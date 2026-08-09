Avance semanal de 'La Promesa' del 10 al 14 de agosto: Martina confiesa a Jacobo su infidelidad con Adriano

Tras el regreso inesperado de Jacobo de casa de sus padres, Martina y Adriano no pueden más con la culpa, lo que lleva a la joven a tomar una decisión. Por otro lado, todos en La Promesa apoyan a Ángela ante el duque de Buenaventura, y María Fernández parece tener claro quién quiere que sea el padrino de su hija Jana. ¿De quién se tratara? Si quieres saber lo que va a pasar del 10 al 14 de agosto, aquí te dejamos el avance de los próximos episodios.

Máximo no reconocerá a Ángela Máximo estalla de rabia por el gesto de Ángela, pero nadie en la mesa lo apoya. Curro no logra consolar a Ángela, presa de la rabia, que no concibe que Máximo sea su padre. Por su parte, Leocadia le dice a Máximo que lo mejor que puede hacer es pedir perdón y reconocer a Ángela, pero él sigue negándose. Además, Lorenzo se burla de Máximo hasta que este lo amenaza con matarlo y Alonso les exige que se calmen. Pero no es el único enfrentamiento del duque de Buenaventura, que a su servicio para que callen a los demás y termina encarándose a Cristóbal cuando este le cuestiona.

Continúa la guerra en el servicio Ricardo, Pía y Teresa analizan la actitud de Petra: la están perdiendo en favor de Tomasa. La señora Arcos suplica a su hermana que no la obligue a atacar a sus compañeras, pero no cede: quiere su venganza. Por otro lado, Julio vuelve a sabotear a las cocineras y deja claro que es el responsable, riéndose en su cara. Alonso, en persona, regaña a Simona y Candela por su enésima metedura de pata, y el señor de Buenaventura aprovecha para pedirle una reunión a solas; por lo que las dos amigas tiemblan. La Promesa: Ricardo, Pía y Teresa analizan la actitud de Petra

Martina confiesa a Jacobo su infidelidad Martina y Adriano comparten la culpa que sienten ante el regreso de Jacobo. Por eso, Martina no puede más y le confiesa a su prometido que hay otra persona en su vida: Adriano. ¡Jacobo estalla ante la traición de Martina y Adriano! La joven le cuenta a su enamorado que le ha revelado la verdad a Jacobo, y él la apoya, aunque se queda preocupado...

Manuel, el padrino de Janita Carlo sigue con su campaña para casarse con María en el bautizo, y ella se enfada con él por presionarla: no le gusta que esté usando a todo el mundo para sus propósitos. Finalmente, Samuel bautiza a Janita entre la alegría general, con Manuel ejerciendo de padrino. Aunque Carlo, por su parte, sigue triste. La Promesa: Manuel ejerce como padrino de Janita en el bautizot