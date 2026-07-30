Cientos de personas cruzan a nado la frontera en Ceuta en las últimas horas y se agrava la crisis migratoria
- Más de 60 personas ya han fallecido en el mar tras intentar cruzar la frontera con Marruecos en los últimos días
- Según el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, las entradas van a más en los últimos días
- Ceuta pide al Gobierno que declare la "emergencia nacional" y tome el "mando único"
La llegada masiva de personas a las costas de Ceuta a través del espigón del Tarajal evidencia una nueva crisis migratoria en la ciudad autónoma. Se repiten las imágenes de mayo de 2021, cuando miles de personas hicieron lo mismo y desbordaron los servicios de emergencia y acogida.
Las cámaras de TVE han captado algunos de estos momentos, en los que se observa a varios grupos de personas que llegan a nuestro país ante la mirada de los agentes de la Guardia Civil. Asimismo, otra de las imágenes más destacadas es la de una puerta cercana a la frontera que se abre y que da paso a decenas de personas, que comienzan a correr por la ciudad.
En las playas se puede observar todos los elementos que dejan estas personas a su paso: flotadores, aletas para nadar y algunos vestido de neopreno. La mayoría son hombres jóvenes, pero también se han observador mujeres y menores.
Según el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, las entradas van a más en los últimos días. De media, cerca de 300 personas cruzan a nado y con flotadores desde Marruecos. Destaca también que no dejan de subir las víctimas mortales por esta situación: más de 60 personas ya han fallecido en el mar.
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Medios locales apuntan a que Ceuta comienza a sufrir una presión migratoria sin precedentes, con los servicios de acogida y de emergencia saturados.
La Guardia Civil, desplegada para frenar el flujo de entradas
La Guardia Civil se encuentra desplegada en la frontera sur para frenar este flujo de entradas. La Delegación del Gobierno ha asegurado que la Gendarmería marroquí está colaborando. Sin embargo, fuentes de la benemérita en la ciudad aseguran que la ayuda es superficial y no logra contener la presión.
Ante esta situación, Juan Jesús Vivas ha pedido al Gobierno que declare la "emergencia nacional" y que tome el "mando único" ante la presión migratoria y para que tome medidas para "atender el colapso con recursos y cubrir la financiación que supone para el coste de la ciudad".
El Gobierno ya ha respondido a la petición del presidente de Ceuta, descartando la declaración de la emergencia nacional. "La declaración de emergencia de interés nacional forma parte de la normativa estatal de protección civil, que no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil ni establece planes especiales", indican fuentes del ministerio de Interior.