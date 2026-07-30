El Gobierno despliega al Ejército en Ceuta para reforzar la seguridad en medio de la crisis migratoria

El presidente de Ceuta ha pedido la declaración de emergencia nacional por

la

presión migratoria de los últimos días.

Dice que en una semana han entrado 1.500 personas

lo que corresponde al 2% de la población ceutí.

Asegura que está

en contacto permanente con el gobierno y le pide que actúe.

Cree que la prioridad es atender la situación y

la saturación de los centros de acogida

La crisis migratoria se intensifica en Ceuta.

Desde anoche no han cesado los intentos de entrada de inmigrantes a Ceuta

desde Marruecos utilizando la vía marítima.

Incluso en estos momentos y como podemos ver al fondo siguen intentando

muchos jóvenes acceder a la ciudad autónoma.

Están haciéndolo a través del espigón que separa Ceuta de Marruecos

en estos momentos una lancha de la Guardia Civil también los está

asistiendo y como vemos están alcanzando la playa del

Tarajal allí les esperan agentes para poder recibirlos y desde aquí desde

la frontera, serán llevados hasta las dependencias de la Policía Nacional

donde se realiza la filiación

El centro de estanza temporal de inmigrantes ya está colapsado.

Recordemos, a sus puertas se siguen agolpando

migrantes que esperan su turno para poder entrar.

Hoy el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, comparece esta

tarde, concretamente a las 5, para hablar de la situación migratoria en la

que se encuentra Ceuta.

Mientras tanto, la asociación

unificada de guardias civiles ha vuelto a dar la alarma la voz de alarma

asegura que los agentes

están desbordados, faltan recursos humanos y materiales y el volumen de

trabajo no cesa.

La cara más trágica

de esta crisis es la pérdida de vidas en las últimas 24 horas se han

localizado tres cadáveres en el mar una

cifra que eleva hasta los 30 el número de personas fallecidas mientras

intentaban acceder a la

ciudad autónoma. Yo creo que estamos en una situación de

absoluta

emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con

esta calificación

de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta

sea enérgica, decidida e inmediata

Pues las reacciones a esta situación migratoria en Ceuta están siendo

inmediatas.

El PP habla de crisis migratoria y de

dejadez de funciones del gobierno de Sánchez

El gobierno de España tiene que actuar ante este colapso migratorio.

Ha desatendido sus

propias responsabilidades en materia de inmigración y ha desatendido el control

de las fronteras de España,

que es lo mismo que desatender las fronteras de Europa

Santiago Abascal en redes habla de invasión, dice el líder de Vox, que no

huyen de ninguna guerra ni de la pobreza

Son hombres en edad militar llamados por el gobierno corrupto de Sánchez

para que asalten

nuestras fronteras y deambulen por las calles de España, dice el presidente de

Vox, Santiago Abascal en

redes sociales.

Y la última hora respecto a este asunto que nos llega desde el Ministerio del

Interior es que Fernando Grande Marlaska ha hablado esta misma mañana

con el presidente de la Ciudad

Autónoma y mañana Marlaska se va a desplazar hasta allí, hasta Ceuta, a

primera hora para

seguir la evolución de la situación y mantener encuentros con las autoridades

de la ciudad autónoma, de

la delegación del gobierno y con mandos de la policía y de la Guardia Civil.

Y ante esta petición que hacía

el presidente de Ceuta sobre la emergencia nacional, dicen desde el

Ministerio del Interior

que el Estado ha estado, estará y está ejerciendo sus competencias y

garantizando permanentemente la

seguridad en todo el territorio

Como les venimos contando, mañana el ministro del Interior, Fernando

Marlaska, grande Marlaska, estará allí en Ceuta para ver de primera mano la

situación

que se está viviendo ante esta presión migratoria en la ciudad autónoma.

Llegamos a este punto a las 12 y 19 de

la mañana, una hora menos en Canarias.

El presidente de Melilla, por cierto, se acaba de referir también..

a esta presión migratoria que sufre la ciudad

autónoma. Estamos ya en 183 o 184 al día de ayer

por la mañana y

realmente es alarmante y se ha incrementado muchísimo, sobre todo a

partir del mes de julio, junio, julio

Una ley que está obsoleta, que además que..

no abarca todas las necesidades que tenemos.

Primero, la fuerza de cuerpos civilizados que están en la frontera

Segundo, para hacer una política migratoria eficiente y correcta.

Y en tercer lugar, para evitar

que también las mafias, por supuesto, se aprovechen y también que pueda haber

Madrid le llueven las críticas de la oposición por la compra de un ático de

muchas víctimas