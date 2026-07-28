Tomasa abofetea a Petra en 'La Promesa': ¿por qué odia a su hermana?

La llegada a La Promesa de Julio y Tomasa ha puesto patas arriba la zona del servicio. Los señores de Buenaventura están sembrando el caos en la planta baja y llevando al límite a don Cristóbal, Teresa, Pía, Ricardo o las cocineras. Sin embargo, una de las doncellas de La Promesa que peor lo está pasando por su lazo familiar es Petra. Después de 15 años ha vuelto a reencontrarse con su hermana Tomasa, pero su comportamiento es muy diferente al de entonces. Ambas señoras Arcos han cambiado como la noche y el día en este tiempo, una para bien, y parece que otra para mal.

¿Por qué Tomasa arremete tanto contra Petra? ¿De dónde viene su odio para abofetearla? Te contamos el duro momento entre las dos hermanas.

Tomasa abofetea a Petra

Petra se encarga de apagar todas las luces tras terminar su tarea. Ya se dirige a su alcoba cuando se encuentra con Tomasa. Desde que regresó a La Promesa han cruzado pocas palabras, pero en esta ocasión, la señora de Buenaventura no duda en atacar de nuevo a su hermana, llamándola de nuevo "haragana". La señora Arcos se excusa, explicando que ha estado lavando unos pañales, lo que da más razones a Tomasa para que continúe riéndose de la doncella: "Cómo no, haciéndoles las tareas a esa doncella que se cree una princesa".

En ese momento, Petra aprovecha para reprocharle a su hermana el comportamiento con el servicio: "Cuesta muy poco hacerle la vida agradable a las demás, usted debería probarlo". Tomasa no recibe nada bien el consejo, exigiendo que no le dé lecciones y dejando caer que ella tuvo la culpa de la bronca de doña Leocadia por lavar un vestido que no correspondía.

"No te reconozco, Tomasa", termina confesando Petra, que recibe otro ataque de su hermana: "Ni yo a ti, Petra. Resultas patética defendiendo a una criada, bajando siempre la cabeza. Me avergüenza ver en lo que te has convertido. Siempre dejándote pisotear. Eres el hazmerreír de todos".

Tomasa habría continuado insultando a Petra si la doncella no le hubiera parado los pies, pero su hermana insiste: "Nada queda de esa mujer fría, dura, que decía que había que luchar y pasar por encima de quien hiciera falta para llegar a sus objetivos. La que, supuestamente, me enseñaba a ser fuerte", dice a punto de romperse.

"Si ese era mi propósito, a la vista está que no lo conseguí", le responde la señora Arcos, que tenía más palabras para su hermana: "Porque no eres una mujer fuerte, solo estás amargada, que no es lo mismo. ¿Por qué te comportas así? Respóndeme. Somos hermanas, dímelo y lo intentamos solucionar". Petra intentaba acercarse a Tomasa por las buenas, pero responde de la peor manera: con un bofetón a su hermana.

¿Por qué odia la señora de Buenaventura a Petra? ¿Qué pasó entre ellas antes de la marcha de Tomasa para que haya cambiado tanto la relación? No te pierdas el próximo capítulo de La Promesa para descubrirlo.