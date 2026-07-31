Italia, Finlandia y Dinamarca abogan por sacar a España del Espacio Schengen ante la crisis migratoria en Ceuta

La ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, ha mostrado su apoyo a la propuesta italiana de excluir a España del espacio Schengen —un espacio sin controles en las fronteras interiores por el que circular libremente entre los países miembros— debido a la tensa situación que se vive en la frontera entre Marruecos y Ceuta, donde alrededor de 50.000 marroquíes han cruzado la frontera de forma ilegal. Se trata de una propuesta de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a la que ha secundado el ministro de Exteriores del país, Antonio Tajani, que asegura que se debe al efecto llamada de la última regularización de migrantes.

Elina Valtonen, ministra de Exteriores de Finlandia, también se ha pronunciado antes la crisis que continúa afectado a Ceuta y ha asegurado que ha hablado con José Manuel Albares, su homólogo español, para mantenerse informada de los avances y que cuenta con que España proteja las fronteras exteriores con la ayuda de la Unión Europea.

Rantanen, que pertenece al Partido de los Finlandeses, ha asegurado que España "ha fracasado completamente en proteger la frontera exterior del área Schengen de la inmigración ilegal". "Esto no puede continuar así", ha sentenciado.

También ha aprovechado su mensaje para hacer un llamamiento a aceptar la propuesta: "Todos los países de Europa deben apoyar la propuesta de Meloni. Aquellos países que no cumplan con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen". A sus mensajes se ha sumado la líder de su partido, Riikka Purra, que ha instado a "cerrar las puertas" y que en Finlandia "no vendrá nadie de las invasiones de países en desarrollo avivadas por los socialistas".

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, estuvo en el centro de la polémica cuando, en 2023, su Gobierno impulsó un proyecto de ley que permití a los guardias fronterizos rechazar y devolver a los inmigrantes de terceros países que intentaran entrar desde Rusia. Fue una ley temporal pero bien recibida por los legisladores del país, conformado por una coalición de cuatro partidos entre los que se encuentra el ya mencionado Partido de los Finlandeses, formación con ideología ultraderechista y antiinmigración.

Estos mensajes son una respuesta a la idea de Giorgia Meloni —de la formación Hermanos de Italia, con una tendencia conservadurista nacionalista y ultraderechista y un discurso antiinmigración— que en su cuenta de X aseguraba: "Las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas". Al mismo tiempo aseguraba que "Estamos convocando a los organismos competentes [...] estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España".

Ante estas declaraciones, el que fuera Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ha afirmado que no es posible: "Esa opción simplemente no existe en la arquitectura legal de la Unión". La posición de Italia antes esta crisis, en la que plantea la expulsión de España del espacio Schengen, no es afín a la normativa de la Unión Europea ya que no puede suspender de forma unilateral la participación de otro Estado miembro en este acuerdo.

Mette Frederiksen, la primera ministra danesa, se ha posicionado a favor de los países que exigen la salida de nuestro país del espacio Schengen. "Es evidente que la UE debe adoptar de inmediato medidas necesarias y considerar todas las opciones, incluida la suspensión de la cooperación Schengen", ha sentenciado, "la inmigración descontrolada supone una amenaza para Europa y ara Dinamarca". Ha indicado que ha contactado con Giorgia Meloni, con quien planea reunir a líderes europeos para analizar la situación.

El ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, ha declarado que Francia ha intensificado los controles en sus fronteras con España por la crisis migratoria de Ceuta y que al mismo tiempo mantiene el contacto con el Gobierno español. "He activado la Fuerza Fronteriza de intervención rápida para controles exhaustivos", ha terminado.

Se suman las reacciones internacionales A las reacciones internacionales se suma la de Reino Unido. Nigel Farage, líder del partido ultraderechista británico Reform UK, ha asegurado que esta crisis migratoria en la ciudad autónoma se tarta en realidad de "una batalla por el futuro de nuestra civilización" y asegura que "es hora de despertar". También a relacionado el suceso a la regularización masiva de inmigrantes de abril, a la que se ha referido como una "amnistía" que ha generado un efecto llamada. "El mensaje de España es claro: entren y se les permitirá quedarse", ha dicho. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha publicado que "es importante que España actúe con prontitud para recuperar el control de la situación" en la ciudad autónoma y ha avisado que su Ejecutivo está preparado para tomar las medidas necesarias en caso de que esta situación se continúe agravando y ponga en peligro la seguridad sueca. "El gobierno socialdemócrata en España no debe cometer ahora el mismo error que los socialdemócratas en Suecia en 2015" ha escrito, en referencia a crisis de refugiados de Siria. Por su parte, el ministro de Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, ha apoyado el trabajo de España y ha apostado en que hará lo necesario para proteger la frontera exterior de la Unión Europea. Al mismo tiempo ha instado a Marruecos a "adoptar las medidas oportunas" ante una situación que, como otros líderes, califica de "preocupante". Berendsen ha mantenido conversaciones con sus homólogos español —José Manuel Albares— y marroquí —Nasser Bourita—, aunque el contenido de las conversaciones no ha trascendido y celebró que la Comisión Europea haya ofrecido su apoyo a España. "Apoyo la intención de España de no permitir la entrada de inmigrantes irregulares al continente europeo", ha escrito el canciller alemán, Friedrich Merz, que ha asegurado que "Marruecos debe implementar la orden de repatriación sin demora". Israel también lanza su mensaje a través de su embajador en la ONU, Danny Dannon, que ha criticado la política migratoria de España y que el país, "que nunca pierde la oportunidad de dar lecciones a Israel, ha declarado el estado de emergencia en Ceuta tras la crisis por su política de inmigración", ha afirmado falsamente. "Quizá antes de que continúe dándonos lecciones" ha continuado, "sea hora de que explique al mundo por qué aún mantiene enclaves coloniales en África", en referencia a Ceuta. Cabe destacar que la ciudad autónoma no es una colonia sino parte del territorio español, con plena integración jurídica, política y constitucional.