sin duda, se nota
caos
en lo que muestran los noticieros.
Obviamente, yo también me informo por otros noticieros y otros videos que me
envían otras personas porque yo no
puedo estar en todos lados, pero sí, por lo que he visto, claramente hay
zonas específicas donde, digamos..
hay bastante caos. No en todas las ciudades, pero sí hay
zonas con focos
de caos, sí. Pues Santiago Uribe, te agradezco de
verdad de corazón estos
minutos largos que nos has dedicado para trasladarnos cuál es la situación
en este momento.
Te mandamos un
abrazo grande y mucho ánimo
Un abrazo muy grande para todos ustedes en España y por supuesto que ahí
estaremos siendo solidarios para todos los que nos necesiten y si es con
información
más que nada, aquí estaremos presentes
España también sigue de cerca la evolución de la tragedia. El presidente Pedro Sánchez y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, han trasladado su solidaridad al pueblo colombiano. En una Colombia herida, la esperanza se aferra ahora al trabajo de los rescatistas que, bajo el sol del Chocó o la lluvia del Eje Cafetero, buscan supervivientes contrarreloj.