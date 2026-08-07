España e Italia chocan por los controles fronterizos: Albares denuncia un "ataque a la dignidad" y Roma rechaza el plazo

El Gobierno ha instado este viernes a Italia para "que rectifique" y ponga fin a los controles de circulación de viajeros procedentes de España anunciados hace una semana en respuesta a la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Una medida que el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera "injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española".

Desde Colombia, en declaraciones a los medios, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha elevado el tono de la protesta calificando la decisión de Roma como "injusta e injustificable". Según el ministro, esta medida "se dirige y ataca a la dignidad de los españoles, pero también a la unidad de Europa", llegando a definirla como un "torpedo en la línea de flotación de la Unidad Europea".

Albares ha insistido en que "no hay ningún motivo para introducir estas medidas", ya que los movimientos secundarios de migrantes de España hacia Italia son "prácticamente cero".

Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo de Giorgia Meloni no se ha hecho esperar. Según informa un teletipo de la agencia Reuters, el gobierno italiano ha asegurado que no cederá ante "ultimátums o imposiciones" de España.

En un comunicado oficial recogido por la citada agencia, Italia confirma que mantendrá los controles fronterizos sobre las llegadas desde España "hasta al menos el 15 de agosto". Roma ha advertido que solo reconsiderará su postura cuando tenga la certeza de que no existen "riesgos de seguridad o terrorismo, ni una nueva oleada migratoria" hacia territorio europeo.

El conflicto se originó el pasado viernes, cuando Italia anunció la suspensión del acuerdo Schengen con España, activando controles para "salvaguardar la seguridad nacional" ante la crisis en Ceuta.

España recuerda que la mayoría de los 72.000 migrantes que accedieron a la ciudad autónoma ya han retornado a Marruecos y que el régimen especial de Ceuta y Melilla hace "imposible" alcanzar el continente europeo sin cruzar un control policial.

Ante la negativa italiana, el Gobierno español mantiene su advertencia: si no hay rectificación antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España adoptará "medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos".

Albares ha denunciado que se están viendo imágenes en aeropuertos italianos de españoles que son "injustificadas e indignas". Asimismo, el ministro ha destacado la desproporción de la medida recordando que "por cada español residente en Italia hay 10 italianos residentes en España", a quienes se sigue acogiendo con "sentido fraternal".

El Ejecutivo español ha reprochado a Italia que, siendo el Estado con más entradas irregulares de la UE —el doble que España—, el Gobierno de Sánchez siempre ha actuado con "solidaridad", acogiendo incluso a migrantes rescatados en el Mediterráneo central.

"Confiamos en que el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan", concluía el comunicado oficial del Gobierno, mientras Albares reiteraba desde Colombia que el objetivo es resolver la crisis por la "vía diplomática", pero manteniendo una "firme defensa de la dignidad de nuestros ciudadanos".

España convocó al embajador de Italia El 30 de julio, jornada crítica en la que miles de personas lograron llegar a nado desde Marruecos a Ceuta, el viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, adelantó que estaba a favor del cierre de Schengen con España por la crisis migratoria, que vinculaba con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar una regularización extraordinaria de inmigrantes. Un hecho que llevó al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, a convocar al embajador italiano. "Las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas", escribió ese mismo día Meloni en un mensaje en X en el que remarcó que Italia no se iba a quedar "de brazos cruzados". Dinamarca, Finlandia, República Checa o partidos políticos de Portugal apoyaron la propuesta de la líder ultraderechista italiana. 01.34 min Italia y Finlandia solicitan la expulsión de España del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta