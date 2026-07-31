Ceuta, al límite: comercios cerrados, miedo en las calles y un dispositivo de seguridad desbordado

Ceuta se encuentra al límite debido a la llegada de decenas de miles de migrantes desde Marruecos. Sobre el terreno, la sensación es la de una ciudad sometida a una presión sin precedentes: calles abarrotadas, comercios cerrados por precaución, vecinos que reconocen sentir miedo y un amplio despliegue policial y militar que sin embargo no da abasto.

El flujo de migrantes no ha cesado durante toda la noche, mientras otros han emprendido ya el camino de regreso a Marruecos por el mismo espigón fronterizo por el que entraron. Pero son los menos. A primera hora de este viernes han continuando entrando pequeños grupos, tanto a nado como a pie. Aunque todavía no existen cifras oficiales, las estimaciones apuntan a que cerca de 50.000 personas habrían cruzado la frontera desde el jueves, en una situación que supera ampliamente a la de la crisis migratoria vivida en Ceuta en 2021.

La gravedad ha llevado al Gobierno a desplegar al Ejército para reforzar el dispositivo de seguridad junto a la Guardia Civil. La Policía Nacional y la Policía Local permanecen desplegadas desde primera hora de este viernes por distintos puntos de la ciudad para desalojar a los migrantes del centro y prevenir robos o altercados. El aspecto del paso fronterizo del Tarajal también ha cambiado por completo respecto al jueves, con una fuerte presencia militar en las inmediaciones de la aduana. Mientras, el balance humano continúa agravándose, con al menos 28 muertos desde el jueves.

La imagen actual de las calles ceutíes es estremecedora, en palabras de sus propios vecinos. Muchos de los migrantes han llegado únicamente con ropa de baño, sin alimentos ni dinero, y permanecen deambulando por la ciudad. "Es como un apocalipsis. Mareas de gente por todos los lados. Se pierde la vista de la gente deambulando", describe a RTVE Noticias José Carlos Lara, propietario de un negocio de rotulación situado a unos 800 metros de la frontera. Este ceutí asegura que "no hay capacidad" para gestionar la situación y relata escenas de personas durmiendo en la calle o aseándose en fuentes públicas. También sostiene que numerosos comercios, especialmente de alimentación, permanecen cerrados por temor a saqueos y robos motivados por la falta de alimentos.

"Esto es un sálvese quien pueda" Los testimonios de comerciantes y vecinos describen el profundo caos que se ha instalado en la ciudad. El propietario de un restaurante del centro, que prefiere mantener el anonimato, resume así el ambiente: "Negocios cerrados. Tiendas cerradas porque si abres un negocio, te lo invaden... Estamos asustados. La calle está masificada. No hay medidas. Esto es un sálvese quien pueda. No nos dan ayuda". Sebastián Antón, trabajador de un pequeño supermercado del centro, explica que el establecimiento apenas ha podido permanecer abierto hora y media este viernes. "Abrimos a las 9:00 y tuvimos que cerrar a las 10:30 por seguridad. Éramos el único supermercado abierto y había muchísima gente que quería entrar". Aclara, en todo caso, que no se produjeron incidentes dentro del local: "Venían a comprar y pagaban". Aunque, según relata, la situación se está agravando con el paso de las horas, y nota que ya ha cambiado respecto al día anterior. "Muchos llevan tiempo sin dormir, tienen hambre y están empezando a pedir comida. Están nerviosos". La crisis migratoria desborda a las ONG en Ceuta mientras familias enteras vagan por sus calles Santiago Riesco Pérez Una agitación que también se ha extendido entre los ceutíes. "La gente no está saliendo de sus casas, solo para comprar comida y volver. Hay mucha incertidumbre", asegura Antón, que incluso compara algunas escenas con las vividas durante la pandemia: "Están comprando muchísima comida para llenar la despensa como si fuera a pasar algo". La trabajadora de otro supermercado, que prefiere mantener el anonimato, cuenta cómo llevan cerrados desde el jueves a las 15:00 horas, ya que les llegó el rumor de que "en el Mercadona había habido una avalancha". "Ni aunque se quisiera repartir la compra online a la gente se podría, porque ni se puede andar por la calle", describe. "Estoy asustada. Esto es para verlo, para vivirlo", reconoce a RTVE Noticias. "Esta situación es peor que la de 2021", continúa, y se pregunta "¿Por qué tardan tanto?". "Estamos esperando una solución (...) Si hubieran cortado la frontera antes, no habrían entrado tantos". La entrada masiva e ilegal de miles de personas en Ceuta, ¿crisis migratoria o coerción política? Álex Mateos