¿Cómo se debería llamar la hija de María Fernández en La Promesa?

La Promesa está de celebración. La niña de María Fernández ya está completamente recuperada de una infección por la que estuvo a punto de morir. Por eso, ahora es el mejor momento para escoger el nombre que llevará la bebé y bautizarla. La doncella ya tiene claro cómo quiere llamar a su hija, pero también plantea otras opciones que no terminan de convencer ni a Samuel ni a Carlo. ¿Quieres saber de cuáles se trata? Continua leyendo que te lo contamos.

¿Jana o Dolores? Las dudas de María Fernández para el nombre de su hija

Samuel les propone a María Fernández y Carlo que es hora de retomar algo que quedó pendiente hace unos días: escoger un nombre y bautizar a la criatura. "Yo es que ya tengo pensado uno: me gustaría que se llamara Jana", dice la doncella, convencida de llamar a su hija como su mejor amiga fallecida.

"Es un gesto precioso, María", le responde un Samuel casi emocionado, "y también un nombre muy bonito", termina Carlo, pero duda de que a don Manuel le guste. Sin embargo, María Fernández ya se ha encargado de eso y ha hablado con el heredero de los Luján: "Ya hablé con él antes, y dice que no nos sintamos obligados a hacerlo. Le parece de guinda, pero sí quiere que si se lo ponemos sea porque nos gusta".

Con el OK de Manuel, aún así, la doncella tiene dudas sobre el nombre de Jana: "Es mucho nombre para la hija de unos simples criados". Y aunque a Carlo le parece un nombre precioso, también recuerda la triste historia que tiene detrás. Por eso, María propone otras opciones: "Si no es Jana, podríamos bautizarla con el nombre de una mujer importante para el marqués. Fue él quien me ayudó a traerla a este mundo y podría ser Carmen, o Dolores".

Ella quiere tener ese detalle con don Alonso, pero estos nombres ya no terminan de convencer a Carlo, que prefiere ponerle un nombre que les guste a ellos sin ninguna historia detrás, por lo que deciden pensarlo bien como dice el lacayo, "un nombre es para toda la vida". ¿Cuál será finalmente su elección?