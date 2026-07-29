Ángela descubre la verdad sobre su padre en 'La Promesa'

El secreto mejor guardado de Leocadia ha saltado por los aires de la manera más imprevista. Tras descubrirse que el duque de Buenaventura es el verdadero padre de Ángela, la gran incógnita era si la de Figueroa reuniría el valor para confesárselo a su hija o si mantendría silencio como quiere el aristócrata para enterrar la verdad.

Sin embargo, el destino se ha adelantado a sus planes: sin que ninguno sospechara que había alguien tras las puertas, la propia Ángela ha escuchado a su madre y al duque en una conversación privada admitir cuál es la identidad de su progenitor. ¿Quieres saber cómo ha sido este tenso e impactante momento? Sigue leyendo para descubrir los detalles de un hecho que cambiará sus vidas para siempre.

"Sigue siendo horrible lo que me hiciste" Que Leocadia tiene miedo a Máximo se ha notado en el momento en el que el duque ha entrado en la alcoba de la señora de Figueroa y ella se ha percatado de su presencia, cambiándole radicalmente la expresión de la cara. Pero ya que le tiene enfrente, aprovecha para pedirle explicaciones por la discusión que ha tenido con Ángela. El aristócrata decide tomar asiento para tener una dura conversación con ella, que está bastante molesta: "También me he enterado de que, por tu culpa, mi hija se ha ido a cenar fuera". "Esa muchacha y yo discutimos cada vez que nos vemos", dice el duque sin preocupación ninguna, lo que hace que Leocadia vuelva a preguntarle a qué ha venido aLa Promesa: "Ángela nunca te interesó, yo tampoco". Es entonces cuando Máximo revela algo que nos ha llamado la atención: "Te daba por muerta, tiene sentido que me llamara la atención tu resurrección. ¿Sabes lo que más me sorprende? Que a estas alturas, después de tantos años, aún me guardes rencor". Leocadia entra en cólera tras escuchar estas palabras y desvela otro secreto. "El tiempo no cambia nada. Visto con el paso de los años, sigue siendo horrible lo que me hiciste. Lo pasé muy mal cuando te desentendiste de mi". ¿Qué fue lo que hizo el duque de Buenaventura a Leocadia?