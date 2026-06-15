Así ha preparado Ibrahim Al Shami la ceguera de Adriano en 'La Promesa'

Adriano no está pasando por su mejor momento en ‘La Promesa’. De la noche a la mañana, descubrió que no podía ver nada, ¡se había quedado ciego! Esta situación, tal y como aseguró el doctor, podría volverse irreversible, o no. Lejos de aislarse del mundo, el joven – con la ayuda de Martina y Jacobo – reunió la fuerza necesaria para afrontar este nuevo escenario. ¿Cómo se ha enfrentado Ibrahim Al Shami, actor que da vida al personaje, a esta trama de la ficción? ¡Mira todo lo que nos ha contado!

La preparación Josep Cister – creador y productor ejecutivo de la ficción – desveló esta trama a Ibrahim Al Shami, aproximadamente, cuatro meses antes de empezar a grabar estas secuencias: “Que te propongan hacer una ceguera desde un punto de vista actoral siempre supone una aventura”, asegura. Su predisposición era total y, desde ese momento, se puso manos a la obra para preparar esta trama tan importante para su personaje: “Me puse en contacto con mi coach, Jorge Elorza, con el que preparo todos los personajes y empezamos a ver por dónde podíamos llevarlo. Personalmente, había pasado por algo similar y decidí meterme en una cuestión interpretativa más física. No quería adentrarme tanto en lo mental por si me podía condicionar a nivel emocional”, confiesa el actor. Un mes antes de llevar la ceguera al set de rodaje, empezó a trabajar con Miguel Conde – director de la ficción – y las coaches de ‘La Promesa’ – Amanda Marugán y Charo Sánchez -. “Lo bonito de todo es que nunca me han puesto barreras para la ceguera. ¡Al contrario! Me han dejado mucha libertad creativa y artística”, afirma Ibrahim.

La mayor complicación Han sido muchos meses de trabajo previo para Ibrahim, pero ¿qué ha sido lo más complicado para él? Lo tiene claro: “Todo va desde un nivel muy físico y lo más complicado ha sido trabajar con el desenfoque”. Ha tenido que trabajar el no reaccionar ante cualquier estímulo externo, estudiar cómo anda el personaje por el espacio sin ver absolutamente nada… Además, el actor quiere destacar la complejidad de trabajar con niños durante esta trama: “Lógicamente, cuando hay niños, la dificultad se agrava”. A pesar de ello, Al Shami asegura haberse implicado por completo en esta trama: “Uno siempre lo quiere hacer bien y mostrar lo mejor de uno mismo cuando vienen cosas clínicas, por ejemplo. El balance es muy positivo, estoy muy contento con el resultado”. Esta trama está incluida en el ‘Diario de personaje’ del actor. Nos ha confesado tener un espacio en el que va escribiendo los momentos más importantes que le van ocurriendo al personaje: “Cuando llegan cuestiones complejas como el tener hijos, el que se haya ido Catalina… todo eso lo voy escribiendo”. ¿Cuál será la próxima trama que escribirá Ibrahim en su diario? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrirlo.