Cientos de personas cruzan a nado la frontera en Ceuta en las últimas horas y se agrava la crisis migratoria

La llegada masiva de personas a las costas de Ceuta a través del espigón del Tarajal evidencia una nueva crisis migratoria en la ciudad autónoma. Se repiten las imágenes de mayo de 2021, cuando miles de personas hicieron lo mismo y desbordaron los servicios de emergencia y acogida.

Las cámaras de TVE han captado algunos de estos momentos, en los que se observa a varios grupos de personas que llegan a nuestro país ante la mirada de los agentes de la Guardia Civil. Asimismo, otra de las imágenes más destacadas es la de una puerta cercana a la frontera que se abre y que da paso a decenas de personas, que comienzan a correr por la ciudad.

Imagen de un hombre que ha cruzado la frontera, vestido con neopreno y aletas para nadar en la mano. EFE/ Reduan Dris

En las playas se puede observar todos los elementos que dejan estas personas a su paso: flotadores, aletas para nadar y algunos vestido de neopreno. La mayoría son hombres jóvenes, pero también se han observador mujeres y menores.

Según el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, las entradas van a más en los últimos días. De media, cerca de 300 personas cruzan a nado y con flotadores desde Marruecos. Destaca también que no dejan de subir las víctimas mortales por esta situación: más de 60 personas ya han fallecido en el mar.

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Medios locales apuntan a que Ceuta comienza a sufrir una presión migratoria sin precedentes, con los servicios de acogida y de emergencia saturados.