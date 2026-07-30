El tiempo este jueves 30 de julio: la ola de calor pone en aviso por altas temperaturas a la gran mayoría de España

Segundo día de la cuarta ola de calor del verano en España. Un episodio que ha superado los 42ºC en algunos puntos de nuestro país y que podría extenderse hasta el domingo.

Por el momento, este jueves continúa haciendo estragos al poner a trece comunidades en alerta por altas temperaturas. El aviso naranja (riesgo alto) afecta a: Andalucía (Córdoba, Granada y Jaén podrían superar los 40ºC); Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña. También en la Comunidad de Madrid, donde preocupa el incendio en la Sierra Oeste, Navarra y La Rioja. En estas últimas se prevé que se alcancen los 42 grados de manera local en la Ribera del Ebro.

En alerta amarilla (riesgo importante), se encuentran: Baleares, Castilla y León (con especial incidencia en Burgos, Soria y Valladolid), Extremadura, Murcia, País Vasco y Comunitat Valenciana.

Temperaturas máximas el 30 de julio de 2026 RTVE

Bajada de temperaturas en el área del Cantábrico A nivel general, se esperan cielos despejados y pocos cambios con respecto al día anterior, salvo en el área del Cantábrico y en el tercio noroeste, donde las temperaturas descenderán notablemente, especialmente en el interior del Cantábrico oriental. En Canarias, vuelven a repetirse los ascensos generalizados, por lo que se superarían los 36-38 ºC en medianías y cumbres del sur de Gran Canaria. También se pueden alcanzar los 35ºC en puntos del interior de Fuerteventura y Tenerife. Temperaturas mínimas el 30 de julio de 2026 RTVE