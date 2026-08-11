Colombia declara el estado de emergencia tras el terremoto que deja 132 muertos mientras se busca a supervivientes

Pues tenemos ahora ocasión de conectar en directo con Colombia.

Pereira, en el oeste del país, es otra de esas zonas más afectadas por el

terremoto y desde allí nos atiende Santiago Uribe, que

es periodista colombiano que vive en Pereira.

Así que muchísimas gracias, Santiago, por atendernos en estos momentos

complicados y entiendo también de trabajo

Muchísimas gracias, claro que sí, la verdad es que es una tragedia que nos

sorprendió de repente, yo estaba acá en mi casa, tengo 20

mellizos de dos meses de nacido, así que te podrás imaginar el susto por el

que pasamos, porque

se movió esto de manera impresionante, yo también viví el terremoto

de 1999 acá en pereira risaralda esto como bien lo decías es en el occidente

del país

Y este de hoy fue muchísimo más duro, o lo sentí mucho más duro, y

de hecho creo que los números así lo hablan, fue mucho más difícil el de hoy

que el del

1999, que prácticamente destruyó Armenia, una ciudad que queda muy cerca

a unos 45

minutos de Pereira.

Santiago, nos comentabas eso, como lo habéis sentido de forma..

muy notable, ¿qué habéis hecho en ese momento?

No sé si habéis salido a la calle, ¿cuál ha sido

esos primeros minutos, esas primeras reacciones?

Bueno, no, la verdad es que las reacciones de la gente son muy

diversas, ¿no?

En nuestro caso, la verdad es que nos quedamos paralizados

debajo del marco de la puerta.

No nos podíamos mover con los dos bebés en brazos del susto porque

era tanto el movimiento que nos daba también miedo carnos con los bebés por

las escaleras de la casa,

Yo afortunadamente vivo en casa, pero pues quienes viven en edificios también

video

lo sienten mucho más.

alto y se siente muchísimo

Hace poco tuvimos uno

afortunadamente pudimos salir y ponernos a salvo.

Te voy a preguntar cómo está

la situación ahora mismo en Pereira.

No sé si has tenido ocasión de recorrer..

las calles. Entiendo que también, por supuesto, de

hablar con allegados, con conocidos.

Descríbenos un poco

cómo se encuentra en este post-terremoto tu ciudad.

Por supuesto

Yo estoy en una zona que está, digamos, en la zona un poquito hacia afuera,

Cerrito, se llama

hacia Cali, de Pereira, hacia la ciudad de Cali.

Entonces yo no estoy en el casco urbano, estoy como a unos 5 o 7

kilómetros

digamos, del centro de Pereira.

Yo no he subido como tal al centro de Pereira, pero obviamente muchos amigos

y

familiares me han enviado diversos vídeos donde se ven edificios

derrumbados colapsó de hecho el edificio

que está al lado de la alcaldía de Pereira en España.

No recuerdo cómo se llama al..

quien gobierna la ciudad, bueno, de hecho el edificio al lado, claro, el

edificio al lado se derrumbó y justo ahí en ese edificio es donde en la

parte de abajo se

ubican muchos loteros de los que venden lotería, se ubican muchos revisteros y

ese edificio se derrumbó y hay personas, por ejemplo, atrapadas allí y

eso pues sin contar numerosos daños

otros edificios colapsados en diferentes zonas.

Pero digamos que la mayor parte obviamente

está muy bien porque, sobre todo luego del terremoto del 99, las normas

de construcción se pusieron muy severas para que no ocurran precisamente

tragedias con este tipo de

eventualidades, pero obviamente no había señal de celular de algunas

empresas de telefonía celular, no había

señal, se cayó el internet, el tráfico estaba totalmente colapsado, todavía

debe estarlo hacia Pereira

hacia Cali, de pronto está un poquito más fluido, pero definitivamente el

tráfico hacia Pereira estaba

totalmente colapsado, así que sí pude salir un rato allí unos dos kilómetros

arriba y yo

obviamente ahí fue cuando vi que el tráfico estaba totalmente imposible.

