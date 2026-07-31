El tiempo el fin de semana del 31 de julio: la cuarta ola de calor afronta su recta final antes de un descenso de las temperaturas
- El acercamiento de una vaguada a partir del domingo dará por finalizado el episodio de altas temperaturas
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La cuarta ola de calor en España encara su fase final a lo largo de este fin de semana. El viernes 31 de julio, se mantendrá el predominio de la estabilidad en la Península y Baleares, con temperaturas generales entre los 35 y 40 grados, aunque comenzará la entrada de una masa de aire fresco desde el norte que provocará descensos térmicos en el tercio norte, el cauce alto y medio del Ebro, y la meseta norte y centro peninsular. El descenso de las máximas será notable en el Cantábrico oriental, el alto Ebro y Navarra.
A pesar de estas bajadas, las temperaturas máximas subirán en las Rías Baixas, Baleares y los litorales del sur. Se prevé superar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias. Asimismo, se alcanzarán o superarán los 38 a 40 grados en el cauce medio-bajo del Ebro, depresiones del noreste, valles pirenaicos y el sur de Castilla-La Mancha, mientras que en el valle del Guadalquivir, cuenca del Genil e interior del sureste los termómetros subirán hasta situarse entre los 39 y 41 grados.
En el apartado de las mínimas, subirán en el tercio sur peninsular y bajarán en el valle del Ebro y la meseta. Se prevén noches tropicales, sin bajar de los 20 grados, en amplias zonas de la mitad sur de Canarias, el valle del Ebro y los litorales mediterráneos.
Precipitaciones en el norte y riesgo de tormentas en el este
En el norte de la Península se aguardan cielos nubosos o muy nubosos en Galicia y el Cantábrico, con lluvias débiles en la vertiente cantábrica de Navarra y precipitaciones probables en el Cantábrico y el norte de Galicia. Cielos con nubes bajas y brumas se formarán en el Estrecho, litoral de Alborán, Ceuta y Melilla, mientras que habrá calima en el sur peninsular y el extremo oriental de Canarias. En el archipiélago canario, habrá nubes bajas en el norte y despejado en el sur, con viento alisio moderado y rachas muy fuertes en zonas expuestas.
La jornada del viernes traerá además chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el sur del sistema Ibérico, los Pirineos y zonas aledañas. La Aemet señala también la posibilidad de desarrollo de tormentas en zonas del interior del tercio este, sistemas montañosos del noreste y el Valle del Ebro.
El viento soplará en general flojo en la Península, intensificándose y rolando a nordeste en el extremo norte y litoral gallego. En el Estrecho soplará levante moderado con intervalos fuertes.
Fin de la ola de calor el domingo
El sábado 1 de agosto no se esperan cambios relevantes en el mapa meteorológico. Se registrarán ciertos descensos en las depresiones del noreste y en los litorales e interiores del sureste, mientras que subirán en los litorales del suroeste y el tercio norte. La zona de mayor afectación por el calor se concentrará en torno al valle del Guadalquivir, la cuenca del Genil y áreas adyacentes, donde se alcanzarán entre 40 y 42 grados. Asimismo, se podrán superar los 38-40 grados en puntos localizados del valle del Ebro, depresiones del noreste y tercio este.
El cambio definitivo de tiempo llegará a partir del mediodía del domingo 2 de agosto. El acercamiento de una vaguada desde el oeste provocará la entrada de un cambio de masa de aire generalizado. Esto hará descender las temperaturas en el cuadrante suroccidental, por lo que la Aemet prevé que no se cumplirán los criterios para mantener los avisos, dando por finalizado el aviso especial por ola de calor.
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