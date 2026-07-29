Ángela descubre la verdad sobre su padre en 'La Promesa'
- La joven escucha una conversación entre su madre y el duque de Buenaventura, descubriendo la verdad sobre su pasado de la peor manera
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El secreto mejor guardado de Leocadia ha saltado por los aires de la manera más imprevista. Tras descubrirse que el duque de Buenaventura es el verdadero padre de Ángela, la gran incógnita era si la de Figueroa reuniría el valor para confesárselo a su hija o si mantendría silencio como quiere el aristócrata para enterrar la verdad.
Sin embargo, el destino se ha adelantado a sus planes: sin que ninguno sospechara que había alguien tras las puertas, la propia Ángela ha escuchado a su madre y al duque en una conversación privada admitir cuál es la identidad de su progenitor. ¿Quieres saber cómo ha sido este tenso e impactante momento? Sigue leyendo para descubrir los detalles de un hecho que cambiará sus vidas para siempre.
"Sigue siendo horrible lo que me hiciste"
Que Leocadia tiene miedo a Máximo se ha notado en el momento en el que el duque ha entrado en la alcoba de la señora de Figueroa y ella se ha percatado de su presencia, cambiándole radicalmente la expresión de la cara. Pero ya que le tiene enfrente, aprovecha para pedirle explicaciones por la discusión que ha tenido con Ángela. El aristócrata decide tomar asiento para tener una dura conversación con ella, que está bastante molesta: "También me he enterado de que, por tu culpa, mi hija se ha ido a cenar fuera".
"Esa muchacha y yo discutimos cada vez que nos vemos", dice el duque sin preocupación ninguna, lo que hace que Leocadia vuelva a preguntarle a qué ha venido aLa Promesa: "Ángela nunca te interesó, yo tampoco". Es entonces cuando Máximo revela algo que nos ha llamado la atención: "Te daba por muerta, tiene sentido que me llamara la atención tu resurrección. ¿Sabes lo que más me sorprende? Que a estas alturas, después de tantos años, aún me guardes rencor".
Leocadia entra en cólera tras escuchar estas palabras y desvela otro secreto. "El tiempo no cambia nada. Visto con el paso de los años, sigue siendo horrible lo que me hiciste. Lo pasé muy mal cuando te desentendiste de mi". ¿Qué fue lo que hizo el duque de Buenaventura a Leocadia?
Ángela descubre quién es su padre
Sea lo que fuera, él no se arrepiente de lo que hizo a Leocadia, y así se lo hace saber: "Volvería a hacer lo que hice. No merecías otra cosa. Me sedujiste solo porque iba a heredar el título de mi padre, yo no te interesaba". La señora de Figueroa le reprocha haber hecho algo así estando ella embarazada, y el duque aprovecha para reprocharle que solo buscaba su interés nobiliario: "Claro que lo estabas. Te propusiste quedarte embarazada solo para echarme el guante, y no lo lograste". "Y para eludir tu responsabilidad, le pediste ayuda a tu amiga Cruz", le recuerda Leocadia a un Máximo que explica que solo le pidió a la marquesa que la convenciera para que le dejara en paz.
Visto que nunca van a llegar a un acuerdo, Leocadia decide poner fin a esta discusión: "Me conformo con que se te quite esa idea de separarme de mi hija. Ya no es momento de hacer de padre y reconocerla. Es demasiado tarde". Sin embargo, los planes del duque son totalmente opuestos: "Pierde cuidado, yo no soy un sentimental como Alonso. No tengo ninguna intención de reconocerla. Me basta con llevarla bien lejos de tu alcance". Unas duras palabras que Ángela ha estado escuchando al otro lado de la puerta abierta de la alcoba de su madre.
Ahora la joven sabe que el hombre que tanto ha detestado en los últimos días desde su llegada a La Promesa es su padre. ¿Cuál será la reacción de Ángela? ¿Entrará en la habitación y se enfrentará tanto a su madre como al duque de Buenaventura? No te pierdas los próximos capítulos de la serie para descubrir cómo avanza la trama.