Y se veía,

o te cuentan también, en esa zona más afectada, que ha sufrido sobre todo

derrumbes o colapso de..

edificios, que entiendo que están los equipos de emergencia trabajando ahora

problema? ¿Cuál es el problema de derrumbes o

mismo sobre el

sobre el terreno

colapso de

él había comprado. Entonces, las afectaciones son

múltiples, porque en el centro de la ciudad de afectaciones, en algunos

barrios, como en la Circunvalar,

en la Iglesia, en la Catedral de San José, también se cayó parte de la

estructura, así como

en otros lugares de la ciudad, diferentes barrios que hay alrededor,

se han caído diferentes, algunos edificios, algunas

paredes, porque a veces no es todo el edificio, sino ya en parte paredes,

entonces ya el edificio queda obviamente

invivible. Entonces sí, y hablan de muertos, se

hablaba hasta hace un rato de 18,

pero sin duda, estoy seguro que esa cifra lamentablemente, sin duda, va a

ascender, porque además no es solo acá en Pereira,

también se sintió en Cali, tengo un amigo que se le cayó parte de la pared

del apartamento en Cali, también por

supuesto en Medellín, en Armenia, me han hablado diferentes familiares de

diferentes ciudades y lo han sentido

de distintas formas también en otras localidades.

Sí, de momento podríamos decir que las estimaciones van siendo

muy poco a poco lógicamente contrastando todos esos datos son son

conservadoras

podemos hablar en este momento de más de 70 muertos, pero es verdad que

precisamente la ciudad de Pereira

era de las ciudades afectadas la primera en comunicar y confirmar más

número de muertos, efectivamente esa cifra que nos comentabas tú, Santiago

Sí que quiero también por trasladar un poco a los espectadores que nos ubiquen

y dime si estoy equivocada, creo que Pereira no es la..

área que

recibe muchísimo turismo.

No sé si también entiendo que en estas fechas también

Correcto. Bueno, Pereira es la ciudad más poblada

del eje cafetero.

El eje cafetero que llaman lo comprenden 300

ciudades, Armenia, Pereira y Manizale.

Digamos que Pereira está en la mitad de ambas, está a 45

minutos de armenia y a 50 minutos de manizales y pereira es la más grande

de las tres, y obviamente esta es una zona súper turística, no solamente

porque está el Parque del Café,

para nada, que hay diferentes atractivos alrededor del café y del

turismo, y obviamente aquí vienen visitantes de todo

el mundo y de hecho el aeropuerto en este momento obviamente está no está en

operación

la pista sufrió afectaciones según me dijeron hace poco y hay vídeos

algunos de los que ustedes pasaron ahorita, allí en el resumen, es el

video del aeropuerto Matecaña de Pereira, que

es un aeropuerto internacional, van vuelos a Miami, a diferentes lugares,

así que ese aeropuerto

está bloqueado y los de la zona.

De hecho, el presidente quería venir acá a Pereira, el presidente que..

por cierto se posicionó el sábado y mira el tema ya con el que le tocó

enfrentarse, lamentablemente, no había designado hasta hace pocas horas, no

había tenido tiempo,

literalmente de designar a quien esté al mando de la unidad de gestión de

riesgos y mira esta tragedia

que nos sacude, el aeropuerto como te decía ha afectado y no sabemos entonces

cómo se va a trasladar, tendría que

aterrizar el avión presidencial de una ciudad cercana y venirse en helicóptero

porque el aeropuerto en este momento no está en uso

y me dicen que el de Armenia y Manizales tampoco están en uso por el

tema del terremoto

aeropuerto en este momento no está en uso y me dicen que el de Armenia y

Simplemente, Santiago, una pregunta más, aprovechando que tenemos la suerte

de poder hablar con un periodista en

Manizales tampoco están en uso por el tema del terremoto

esta característica de sorpresa, ¿tiene sensación de caos o más o menos

está organizando bien esta primera atención tan necesaria y urgente?

no el caos es el caos es tremendo en las zonas donde se

derrumbaron los edificios.

El colombiano tiene una particularidad que es muy extremadamente solidario.

No le digo que en otras partes del mundo no lo sean,

pero el colombiano se caracteriza mucho por eso.

Y afortunadamente, bueno, Estados Unidos ya nos ofreció ayuda de

diferentes

países porque claramente en las zonas donde hay afectación, sin duda, se nota

caos

en lo que muestran los noticieros.

Obviamente, yo también me informo por otros noticieros y otros videos que me

envían otras personas porque yo no

puedo estar en todos lados, pero sí, por lo que he visto, claramente hay

zonas específicas donde, digamos..

hay bastante caos. No en todas las ciudades, pero sí hay

zonas con focos

de caos, sí. Pues Santiago Uribe, te agradezco de

verdad de corazón estos

minutos largos que nos has dedicado para trasladarnos cuál es la situación

en este momento.

Te mandamos un

abrazo grande y mucho ánimo

Un abrazo muy grande para todos ustedes en España y por supuesto que ahí

estaremos siendo solidarios para todos los que nos necesiten y si es con

información

más que nada, aquí estaremos presentes