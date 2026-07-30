El Gobierno despliega al Ejército en Ceuta para reforzar la seguridad en medio de la crisis migratoria
- Miles de personas han llegado a la ciudad desde Marruecos en las últimas horas y la crisis migratoria se agrava
- La UE ofrece el despliegue de Frontex "para controlar la situación"
- Sigue aquí el minuto a minuto de todo lo que está sucediendo en Ceuta
Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en sus competencias y en las que sean necesarias para "mantener la seguridad" en Ceuta, en medio de la llegada masiva de personas a nado desde Marruecos a las costas de la ciudad.
Según han informado este jueves fuentes oficiales en un comunicado, a los 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados permanentemente en vigilancia fronteriza se ha sumado ya un pelotón adicional de 20 efectivos. Y en las próximas horas se incorporarán dos pelotones más, con 40 efectivos.
La Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se reforzará con 30 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía. Y se enviarán dos grupos de buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Andalucía.
Asimismo, a las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta -2 embarcaciones medias y 4 embarcaciones tipo zodiac-, se unirán el buque Duque de Ahumada, que llegará a Ceuta en la madrugada de este viernes. En los próximos días se incorporarán al Servicio Marítimo cinco patrones de Embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones, mientras que el Servicio Aéreo se reforzará con un helicóptero.
Refuerzo de la Policía Nacional
Por su parte, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo de extranjería, compuesto por 6 personas, para apoyar las labores de reseña y documentación. Y en Seguridad Ciudadana, el grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Ceuta doblarán turnos, mediante la dotación de jornadas extraordinarias.
Este jueves, agregan las fuentes, se han incorporado tres equipos de UIP desde Sevilla, a los que se añadirán en los próximos días los equipos de la UIP Central y de Málaga, hasta completar una dotación de 200 efectivos de UIP y UPR, que estarán desplegados específicamente en tareas de seguridad ciudadana en Ceuta.
El presidente de Ceuta ha pedido la declaración de emergencia nacional por
la
presión migratoria de los últimos días.
Dice que en una semana han entrado 1.500 personas
lo que corresponde al 2% de la población ceutí.
Asegura que está
en contacto permanente con el gobierno y le pide que actúe.
Cree que la prioridad es atender la situación y
la saturación de los centros de acogida
La crisis migratoria se intensifica en Ceuta.
Desde anoche no han cesado los intentos de entrada de inmigrantes a Ceuta
desde Marruecos utilizando la vía marítima.
Incluso en estos momentos y como podemos ver al fondo siguen intentando
muchos jóvenes acceder a la ciudad autónoma.
Están haciéndolo a través del espigón que separa Ceuta de Marruecos
en estos momentos una lancha de la Guardia Civil también los está
asistiendo y como vemos están alcanzando la playa del
Tarajal allí les esperan agentes para poder recibirlos y desde aquí desde
la frontera, serán llevados hasta las dependencias de la Policía Nacional
donde se realiza la filiación
El centro de estanza temporal de inmigrantes ya está colapsado.
Recordemos, a sus puertas se siguen agolpando
migrantes que esperan su turno para poder entrar.
Hoy el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, comparece esta
tarde, concretamente a las 5, para hablar de la situación migratoria en la
que se encuentra Ceuta.
Mientras tanto, la asociación
unificada de guardias civiles ha vuelto a dar la alarma la voz de alarma
asegura que los agentes
están desbordados, faltan recursos humanos y materiales y el volumen de
trabajo no cesa.
La cara más trágica
de esta crisis es la pérdida de vidas en las últimas 24 horas se han
localizado tres cadáveres en el mar una
cifra que eleva hasta los 30 el número de personas fallecidas mientras
intentaban acceder a la
ciudad autónoma. Yo creo que estamos en una situación de
absoluta
emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con
esta calificación
de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta
sea enérgica, decidida e inmediata
Pues las reacciones a esta situación migratoria en Ceuta están siendo
inmediatas.
El PP habla de crisis migratoria y de
dejadez de funciones del gobierno de Sánchez
El gobierno de España tiene que actuar ante este colapso migratorio.
Ha desatendido sus
propias responsabilidades en materia de inmigración y ha desatendido el control
de las fronteras de España,
que es lo mismo que desatender las fronteras de Europa
Santiago Abascal en redes habla de invasión, dice el líder de Vox, que no
huyen de ninguna guerra ni de la pobreza
Son hombres en edad militar llamados por el gobierno corrupto de Sánchez
para que asalten
nuestras fronteras y deambulen por las calles de España, dice el presidente de
Vox, Santiago Abascal en
redes sociales.
Y la última hora respecto a este asunto que nos llega desde el Ministerio del
Interior es que Fernando Grande Marlaska ha hablado esta misma mañana
con el presidente de la Ciudad
Autónoma y mañana Marlaska se va a desplazar hasta allí, hasta Ceuta, a
primera hora para
seguir la evolución de la situación y mantener encuentros con las autoridades
de la ciudad autónoma, de
la delegación del gobierno y con mandos de la policía y de la Guardia Civil.
Y ante esta petición que hacía
el presidente de Ceuta sobre la emergencia nacional, dicen desde el
Ministerio del Interior
que el Estado ha estado, estará y está ejerciendo sus competencias y
garantizando permanentemente la
seguridad en todo el territorio
Como les venimos contando, mañana el ministro del Interior, Fernando
Marlaska, grande Marlaska, estará allí en Ceuta para ver de primera mano la
situación
que se está viviendo ante esta presión migratoria en la ciudad autónoma.
Llegamos a este punto a las 12 y 19 de
la mañana, una hora menos en Canarias.
El presidente de Melilla, por cierto, se acaba de referir también..
a esta presión migratoria que sufre la ciudad
autónoma. Estamos ya en 183 o 184 al día de ayer
por la mañana y
realmente es alarmante y se ha incrementado muchísimo, sobre todo a
partir del mes de julio, junio, julio
Una ley que está obsoleta, que además que..
no abarca todas las necesidades que tenemos.
Primero, la fuerza de cuerpos civilizados que están en la frontera
Segundo, para hacer una política migratoria eficiente y correcta.
Y en tercer lugar, para evitar
que también las mafias, por supuesto, se aprovechen y también que pueda haber
Madrid le llueven las críticas de la oposición por la compra de un ático de
muchas víctimas
La UE ofrece el despliegue de Frontex "para controlar la situación"
En un mensaje en la red social X, el comisario de Asuntos Exteriores de la UE, Magnus Brunner, ha escrito un mensaje en el que ha remarcado que "la protección de las fronteras exteriores de la Unión es una parte crucial de nuestros esfuerzos por combatir la migración ilegal. Estamos en contacto con las autoridades pertinentes sobre la situación en evolución en Ceuta".
Y ha ofrecido el envío de efectivos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).
"Transmití al ministro Grande-Marlaska la disposición de la UE a aumentar el apoyo a España, incluida la colaboración a través de Frontex, para controlar la situación. También estamos en contacto con las autoridades marroquíes para garantizar que se realicen todos los esfuerzos necesarios para prevenir estos viajes peligrosos", ha afirmado.