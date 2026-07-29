Evacuados siete pueblos de Zamora y confinado Fermoselle por un fuego descontrolado en el parque de Arribes del Duero
- Se ha declarado esta tarde en el parque natural de Arribes del Duero y ha sido elevado a nivel 2 por el grave riesgo
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La evolución del incendio forestal declarado este miércoles en el municipio de Fermoselle, en Zamora, dentro del parque natural de Arribes del Duero, ha obligado a Protección Civil a decretar la evacuación de siete localidades de la zona y el confinamiento de la propia población de Fermoselle, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
En concreto, la Junta de Castilla y León y Protección Civil han ordenado el desalojo preventivo de los vecinos de Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Palazuelos de Sayago, Pinilla de Fermoselle, Mámoles y Záfara. Todos ellos están siendo derivados hacia la localidad de Bermillo de Sayago. Asimismo, ante la progresión de las llamas, se ha decretado el confinamiento de los habitantes que permanecen en Fermoselle.
Elevado a nivel 2 en poco más de una hora
El fuego ha comenzado a las 13:05 horas al sur de la localidad de Fermoselle, en una zona fronteriza con Portugal. Debido a su rápida propagación, la Consejería de Medio Ambiente ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a las 13:36 horas y, poco después de las 14:00 horas, ha elevado la emergencia a nivel 2 de gravedad (el máximo en la escala de riesgo) al comportar un grave riesgo tanto para la población como para bienes no forestales.
En las labores de extinción trabaja un operativo de cerca de 40 medios terrestres y aéreos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León y dotaciones provinciales.
Entre los efectivos desplegados se encuentran cinco medios aéreos, equipos helitransportados (ELIF/BRIF), cuatro autobombas, tres bulldozer, así como siete cuadrillas terrestres, dos técnicos, nueve agentes medioambientales y cinco dotaciones de bomberos provinciales y medios externos. Por el momento, las causas que han originado las llamas permanecen bajo investigación.