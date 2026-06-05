Lope regresa a La Promesa: ¿Qué he traído de nuevo al palacio?

Todos nos hemos quedado con la boca abierta cuando le hemos vuelto a ver en pantalla. Parecía mentira, un sueño imaginado, pero no, era real: Lope ha vuelto a La Promesa. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Te has perdido el momento? Te contamos todos los detalles.

Lope regresa al palacio

Vera está mal. La joven le comenta a Simona y Candela que se ve capaz de aguantar los comentarios del capitán de la Mata o Ciro, culpándola de la grave situación en la que se encuentra ahora todo el palacio, especialmente de que Julieta esté malherida y Santos haya muerto. Incluso, cree que puede sobrellevar la angustia de que todo haya sido provocado por su padre, el duque de Carril, y porque ella estaba allí. Sin embargo, no cree que pueda hacer lo mismo con los reproches de Ricardo: "La mirada del señor Pellicer se me ha clavado en el corazón. Siento que me odia por lo que le ha pasado a su hijo, y lo peor es que ese odio es justo".

"Pero tú qué te vas a merecer, si tú eres un ángel", intenta animarla Candela, mientras Simona le asegura que Ricardo no la odia: "Lo que ocurre, es que acaba de pasar por la mayor tragedia que puede sufrir un padre". Ambas le piden comprensión con el ayuda de cámara, algo que Vera comprende, pero que no entiende nada: "Sé muy bien hasta dónde llega mi culpa. Hice mal en aceptar la hospitalidad del señor marqués. Tengo que irme a otro lugar. Lo más lejos posible y cuanto antes, porque cada día que paso en La Promesa estoy poniendo en peligro a todo el mundo".

Las cocineras intentan quitarle la idea de la cabeza, pero ella está convencida: "Hace tiempo que La Promesa dejó de ser mi sitio, ya nada me ata aquí". Pero en ese momento, alguien está entrando por la puerta. Nada más ver a esta persona, Candela no puede contener la alegría, y le dice a la joven: "Pues no sé yo, qué quieres que te diga". Y ese que esa persona no es otra que Lope.