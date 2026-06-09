Curro regresa a 'La Promesa' con su ascenso nobiliario: ahora es conde de Linaja

Curro y Ángela han regresado a La Promesa. Su viaje a Madrid ha sido más que productivo: el muchacho ha conseguido un título nobiliario. ¡Y no uno cualquiera! Ahora es, nada más y nada menos, que conde de Linaja. Aunque no todo son alegrías… los recién llegados acaban de descubrir lo ocurrido en su ausencia. Curro no ha tardado en buscar a Manuel para ofrecerle todo su apoyo en estos duros momentos. Además, se ha reencontrado con Pía, aunque la actitud de la señora Adarre no ha sido la esperada… ¡Te contamos todos los detalles!

El regreso La gran noticia ya había llegado al palacio a través de la prensa: Curro ha sido nombrado conde de Linaja. Leocadia, Lorenzo y el marqués de Luján han sido los primeros en leer el artículo. La rabia se ha apoderado del capitán de la Mata – como era de esperar -. Leocadia, pensando en su propio beneficio, ha celebrado la noticia. Alonso ha sido el único en alegrase de verdad por el propio Curro. Ángela y Curro no han tardado en regresar a La Promesa. Ya caía la noche cuando la pareja ha aparecido en el palacio interrumpiendo la conversación de Leocadia y Alonso. “Enhorabuena por el éxito de tu gestión, señor conde”, ha felicitado el marqués a Curro acompañado de un efusivo abrazo. La pareja no sabía que la noticia se había publicado en prensa. Tampoco eran conscientes de lo ocurrido los últimos días en palacio. Alonso y Leocadia les han puesto al tanto: “El duque de Carril ha perdido por completo los estribos. Se presentó en mitad de la noche armado y dispuesto a llevarse a su hija por la fuerza”, ha comenzado. Curro y Ángela se han preocupado por el estado de Julieta y, lógicamente, de Santos. No pueden creer que el lacayo haya perdido la vida…

Un gran apoyo para Manuel Tan pronto como se ha enterado de lo ocurrido, Curro no ha tardado en visitar a Manuel que se encontraba en la habitación de Julieta. No piensa dejar sola a la muchacha en estos momentos tan complicados. Irremediablemente, para el heredero, esta situación le trae muy malos recuerdos: “Es como revivir una pesadilla y volver al infierno. No puedo imaginarme que pueda pasarle lo mismo que a Jana”, confiesa. El recién nombrado conde de Linaja estará a su lado, pase lo que pase, y mantiene la esperanza de que Julieta mejorará tarde o temprano. La promesa La Promesa: Curro apoya a Manuel Ver ahora

El reencuentro con Pía Curro no ha dudado en bajar a cocinas para saludar al servicio. Simona y Candela han sido las primeras en felicitarle por su nuevo título. Pía también se encontraba allí, aunque el reencuentro con Curro no ha sido como esperábamos: “Me alegro mucho de verte. ¿La señorita Ángela también ha vuelto entonces a La Promesa?”. Son las únicas palabras que la señora Adarre ha cruzado con el hijo del marqués. Buscando una absurda excusa se ha marchado corriendo: “Tengo colada atrasada”. La promesa La Promesa: El reencuentro de Curro y Pía Ver ahora Esta extraña e inusual actitud por parte de Pía no ha pasado desapercibida para Curro. ¿Se acercará a la que fue ama de llaves para aclarar la situación? ¿Terminará confesando ella el gran secreto que guarda sobre la muerte de Jana? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.