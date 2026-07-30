Muere a los 62 años el actor Manolo Solo, uno de los grandes del cine español

El actor Manolo Solo (Algeciras, 1964) ha fallecido a los 62 años de edad. Era uno de los intérpretes más reconocidos del cine español y uno de los más premiados.

Recibió el Goya a Mejor Actor de Reparto por Tarde para la ira, y estuvo nominado por B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos y Una quinta portuguesa.

La Academia de Cine lo ha confirmado su fallecimiento este jueves.

Marcado por una tragedia y su nombre artístico Manuel Fernández Serrano, que así es su nombre real, nació en Algeciras en 1964. Su vocación de actor le vino en parte por la pasión de su padre por el cine que, ya con 5 años, le ponía películas como Capitanes intrépidos (1937), uno de los grandes clásicos del cine, dirigido por Víctor Fleming, que marcó al joven Manuel. Contaba en una entrevista con Días de Cine que fue a raíz de ver aquella película con su padre que decidió cual sería su destino. Por eso, fue muy duro para él perder a su padre con tan solo 14 años. Por él y por su madre, que eran maestros, Solo estudió Pedagogía. Una profesión que jamás ejerció, pero que le sirvió como punto de apoyo en el inestable mundo del cine. Su orfandad por parte de padre también inspiró el que terminaría siendo su nombre artístico, Manolo Solo, que empezó siendo su nombre de rockero. Así era como se daba a conocer en sus primeros pinitos en el mundo de la música, otra de las pasiones del actor.

Simpre quiso ser una estrella del rock La gran pasión de Manolo Solo era la interpretación, pero el actor también tenía alma de rockero. Toca el bajo, guitarra y llegó a grabar algunos discos y compartir cartel con Herores del silencio. Pero con la llegada del nuevo siglo y su traslado a Madrid para centrarse en su carrera interpretativa tuvo un relativo silencio musical. El actor llegó a colaborar con grupos como los sevillanos Maga, componiendo la banda sonora del documental Mirarse el ombligo (2010), montando y desmontando un grupo llamado “Camarero Champán” o, de forma puntual, en otras bandas como “Los Kevin Bacons”. Hace unos años, decidió formar su propio proyecto formando los Manolo Solo & Also Starring, un sutil homenaje al séptimo arte a través de un puñado de temas que han sonado en grandes o pequeñas películas de la historia del cine y canciones que aborden la cinefilia de alguna manera.