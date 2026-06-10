Luna Gallego se despide de Estefanía en 'La Promesa': "Nunca me había enfrentado a una cámara"

Estefanía llegó al palacio ocultando un gran secreto: su relación en el pasado con Carlo. Aparentemente, la doncella se mostraba muy amable con sus compañeros, siempre atenta y dispuesta a ayudar en lo que fuera. Sin embargo, no tardamos en descubrir su verdadera cara. ¡Chantajeaba, día sí y día también, a Carlo! Cristóbal y Teresa, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, han tomado una drástica decisión: despedir a Estefanía. Hemos hablado con Luna Gallego, actriz que ha dado vida a este personaje, sobre su paso por la ficción. ¡Mira todo lo que nos ha contado!

La preparación del personaje Estefanía siempre ha tenido dos caras: la que mostraba a los compañeros y la que mantenía con Carlo, chantajeando al lacayo día sí y día también. Para Luna – actriz que ha dado vida a este personaje – Estefanía es como una serpiente: “Tiene muchas estrategias, lo hace todo para camuflarse y conseguir lo que quiere. Tiene muchas pieles y, al final, logra entrar en La Promesa”. Estefanía muestra sus cartas con esta amenaza a Carlo en 'La Promesa' Andrea San Juan ¿Cómo se prepara un personaje así? Tal y como nos ha contado la actriz, ella intenta entender a los personajes y se ayuda de sus propias vivencias o recuerdos: “Me gusta coger referencias de personas que conozco. Observo cómo se mueven, cómo hablan, cómo son… También utilizo referencias de cine, ¡todas las que pueda! De personajes característicos, es decir, que no pasen desapercibidos”. A Luna le gustan que los personajes tengan cuerpo. También destaca la importancia de los ensayos: desde la práctica con las coaches, hasta la preparación en casa. Ya conocemos cómo es Estefanía, pero ¿se parece en algo a Luna? Lo cierto es que sí. “Sobre todo, creo que nos parecemos en esa fuerza que le sale al personaje en los momentos donde parece que no hay escapatoria. Tiene un gran ingenio. Me gusta pensar que yo también tengo esa fuerza interior”, confiesa la actriz.

Lanzarse a lo desconocido Luna viene del teatro y nos ha confesado que nunca se había enfrentado a una cámara. ¡Cualquiera lo diría! Ese ha sido para ella la primera complicación: “Era la primera vez que me ponía frente a una cámara y había muchos nervios. Había que adentrarse en lo desconocido: muchas palabras diferentes, cómo se juega con la cámara, el ruido que hay en un set…”. Aun así, la actriz ha sabido adaptarse a la perfección. La segunda complicación que ha querido destacar tiene que ver con el propio personaje: “Como es tan goloso, a veces caigo en la trampa de jugar de más. He tenido que aprender a mantener la línea entre no pasarse y no hacer a Estefanía mala malísima, pero a la vez que tengamatices y que el personaje no se quede plano”, asegura la actriz. ¡El equilibrio siempre es la clave! Luna se ha centrado en disfrutar de todo el proceso. Ella se define como una persona perfeccionista, pero, en este caso, saliendo de su zona de confort ha logrado dejarse llevar: “Me he sorprendido muchísimo a mí misma. Me ha pasado de estar en set y sentir una felicidad en el cuerpo… En cualquier escena, cualquier toma pequeña, en un plano general… Es una energía que me ha gustado muchísimo”, asegura. Estefanía se ha marchado del palacio de los Luján, pero puede volver en cualquier momento. ¿Cómo le gustaría a Luna regresar? Ella lo tiene claro: “Me la imagino de mala malísima. Me encantaría que consiguiese raptar a la hija de María Fernández y Carlo y que lograra convencer a la niña de que su madre es ella, Estefanía”, confiesa la actriz entre risas. Quién sabe, todo puede pasar en La Promesa.