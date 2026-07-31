Inmigrantes en Ceuta, hoy en directo: última hora de la entrada masiva en la frontera con Marruecos I Continúa por la noche la entrada de personas a Ceuta por la frontera del Tarajal

La llegada de miles de personas desde Marruecos a la frontera de Ceuta ha agravado la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma en los últimos días y recuerda a las imágenes de otra entrada masiva en 2021. El calibre de la situación ha llevado al Gobierno central a desplegar a las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad. Además, ha acordado con Marruecos la entrega urgente de quienes han entrado ilegalmente. Las autoridades del país africano han comenzado a emplear material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua, para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta.

El Ejecutivo ceutí insiste con la gravedad de la situación y el desborde de los recursos humanitarios y ha pedido al Gobierno declarar la "emergencia nacional" y que tome el "mando único", algo que Moncloa ha rechazado.

Este viernes, el presidente Pedro Sánchez viajará a Ceuta -también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska- para reunirse con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el presidente de la Ciudad Autónoma, Jesús Vivas, del PP, y otras autoridades políticas y de atención a los inmigrantes.

Pedro Sánchez asegura que están "volcados en dar una respuesta inmediata a la situación"

El ejército está desplegado para ayudar en materia de seguridad

Marruecos usa gases lacrimógenos y cañones de agua en la frontera con Ceuta

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, precisa que hay cerca de 1.000 personas fuera del centro de estancia temporal

PP y Vox critican la gestión del Gobierno central