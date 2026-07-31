Inmigrantes en Ceuta, hoy en directo: última hora de la entrada masiva en la frontera con Marruecos I Continúa por la noche la entrada de personas a Ceuta por la frontera del Tarajal
- El Gobierno ha descartado la emergencia nacional y asegura que el Estado garantiza la seguridad
La llegada de miles de personas desde Marruecos a la frontera de Ceuta ha agravado la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma en los últimos días y recuerda a las imágenes de otra entrada masiva en 2021. El calibre de la situación ha llevado al Gobierno central a desplegar a las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad. Además, ha acordado con Marruecos la entrega urgente de quienes han entrado ilegalmente. Las autoridades del país africano han comenzado a emplear material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua, para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta.
El Ejecutivo ceutí insiste con la gravedad de la situación y el desborde de los recursos humanitarios y ha pedido al Gobierno declarar la "emergencia nacional" y que tome el "mando único", algo que Moncloa ha rechazado.
Este viernes, el presidente Pedro Sánchez viajará a Ceuta -también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska- para reunirse con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el presidente de la Ciudad Autónoma, Jesús Vivas, del PP, y otras autoridades políticas y de atención a los inmigrantes.
- Pedro Sánchez asegura que están "volcados en dar una respuesta inmediata a la situación"
- El ejército está desplegado para ayudar en materia de seguridad
- Marruecos usa gases lacrimógenos y cañones de agua en la frontera con Ceuta
- Ascienden a diez los cadáveres recuperados del mar en Ceuta en las últimas 24 horas
- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, precisa que hay cerca de 1.000 personas fuera del centro de estancia temporal
- PP y Vox critican la gestión del Gobierno central
En directo, última hora de Ceuta hoy:
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La policía se despliega en distintas zonas de Ceuta para evitar altercados
La Policía Nacional y la Policía Local se han desplegado esta noche en distintos puntos del centro de la ciudad de Ceuta y sus zonas aledañas para evitar que se puedan producir robos o altercados relacionados con la entrada masiva de personas desde Marruecos.
Los agentes han expresado que hay que tener en cuenta que la mayor parte de estas personas han accedido únicamente en bañador o ropa de baño, por lo que carecen de cualquier tipo de alimentos o dinero para poder comprar cosas.
Además, los locales que abren de noche en Ceuta mantiene hoy sus puertas cerradas como consecuencia de la masiva presencia de marroquíes deambulando por las calles. Mientras tanto, las entradas por el paso fronterizo del Tarajal continúan a un ritmo alto, aunque sensiblemente inferior al registrado a lo largo de toda la jornada.
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La embajadora de Marruecos lamenta la crisis en Ceuta; es una situación "no querida" por su país
La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha asegurado este jueves que la crisis que se está viviendo en Ceuta, con miles de personas atravesando la frontera, es una situación "no querida por el reino de Marruecos" y espera que quienes han cruzado "vuelvan" a su país.
"El gobierno de Marruecos pide y quiere que estos conciudadanos que han atravesado (la frontera) vuelvan a nuestro país. No es algo que nos complazca, queremos siempre una inmigración ordenada y segura para todos", ha asegurado.
Antes de recordar la situación en Ceuta, Karima Benyaich ha recordado el "diálogo permanente" que mantienen siempre Marruecos y España, así como "coordinación" y el "respeto mutuo" entre ambos países que ha convertido esta asociación en un "referente internacional". "Podemos felicitarnos por la cooperación ejemplar en seguridad, en la lucha contra el terrorismo y contra la inmigración ilegal y las redes de tráfico de personas", ha dicho la embajadora, quien también ha señalado que ambos países han defendido siempre una "inmigración regular ordenada y circular".
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Se están realizando las autopsias de los fallecidos
Las primeras hipótesis apuntan a que estas personas han fallecido por asfixia por inmersión al intentar alcanzar las costas de Ceuta en esta jornada de máxima presión migratoria en las inmediaciones del espigón fronterizo sur del Tarajal. Con los de este jueves, se elevan a 45 el número de migrantes localizados sin vida en aguas del litoral de Ceuta en lo que va de año, de ellos hasta 26 en el presente mes de julio.
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Hallan otros seis cadáveres más y se eleva a 15 los recuperados del mar en entrada masiva
La Guardia Civil española ha recuperado a última hora de la tarde de este jueves seis nuevos cadáveres que habrían intentado entrar a nado en Ceuta, lo que eleva a quince el número de víctimas mortales registradas durante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.
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Buenas noches, comenzamos la narración minuto a minuto de la entrada masiva de migrantes en Ceuta que comenzó el jueves y que continúa hoy viernes 31 de julio. En este enlace se puede seguir todo lo ocurrido el jueves.