La niña de María Fernández ya tiene nombre en 'La Promesa' ¡y te va a emocionar!

El nombre ya estuvo sobre la mesa para la hija de Catalina y Adriano, pero finalmente lo descartaron. Ahora ha sido María Fernández la que finalmente ha tomado la decisión de llamar a su primera niña como un personaje del pasado de La Promesa.

La doncella tenía claro desde el primer momento que quería llamar así a la criatura, pero le parecía "mucho nombre para la hija de unos simples criados". Sin embargo, tras obtener el visto bueno de Manuel, Carlo y descartar otros nombres que tuvieran que ver con el marqués de Luján, María Fernández ha tomado la decisión de llamar a su niña como se llamaba su mejor amiga: Jana. Un emotivo homenaje que la joven ha querido hacer a la desaparecida, que demuestra que la amistad traspasa la vida y la muerte.

¿No has podido ver cómo han comunicado cómo se llama la pequeña? Tienes el momento en el vídeo que abre la noticia.

El emotivo nombre de la hija de María Fernández Desde que diera a luz a su hija, María Fernández no se ha separado de ella, especialmente cuando ha estado a punto de morir por una bacteria. Por eso, agradece a Carlo que se quedara con la niña para que ella pudiera asearse un poco. Pero la doncella también aprovecha para sacar un tema que todavía no han decidido como padres: "Ya sabes que soy muy cabezona y que cuando se me mete algo entre ceja y ceja no puedo parar de darle vueltas. Creo que tendríamos que ponerle ya un nombre a la niña para bautizarla". Carlo, distante con todos desde que vio el beso de María con Samuel, le pregunta si sigue pensando en llamarla Jana, algo que la doncella tiene cada vez más claro. Ambos siguen dudando por la triste historia final de lamujer de Manuel, pero María Fernándezinsiste en quedarse con lo bueno que tenía su mejor amiga y con lo buena que fue: "Ella era la persona más generosa, más buena y más valiente que ha parido madre, y que mi hija se llamara así sería como tener un cachito de ella. ¿Lo entiendes? Es importante para mí, y quizá con suerte se le pega algo de la otra Jana y salimos ganando nosotros". El lacayo, afectado por lo vivido en su relación, solo responde "me parece bien". María no quiere presionarle, pues su opinión es importante, pero él insiste en que la llame así. Una confirmación que hace que la doncella estalle de alegría.