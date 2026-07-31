El tiempo el fin de semana del 31 de julio: la cuarta ola de calor afronta su recta final antes de un descenso de las temperaturas

La cuarta ola de calor en España encara su fase final a lo largo de este fin de semana. El viernes 31 de julio, se mantendrá el predominio de la estabilidad en la Península y Baleares, con temperaturas generales entre los 35 y 40 grados, aunque comenzará la entrada de una masa de aire fresco desde el norte que provocará descensos térmicos en el tercio norte, el cauce alto y medio del Ebro, y la meseta norte y centro peninsular. El descenso de las máximas será notable en el Cantábrico oriental, el alto Ebro y Navarra.

A pesar de estas bajadas, las temperaturas máximas subirán en las Rías Baixas, Baleares y los litorales del sur. Se prevé superar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias. Asimismo, se alcanzarán o superarán los 38 a 40 grados en el cauce medio-bajo del Ebro, depresiones del noreste, valles pirenaicos y el sur de Castilla-La Mancha, mientras que en el valle del Guadalquivir, cuenca del Genil e interior del sureste los termómetros subirán hasta situarse entre los 39 y 41 grados.

En el apartado de las mínimas, subirán en el tercio sur peninsular y bajarán en el valle del Ebro y la meseta. Se prevén noches tropicales, sin bajar de los 20 grados, en amplias zonas de la mitad sur de Canarias, el valle del Ebro y los litorales mediterráneos.

Temperaturas máximas de este viernes

Precipitaciones en el norte y riesgo de tormentas en el este En el norte de la Península se aguardan cielos nubosos o muy nubosos en Galicia y el Cantábrico, con lluvias débiles en la vertiente cantábrica de Navarra y precipitaciones probables en el Cantábrico y el norte de Galicia. Cielos con nubes bajas y brumas se formarán en el Estrecho, litoral de Alborán, Ceuta y Melilla, mientras que habrá calima en el sur peninsular y el extremo oriental de Canarias. En el archipiélago canario, habrá nubes bajas en el norte y despejado en el sur, con viento alisio moderado y rachas muy fuertes en zonas expuestas. La jornada del viernes traerá además chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el sur del sistema Ibérico, los Pirineos y zonas aledañas. La Aemet señala también la posibilidad de desarrollo de tormentas en zonas del interior del tercio este, sistemas montañosos del noreste y el Valle del Ebro. El viento soplará en general flojo en la Península, intensificándose y rolando a nordeste en el extremo norte y litoral gallego. En el Estrecho soplará levante moderado con intervalos fuertes. Mapa de temperaturas mínimas para el viernes 31 de julio