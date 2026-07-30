El tiempo este jueves 30 de julio: la ola de calor pone en aviso por altas temperaturas a la gran mayoría de España
- Las temperaturas descenderán notablemente en el área del Cantábrico y en el tercio noroeste
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Segundo día de la cuarta ola de calor del verano en España. Un episodio que ha superado los 42ºC en algunos puntos de nuestro país y que podría extenderse hasta el domingo.
Por el momento, este jueves continúa haciendo estragos al poner a trece comunidades en alerta por altas temperaturas. El aviso naranja (riesgo alto) afecta a: Andalucía (Córdoba, Granada y Jaén podrían superar los 40ºC); Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña. También en la Comunidad de Madrid, donde preocupa el incendio en la Sierra Oeste, Navarra y La Rioja. En estas últimas se prevé que se alcancen los 42 grados de manera local en la Ribera del Ebro.
En alerta amarilla (riesgo importante), se encuentran: Baleares, Castilla y León (con especial incidencia en Burgos, Soria y Valladolid), Extremadura, Murcia, País Vasco y Comunitat Valenciana.
Bajada de temperaturas en el área del Cantábrico
A nivel general, se esperan cielos despejados y pocos cambios con respecto al día anterior, salvo en el área del Cantábrico y en el tercio noroeste, donde las temperaturas descenderán notablemente, especialmente en el interior del Cantábrico oriental.
En Canarias, vuelven a repetirse los ascensos generalizados, por lo que se superarían los 36-38 ºC en medianías y cumbres del sur de Gran Canaria. También se pueden alcanzar los 35ºC en puntos del interior de Fuerteventura y Tenerife.
Posibles tormentas en el este el viernes
La situación más probable es que el viernes vuelvan a repetirse los descensos térmicos, que esta vez afectarán al cauce alto y medio del Ebro y la meseta norte. En este sentido, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), es previsible que desciendan los umbrales de aviso en estas zonas, esperando superar los 38-40 ºC en el cauce medio-bajo del Ebro, depresiones del noreste y valles pirenaicos.
Por el contrario, se prevén ligeros ascensos en prelitorales de Alborán y extremo suroeste, de forma que se espera que se superen los 39-41 ºC en el interior de la mitad sur peninsular y valles fluviales del suroeste. Hay posibilidad, además, de que se desarrollen tormentas en zonas del interior del tercio este, sistemas montañosos del noreste y Valle del Ebro. En Canarias, se alcanzarán los 37-38 ºC en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura, así como 35-36 ºC en Tenerife y La Palma.
De cara al fin de semana, aunque con incertidumbre, se espera que en el cauce medio y alto del Ebro se relajen las temperaturas a 38-40 grados. Pocos cambios térmicos en el resto, destacando ascensos ligeros en Baleares, de forma que esperamos alcanzar los 38-40 ºC en el interior de Mallorca, y los 39-41 ºC en valles fluviales del cuadrante suroccidental. Durante el domingo se esperan nuevas subidas de temperaturas.
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