Martina y Adriano suben la temperatura de 'La Promesa' con su momento más íntimo

Tras una semana de besos a escondidas en la más absoluta intimidad y sin la amenazante sombra de Jacobo interponiéndose en su camino, Martina y Adriano han terminado por romper todas sus barreras. Los dos jóvenes han dejado fluir finalmente esa química incontenible para regalar a los seguidores de La Promesauno de los momentos más apasionados, marcando un punto de inflexión definitivo en su amor imposible. ¿Todavía no has visto el momento en el que suben la temperatura? Te contamos todos los detalles de cómo ha sido.

Martina y Adriano se dejan llevar por su deseo

Desde que Jacobo se marchara para conocer el estado de salud de su hermano y su madre tras el accidente, Martina y Adriano viven en una absoluta nube. Lejos de las miradas del Monteclaro, la pareja ha podido vivir su historia de amora escondidas de todo el palacio. Han aprovechado sus paseos apartados de La Promesa para dejarse llevar por besos furtivos.

Sin embargo, esto ya no le vale a Martina, que por la noche se ha presentado en la habitación de Adriano. El joven, sorprendido al notar que alguien interrumpe su descanso, pregunta si es ella la que se acerca en silencio hasta su cama: "No te enfades, no podía dormir y necesitaba verte". El padre de Andrés y Rafaella le confiesa que tampoco podía conciliar el sueño por darle vueltas a todo lo que está pasando entre ellos: "Estamos metidos en un círculo del que no podemos salir". Pero la Luján no quiere que hable de cosas negativas, agotada de sentirse culpable y de no saber qué decidir o qué hacer.

Adriano le pregunta por qué ha ido hasta su alcoba, pero Martina necesitaba estar con él esa noche: "Es lo único que tengo claro en esta vida", le dice antes de besarle mientras él intenta parar a Luján, que le hace caso y parece que va volver a su habitación. En cambio, cuando llega a la puerta, echa el cerrojo, y regresa: "Yo sé que esto no está bien".

Martina se quita la bata que lleva, dejándola caer en el suelo, y se mete en la cama de Adriano. "No puedo reprimir más lo que siento, lo que deseo", dice mientras le quita la camisa del pijama. La pareja se deja llevar por la pasión, dejando uno de los momentos más íntimos de su historia de amor y que puedes ver en el vídeo que abre la noticia.

Ahora que no está Jacobo todo parece felicidad en este amor imposible. ¿Pero qué ocurrirá cuándo vuelva el Monteclaro? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa para descubrirlo.