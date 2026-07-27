El beso de María Fernández y Samuel en 'La Promesa' que deja sin palabras a Carlo

No están siendo unos días fáciles para María Fernández. Desde que dio a luz a la pequeña, ha sido una preocupación constante, especialmente por la infección que ha estado a punto de matar a su hija. Pero tras su recuperación, la doncella solo piensa en cuidarla y ponerle un nombre.

Todo este tiempo ha tenido el apoyo incondicional de Carlo, pero también el de su mejor amigo, y amor imposible, Samuel, que se ha preocupado por la criatura como si se tratara de una hija suya. Tanta tensión acumulada ha hecho que ambos necesitaran soltarla de alguna manera, y esta ha sido a través de un beso cuando pensaban que nadie los veía, pero Carlo estaba siendo testigo de todo. ¿Quieres saber qué es lo que ha pasado? Te contamos cómo ha sido.

Samuel besa a María Fernández y Carlo los ve

Samuel se ha volcado en el cuidado de la pequeña como si fuera su propio padre, por eso, María Fernández mira embelesada al hombre que ama con su hija dormida en brazos. Tras colocarla en su cuna, el sacerdote se sorprende de haber conseguido dormirla. "Se ha quedado frita, y eso que hace un rato no había quién la calmara. Al final va a parecer que tengo muy buena mano con los pequeños", dice mientras María solo sabe reír de felicidad: "Es que es mirarte cogerla y mismamente parecía hija tuya". El párroco, que cuando la doncella se quedó embarazada ya se ofreció a abandonar los hábitos para formar una familia con ella, expresa su deseo de que "ojalá" así fuera, pues daría su vida porque lo fuera.

En ese momento, Samuel mira a María haciéndole saber que todavía sigue sintiendo algo muy profundo, y la doncella le devuelve la mirada. Mientras se toman la mano, ella intenta explicar por lo que ha pasado las últimas semanas, especialmente, pidiéndole perdón por cómo le habló cuando el sacerdote quería dar la extremaunción a la niña: "He estado muy alterada, el miedo puede sacar lo peor de uno".

Samuel le pide que no se justifique más, pues ha pasado por algo muy durísimo, pero la intención de María era agradecerle su apoyo: "Tenerte a mi lado lo ha hecho todo más fácil". El sacerdote vuelve a decirle que siempre puede contar con él, pero ella quiere reconocer su labor: "Hay veces que no valoramos las cosas como se merecen y las damos por hechas".

El sacerdote, igualmente, continúa diciéndole que él sí valora estar ahí y ver crecer a la niña "juntos". Un tierno momento que no podía terminar de otra manera: con un beso de Samuel que María no rechaza. Está claro que ambos siguen sintiendo un amor el uno por el otro, aunque un amor imposible, por eso aprovechan estos momentos cuando surgen. Sin embargo, en esta ocasión no estaban solos, y Carlo, desde la puerta, los observa, incapaz de hacer nada más.

La reacción de Carlo, en los próximos capítulos de La Promesa

Esto no es más que un modo de que el lacayo se haya dado de bruces con una realidad que parecía que ninguno quería asumir: él es el padre de la niña y quien debe casarse con María Fernández, pero, aunque dijeron que ya estaba todo olvidado, la doncella y el sacerdote se siguen amando. Una verdad de la que Carlo se acaba de dar cuenta.

¿Cómo será su reacción y su comportamiento a partir de ahora? ¡No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa para saberlo!