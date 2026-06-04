Las palabras de Ángela Echaniz a Manu Imízcoz tras la muerte de Santos en 'La Promesa'

Ángela Echaniz, Alejandro Bordanove y María Redondo han regresado a un programa más de Cosas de palacio junto a Manu Imízcoz, que interpreta a Santos en La Promesa, que se ha despedido de los platós. Con la muerte de su personaje ya grabada, el actor volvió una vez más para la grabación de este episodio del vídeopodcast, que ha sido muy especial para él gracias a las palabras que Ángela Echaniz, su compañera de rodaje, le ha hecho en directo. ¿Quieres saber lo que le ha dicho? Prepara los pañuelos, porque no pararás de llorar.

La despedida de Ángela a Manu Imízcoz La grabación de este episodio de Cosas de palacio ha sido la última vez que Manu Imízcoz ha pisado el plató de La Promesa tras la muerte de Santos en la serie. Por eso, Ángela Echaniz ha querido presentar una sección especial en la que le ha dedicado unas bonitas palabras de despedida a su compañero de serie. "Me siento muy afortunada de haber podido trabajar contigo. Me ha encantado lo que has hecho con Santos, me ha parecido que has sido muy generoso como compañero, tú como persona ofreciéndole lo que le has ofrecido al personaje también. Y me siento muy afortunada porque siento que he aprendido muchísimo a tu lado. Mi Vera no hubiese sido nada parecido a lo que es ahora si no hubiera tenido a tu Santos. Y que te quiero muchísimo y te voy a echar mucho de menos", ha dicho la actriz emocionada. Una emoción que transmitió a sus dos compañeros de Valle Salvaje, que se quedaron sin palabras, y también a todo el equipo de Cosas de palacio que presenció el momento. Por su parte, Manu Imízcoz respondió con un tierno abrazo para que Ángela continuara recordando cómo fueron los inicios de ambos en La Promesa, pero también se siente afortunada de haber estado en su final: "Me ha parecido precioso. Siento que hemos currado mucho, y que hemos estado muy juntos". Finalmente, el joven sí ha podido devolver a su compañera esas palabras: "Gracias a ti. Ha sido un placer. Me llevo una amiga maravillosa de aquí". "Qué bonito y que suerte que esto nos pase", ha añadido también Alejandro Bordanove, algo que le ha dado pie a Ángela para contar cómo fue la grabación de la última secuencia de Santos y Vera juntos: "Llegamos al pase de texto, y el texto era muy total como Ángela se sentía en ese momento con Manu. Entonces, empiezo a pasar texto y llega un momento que era: "Te voy a echar mucho de menos", y llega Miguel (el director): "Quita, quita". Y luego en el ensayo escuchamos por combo: "Ángela para, para". Entonces es mucho más fácil, lo hemos hecho muy guay".

Así fue la despedida de Vera y Santos Santos ha podido despedirse de todos, pero especialmente de Vera. La joven visitó a su compañero durante su estancia en el servicio, disculpándose por haber ido antes, y aprovechando para pedirle perdón: "Me siento responsable de todo lo que ha pasado. Si me hubiera ido en cuanto mi padre me descubrió... Lo siento". El lacayo la exime de toda culpabilidad y es él quien quiere pedirle perdón: "Tú siempre te has portado bien conmigo, y yo te hice mucho daño. Cuando llegué a La Promesa no me porté bien contigo". Para Vera, eso ya no importa, sin embargo, para Santos sí. "Me arrepiento tanto, yo te obligué a ser mi novia, incluso te forcé. Si pudiera volver atrás en el tiempo...", le confiesa el herido. Por supuesto, Vera le comunica que está más que perdonado: "¿Cómo no ibas a estarlo, si gracias a lo que hiciste estoy hoy aquí? Te debo estar viva". Santos afirma que lo haría una y mil veces más, y desearía que estuviera allí Lope, para también pedirle perdón a él, pero la hija del duque de Carril le asegura que el cocinero también le habría perdona. "Te voy a echar mucho de menos", le dice Vera sin poder evitar llorar al despedirse de una manera tan injusta de su amigo, que le promete estar ahí para protegerla. La promesa La Promesa - Santos pide perdón a Vera Santo exime de toda culpabilidad a Vera y es él quien quiere pedirle perdón cuando la joven va a visitarle Ver ahora Un te voy a echar de menos que le costó lo suyo interpretar a

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Cosas de palacio se está convirtiendo en el videopodcast que todo actor de La Promesa y Valle Salvaje quiere visitar. Los primeros en estrenarse fueron Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo, que repitieron en el segundo y sumaron a Guillermo Serrano. Para el tercer episodio, dos actrices de Valle Salvaje acuden a los platós de La Promesa para charlar animadamente y sin tapujos con un intérprete de la ficción ambientada en 1917. ¿No conocías la existencia de este formato dedicado a las dos series de éxito de las tardes de La 1? ¿Te has pedido alguno de los episodios? ¡Aquí tienes todos los emitidos hasta ahora! Y recueda que Cosas de palacio puede verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. Descubre 'Cosas de palacio' con todos los episodios del videopodcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco