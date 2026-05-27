Las palabras de Martina que destrozan a Adriano en 'La Promesa': "Me da pena"

La relación de Martina y Jacobo no es la misma que cuando la pareja llegó a La Promesa. Desde que pusieron un pie en palacio, las discusiones se han sucedido por las diferentes maneras de pensar de cada uno de ellos. Primero la finca, después el refugio, y ahora Adriano. Lo que no sabe el Monteclaro es que su prometida está perdidamente enamorada del marido de su prima, aunque sí parece haberse dado cuenta de lo importante que es para ella.

Por su parte, desde que se descubriera la ceguera de Adriano, Martina se ha desvivido por él, cuidándole y apoyándole, atenta a sus hijos, de enseñarle de nuevo a comer, y preocupándose por su bienestar y estado de salud. Ahora, el conde de Campos y Luján ya se maneja solo caminando por palacio, pero la Luján sigue demasiado pendiente. Algo que su prometido le ha reprochado y para restarle importancia, Martina ha menospreciado a Adriano con unas palabras que le han dejado totalmente destrozado. ¿Quieres saber lo que ha pasado? Te contamos todos los detalles.

"Adriano te importa más que yo" Jacobo y Martina esperan a Adriano en su alcoba, cuando la joven le recuerda a su prometido que no le cuente nada de su última discusión donde él era el motivo: "Lo tenemos que mantener al margen de nuestros problemas. No debemos discutir delante de él porque solo conseguiremos ponerlo nervioso y eso es fatal para su recuperación". El Monteclaro bromea con la salud del conde de Campos y Luján mientras Martina vuelve a recordarle que necesita tranquilidad para tener una posibilidad de recuperar la visión. Estar tan pendiente de Adriano molesta a Jacobo, y Martina no duda en preguntarle qué le pasa: "Parece que es tu única preocupación. Le dedicas más tiempo y cariño que a los niños. Y desde luego más que a mí", le reprocha el joven mientras que a la Luján le parecen muy injustas sus palabras. Sin embargo, a Jacobo lo que le parece injusto es que Martina ponga excusas para ocultar una verdad que cada vez es más evidente: "Adriano te importa más que yo".