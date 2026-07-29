Evacuados siete pueblos de Zamora y confinado Fermoselle por un fuego descontrolado en el parque de Arribes del Duero

La evolución del incendio forestal declarado este miércoles en el municipio de Fermoselle, en Zamora, dentro del parque natural de Arribes del Duero, ha obligado a Protección Civil a decretar la evacuación de siete localidades de la zona y el confinamiento de la propia población de Fermoselle, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

En concreto, la Junta de Castilla y León y Protección Civil han ordenado el desalojo preventivo de los vecinos de Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Palazuelos de Sayago, Pinilla de Fermoselle, Mámoles y Záfara. Todos ellos están siendo derivados hacia la localidad de Bermillo de Sayago. Asimismo, ante la progresión de las llamas, se ha decretado el confinamiento de los habitantes que permanecen en Fermoselle.