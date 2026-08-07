El ultraderechista Abelardo de la Espriella es investido presidente de Colombia en sustitución de Gustavo Petro

El ultraderechista Abelardo de la Espriella ha sido investido este viernes como nuevo presidente de Colombia, en sustitución del izquierdista Gustavo Petro, tras haber ganado las elecciones presidenciales en el país latinoamericano.

"Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de Colombia", ha dicho De la Espriella, a quien le ha tomado juramento el presidente del Senado, Honorio Miguel Henríquez Pinedo.

Acto seguido, Henríquez Pinedo ha respondido: "Si así lo hiciera, que Dios, esta corporación y el pueblo lo premien, sino que él y ellos os lo demanden. Felicitaciones, señor Presidente", a lo que De la Espriella ha reaccionado exclamando "¡firme por la patria!".

Tras jurar el cargo, Pinedo le ha impuesto la banda presidencial a De la Espriella, que es líder del movimiento Defensores de la Patria.

21 salvas de cañón y una ceremonia en Cali Poco después, 21 salvas de cañón han sonado para honrar al nuevo presidente de Colombia, que ha jurado el cargo ante las dos cámaras del Congreso de la República, que se han trasladado al auditorio Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde se lleva a cabo la ceremonia de investidura, que ha roto con la tradición de llevarla a cabo en Bogotá. Después de jurar el cargo y recibir la banda presidencial, De la Espriella ha hecho los honores con su compañero de fórmula en la campaña para las presidenciales, José Manuel Restrepo Abondano, quien ha sido investido vicepresidente. De la Espriella, de 48 años, está acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos Lucía, Salvador, Filippo y Francesca. Antes del inicio de la ceremonia, se acercó a los periodistas fuera del auditorio para afirmar que "hoy es un gran día para la democracia": "Colombia se salvó y vamos a construir entre todos la 'Patria Milagro", ha apuntado. El ultraderechista Abelardo de la Espriella es proclamado presidente electo de Colombia

Dignatarios internacionales asisten al acto Al acto han asistido dignatarios extranjeros como el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura. También ha asistido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En representación de Estados Unidos, ha estado el fiscal general interino, Todd Blanche, y el director de la Agencia Antidroga (DEA), Terry Cole. También han estado presentes varios expresidentes de Colombia, como César Gaviria (1990-1994), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022). De la Espriella ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio con el 49,66 % de los votos (12.959.542) frente al 48,70 % (12.708.712) obtenido por su oponente, el izquierdista Iván Cepeda, apoyado por su predecesor en el cargo Gustavo Petro.

Promete hacer de Colombia "una país seguro para invertir" En su discurso de investidura Espriella prometió hacer de Colombia "un país seguro para invertir". Y para recuperar la confianza de los inversores anunció un paquete de medidas: un decreto de congelamiento del gasto público, una reforma tributaria estructural y la eliminación del impuesto al patrimonio. El Gobierno de Abelardo de la Espriella autorizará la técnica de fracturamiento hidráulico del suelo para extraer hidrocarburos, conocida como 'fracking', para aumentar las reservas de petróleo y gas en el país. "Vamos a autorizar, cumpliendo los aspectos técnicos, el desarrollo de fracking responsable y sostenible", aseguró De la Espriella. La batalla cultural la centra en defender a la familia como eje central de la sociedad. "No existe política pública capaz de reemplazar la obra que una familia unida puede realizar por sus hijos y su país. En los hogares se aprenden los principios, se cultivan las virtudes y se forman los ciudadanos. La fortaleza de la familia es la fortaleza de Colombia", dijo. En vez de dar su discurso en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde juró el cargo, De la Espriella se trasladó al Cantón Militar Pichincha, donde habló ante los militares, como era su deseo desde un principio, para "homenajear a los verdaderos héroes de la patria".