Ceuta pide al Gobierno que declare la "emergencia nacional" y tome el "mando único" ante la presión migratoria

La llegada de personas migrantes a las costas de Ceuta no ha cesado en estas últimas horas. De hecho, el flujo ha incrementado, con la entrada de 300 personas a nado. Son datos que ha ofrecido este jueves el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que ha pedido al Gobierno que declare la "emergencia nacional" y que tome el "mando único" ante la presión migratoria.

En sendas entrevistas a Onda Cero y la SER, Vivas ha precisado que en estos momentos hay cerca de 1.000 personas fuera del centro de estacia temporal. El presidente de la ciudad autónoma ha indicado también que en los últimos diez días han llegado a nado 1.500 migrantes, lo que se equivale a un 2% de la población de Ceuta.

Ante esta situación, Vivas ha pedido al Gobierno adoptar las medidas necesarias para "atender el colapso con recursos y cubrir la financiación que supone para el coste de la ciudad". También ha pedido medidas "contundentes" y que se implique Bruselas, ya que advierte que Ceuta es "la frontera de España, pero también de Europa".